Bạn đọc

Giải mã "hệ sinh thái" liên danh của Công ty Thái Dương [Kỳ 3]

Mối quan hệ mật thiết giữa Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương và các đối tác liên danh tại khu vực miền Tây đang dần lộ diện qua hệ thống dữ liệu thầu, đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một trong những đặc điểm nổi bật của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương là sự gắn bó chặt chẽ với một số pháp nhân cụ thể trong cả vai trò đối thủ và đối tác liên danh.

Thị trường An Giang được xem là "đất lành" của đơn vị này khi đã tham gia 32 gói thầu tại đây. Đáng chú ý là mối quan hệ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Khi. Theo dữ liệu, Thái Dương đã liên danh với Thành Khi trong 21 gói thầu, tỷ lệ trúng thầu của cặp bài trùng này tập trung chủ yếu tại huyện Chợ Mới và thị xã Tân Châu (địa danh cũ).

2-2492.jpg
Ảnh minh họa

Điển hình là "Gói thầu số 17: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng học + công trình nước sạch" tại Trường tiểu học A Mỹ An điểm chính. Liên danh Công ty TNHH Thành Khi và Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương đã trúng thầu với giá 1.578.513.750 đồng theo Quyết định số 1075/QĐ-BQLDA ngày 07/11/2025. Một gói thầu khác có giá trị lớn lên tới hơn 19,8 tỷ đồng (Gói thầu số 13a tại Chợ Mới) cũng ghi nhận sự góp mặt của liên danh có hai thành viên này.

Không chỉ tại An Giang, tại tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương cũng thường xuyên bắt tay với Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti. Hai đơn vị này đã cùng nhau trúng gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục mầm non bổ sung của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa với giá trị 4.905.229.320 đồng vào tháng 4 năm 2025. Theo thỏa thuận liên danh, Thái Dương đảm nhận 32,60% khối lượng công việc, tương đương hơn 1,5 tỷ đồng.

Mối quan hệ "lúc là bạn, lúc là đối thủ" cũng được thể hiện rõ nét khi Mẫu giáo Ti Ti đã từng đấu với Thái Dương trong 88 gói thầu khác. Tương tự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Khi cũng từng đối đầu với Thái Dương 23 lần. Sự luân phiên xuất hiện của nhóm nhà thầu này tại các tỉnh miền Tây khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn về tính khách quan và cạnh tranh thực sự theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương: Một mình một chợ, thực hiện "thần tốc"

Bạn đọc

Hoạt động của Công ty Thái Dương: "Nghịch lý" tỷ lệ tiết kiệm [Kỳ 2]

Từ mức tiết kiệm "nhỏ giọt" dưới 2% đến con số giảm giá bất ngờ gần 43% tại Gia Lai, hồ sơ trúng thầu của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương trong năm 2025 phơi bày nhiều điểm bất thường cần làm rõ.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, năm 2025 là một năm bận rộn của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương với 45 gói thầu tham gia. Tuy nhiên, khi hệ thống hóa các con số trúng thầu, dư luận không khỏi ngỡ ngàng trước những nghịch lý về hiệu quả kinh tế cho ngân sách nhà nước.

Quan sát tại tỉnh Gia Lai, doanh nghiệp này đã xác lập một kỷ lục về tỷ lệ tiết kiệm. Cụ thể, tại gói thầu số 01: "Kinh phí mua sắm bàn ghế học sinh" do Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, giá dự toán được phê duyệt là 4.361.600.000 đồng. Ngày 18/08/2025, Giám đốc Sở Phạm Văn Nam ký Quyết định số 795/QĐ-SGDĐT phê duyệt Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương trúng thầu với giá chỉ 2.488.838.000 đồng. Như vậy, nhà thầu đã giảm giá tới hơn 1,87 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm cực cao, lên đến 42,94%.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Thái Dương: "Thắng lớn" tại Cao su Phú Riềng, tiết kiệm ngân sách "nhỏ giọt" [Kỳ 1]

Chỉ một nhà thầu tham dự và trúng thầu sát giá dự toán, các gói thầu của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương tại Cao su Phú Riềng và Vĩnh Long đang khiến dư luận quan tâm về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, trong những ngày cuối tháng 12 năm 2025, hoạt động lựa chọn nhà thầu tại một số doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp khu vực phía Nam ghi nhận sự xuất hiện của một doanh nghiệp thiết bị giáo dục có trụ sở tại TP HCM. Đó là Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương (Mã số doanh nghiệp: 0312171586; địa chỉ: 78 Võ Công Tồn, phường Phú Thọ Hòa, TP HCM).

Điển hình nhất là gói thầu: "Mua sắm bàn ghế, màn hình LED cho công trình nhà thép tổ chức sự kiện tại Trung tâm Văn hóa Thể Thao của Công ty TNHH Một thành viên Cao su Phú Riềng". Theo Biên bản mở thầu mã TBMT IB2500546135, thời điểm đóng thầu ngày 11/12/2025, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Liên danh Khang Phú Đạt – Thái Dương.

Xem chi tiết

Bạn đọc

Công ty Thái Dương “áp đảo” về giá tại gói thầu thiết bị trường học ở Vĩnh Long?

Với mức giảm giá lên tới hơn 51 tỷ đồng, Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương đang cho thấy tham vọng lớn tại gói thầu thiết bị dạy học trăm tỷ của Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 28/11/2025, tại Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý dự án dân dụng và công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đã tổ chức mở thầu gói thầu "Cung cấp và lắp đặt thiết bị" (Mã TBMT: IB2500482459). Đây là gói thầu quan trọng thuộc dự án "Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 8 và lớp 9 cho các trường Trung học cơ sở". Với mức giá dự toán 144.080.308.000 đồng, gói thầu này không chỉ thu hút số lượng lớn nhà thầu tham dự mà còn chứng kiến màn "chào giá" gây sốc từ các liên danh, đặc biệt là đơn vị đang tạm dẫn đầu về giá, Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương.

12-242.jpg
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC
Xem chi tiết

