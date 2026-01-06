Giải mã "hệ sinh thái" liên danh của Công ty Thái Dương [Kỳ 3]

Mối quan hệ mật thiết giữa Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương và các đối tác liên danh tại khu vực miền Tây đang dần lộ diện qua hệ thống dữ liệu thầu, đặt ra dấu hỏi về tính cạnh tranh.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, một trong những đặc điểm nổi bật của Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương là sự gắn bó chặt chẽ với một số pháp nhân cụ thể trong cả vai trò đối thủ và đối tác liên danh.

Thị trường An Giang được xem là "đất lành" của đơn vị này khi đã tham gia 32 gói thầu tại đây. Đáng chú ý là mối quan hệ với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Khi. Theo dữ liệu, Thái Dương đã liên danh với Thành Khi trong 21 gói thầu, tỷ lệ trúng thầu của cặp bài trùng này tập trung chủ yếu tại huyện Chợ Mới và thị xã Tân Châu (địa danh cũ).

Điển hình là "Gói thầu số 17: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng học + công trình nước sạch" tại Trường tiểu học A Mỹ An điểm chính. Liên danh Công ty TNHH Thành Khi và Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương đã trúng thầu với giá 1.578.513.750 đồng theo Quyết định số 1075/QĐ-BQLDA ngày 07/11/2025. Một gói thầu khác có giá trị lớn lên tới hơn 19,8 tỷ đồng (Gói thầu số 13a tại Chợ Mới) cũng ghi nhận sự góp mặt của liên danh có hai thành viên này.

Không chỉ tại An Giang, tại tỉnh Khánh Hòa, Công ty TNHH Trang thiết bị Thái Dương cũng thường xuyên bắt tay với Công ty TNHH Trang thiết bị Mẫu giáo Ti Ti. Hai đơn vị này đã cùng nhau trúng gói thầu mua sắm thiết bị giáo dục mầm non bổ sung của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa với giá trị 4.905.229.320 đồng vào tháng 4 năm 2025. Theo thỏa thuận liên danh, Thái Dương đảm nhận 32,60% khối lượng công việc, tương đương hơn 1,5 tỷ đồng.

Mối quan hệ "lúc là bạn, lúc là đối thủ" cũng được thể hiện rõ nét khi Mẫu giáo Ti Ti đã từng đấu với Thái Dương trong 88 gói thầu khác. Tương tự, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thành Khi cũng từng đối đầu với Thái Dương 23 lần. Sự luân phiên xuất hiện của nhóm nhà thầu này tại các tỉnh miền Tây khiến dư luận không khỏi đặt nghi vấn về tính khách quan và cạnh tranh thực sự theo quy định tại Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

