Công ty Nguyễn Quý Bạc Liêu: "Một mình một ngựa" trúng thầu tại Petrolimex Cần Thơ [Kỳ 1]

Tại gói thầu xây lắp hơn 2,5 tỷ đồng do Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Cần Thơ mời thầu, Công ty Nguyễn Quý Bạc Liêu là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 20/06/2025, ông Nguyễn Đăng Chinh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Cần Thơ (tại thời điểm này có tên là Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Tây Nam Bộ) đã ký Quyết định số KQ2500235434_2506201501 phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu số 01: Thi công xây lắp. Gói thầu này thuộc dự án Sửa chữa, Cải tạo Petrolimex - Cửa hàng 16 - Bạc Liêu, một trong những hạ tầng quan trọng của hệ thống xăng dầu tại khu vực.

Nguồn: MSC

Đáng chú ý, theo Biên bản mở thầu ngày 05/06/2025, tại gói thầu này (mã TBMT: IB2500235434), hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chỉ ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu là Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Quý Bạc Liêu. Việc không có bất kỳ đối thủ nào cạnh tranh đã tạo tiền đề cho đơn vị này trúng thầu với giá 2.506.490.736 đồng. So với giá gói thầu được duyệt là 2.537.031.126 đồng, tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách doanh nghiệp chỉ đạt con số khiêm tốn khoảng 1,2%.

Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Quý Bạc Liêu (MSDN: 1900512274) có địa chỉ trụ sở sau khi sáp nhập tại Số 08, Đường Lê Thị Sáu, Phường Vĩnh Trạch, Cà Mau. Doanh nghiệp do ông Nguyễn Tấn Quý làm Giám đốc, được thành lập từ ngày 07/03/2012 với quy mô nhân sự đăng ký chỉ 15 người.

Tại báo cáo đánh giá E-HSDT số 07/2025/BCĐG-CTC ngày 16/06/2025 do Công ty TNHH Catico (đơn vị tư vấn) lập, tổ chuyên gia gồm ông Võ Hoàng Khai và ông Nguyễn Duy Tân đã đánh giá nhà thầu này đạt mọi tiêu chuẩn về tính hợp lệ, năng lực, kinh nghiệm và kỹ thuật. Tuy nhiên, dư luận vẫn không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực sự khi một gói thầu xây lắp xăng dầu phổ thông lại chỉ có duy nhất một đơn vị quan tâm tham dự.

Theo Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM), căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15, mục tiêu hàng đầu của đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế. "Khi gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự và tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới mức trung bình, cơ quan quản lý cần xem xét liệu các tiêu chí trong hồ sơ mời thầu có gây rào cản hạn chế sự tham gia của các nhà thầu khác hay không", bà Hương nhận định.

