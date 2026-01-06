Hà Nội

Trách nhiệm giải trình của các đơn vị mời thầu tại Đồng Nai [Kỳ 3]

Từ Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng đến các Phòng Kinh tế cấp xã, quy trình thẩm định và lựa chọn nhà thầu đang bộc lộ những dấu hiệu cần được làm rõ về tính minh bạch.

Hải Đăng

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự tập trung thầu vào một nhóm doanh nghiệp tại huyện Bù Đăng cũ đặt trách nhiệm giải trình lên vai các bên mời thầu như Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng và các Phòng Kinh tế xã Bom Bo, Phước Sơn, Đak Nhau.

Tại gói thầu số 01 thi công đường đoạn từ Trường Mẫu giáo Vành Khuyên đến Nhà Văn hoá thôn 3 - Bom Bo (IB2500520073), giá trúng thầu của Công ty Anh Hiếu là 2.622.142.988 đồng so với giá dự toán 2.631.066.522 đồng. Như vậy, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được gần 9 triệu đồng (tỷ lệ 0,34%) cho một dự án hơn 2,6 tỷ đồng. Tương tự, tại gói thầu thâm nhập nhựa đường tại xã Đak Nhau, Công ty Anh Hiếu trúng thầu với giá 2.569.517.769 đồng, tiết kiệm chưa đầy 10 triệu đồng cho ngân sách.

2-9035.jpg
Nguồn MSC

Theo quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. Chuyên gia Đào Giang cho rằng: "Việc phê duyệt giá trúng thầu sát trần một cách hệ thống cho thấy sự thiếu quyết liệt của chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công".

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhấn mạnh: "Nếu một đơn vị mời thầu để tình trạng duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng với giá dự thầu gần bằng giá gói thầu mà không kiểm tra kỹ năng lực nhà thầu, đó là dấu hiệu của sự buông lỏng quản lý". Trách nhiệm này không chỉ thuộc về người ký quyết định mà còn ở cả tổ chuyên gia chấm thầu và đơn vị tư vấn.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 4:] "Râu ông nọ chắp cằm bà kia" tại Quyết định phê duyệt của xã Bom Bo

Công ty Anh Hiếu và Vạn Tín Phát: "Cặp bài trùng" thâu tóm thầu tại Bù Đăng [Kỳ 2]

Với tỷ lệ trúng thầu gần như tuyệt đối tại một số bên mời thầu, hai doanh nghiệp này đang cho thấy sức mạnh đáng nể trong các dự án đầu tư công tại địa phương.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu và Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát không chỉ là đối tác liên danh thường xuyên mà còn là những "gương mặt thân quen" tại các phòng ban thuộc huyện Bù Đăng cũ.

Dữ liệu lịch sử đấu thầu cho thấy Công ty Anh Hiếu đã tham gia và trúng tuyệt đối 17/17 gói thầu do Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng mời thầu. Một con số thống kê khác cũng đầy ấn tượng khi doanh nghiệp này trúng 38/47 gói thầu đã tham gia trên toàn quốc. Trong khi đó, Công ty Vạn Tín Phát cũng không hề kém cạnh khi trúng tới 76/93 gói thầu, đạt tỷ lệ trúng thầu lên đến hơn 80%.

Đồng Nai: Gói thầu hơn 2,6 tỷ tại xã Bom Bo có về tay Công ty Anh Hiếu?

Là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu thi công tại xã Bom Bo, Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu đang đứng trước cơ hội lớn để trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm cho ngân sách ở mức "siêu thấp".

Theo thông tin công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, vào lúc 15:37 ngày 26/11/2025, Phòng Kinh tế xã Bom Bo (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn thành mở thầu gói thầu số IB2500520073-00: "Gói thầu số 01: Thi công xây dựng". Đây là hạng mục chính thuộc dự án "Nâng cấp, mở rộng tuyến đường đoạn từ Trường Mẫu giáo Vành Khuyên đến Nhà Văn hoá thôn 3 - Bom Bo".

Gói thầu này được thực hiện theo hình thức chào hàng cạnh tranh, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, nguồn vốn từ ngân sách nhà nước năm 2025. Theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 15/QĐ-PKT ngày 14/11/2025 và Quyết định phê duyệt E-HSMT số 20/QĐ-PKT ngày 17/11/2025 của Phòng Kinh tế xã Bom Bo, giá gói thầu được xác định là 2.631.066.522 đồng.

Gói thầu 16 tỷ tại huyện Bù Đăng: Đối thủ đồng loạt "ngã ngựa" ở bước kỹ thuật [Kỳ 1]

Dự án nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng giai đoạn 2 chứng kiến sự thất bại của các nhà thầu đối thủ trước liên danh Anh Hiếu - Vạn Tín Phát bởi những lỗi thuyết minh kỹ thuật khó tin.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, gói thầu số 1: Xây lắp công trình Nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Y tế huyện Bù Đăng (giai đoạn 2) do Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng làm chủ đầu tư đã tìm được chủ nhân là Liên danh Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Anh Hiếu và Công ty TNHH Một thành viên Vạn Tín Phát.

13-6602.jpg
Ảnh minh họa
