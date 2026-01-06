Trách nhiệm giải trình của các đơn vị mời thầu tại Đồng Nai [Kỳ 3]

Từ Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng đến các Phòng Kinh tế cấp xã, quy trình thẩm định và lựa chọn nhà thầu đang bộc lộ những dấu hiệu cần được làm rõ về tính minh bạch.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, sự tập trung thầu vào một nhóm doanh nghiệp tại huyện Bù Đăng cũ đặt trách nhiệm giải trình lên vai các bên mời thầu như Ban Quản lý dự án khu vực Bù Đăng và các Phòng Kinh tế xã Bom Bo, Phước Sơn, Đak Nhau.

Tại gói thầu số 01 thi công đường đoạn từ Trường Mẫu giáo Vành Khuyên đến Nhà Văn hoá thôn 3 - Bom Bo (IB2500520073), giá trúng thầu của Công ty Anh Hiếu là 2.622.142.988 đồng so với giá dự toán 2.631.066.522 đồng. Như vậy, ngân sách nhà nước chỉ tiết kiệm được gần 9 triệu đồng (tỷ lệ 0,34%) cho một dự án hơn 2,6 tỷ đồng. Tương tự, tại gói thầu thâm nhập nhựa đường tại xã Đak Nhau, Công ty Anh Hiếu trúng thầu với giá 2.569.517.769 đồng, tiết kiệm chưa đầy 10 triệu đồng cho ngân sách.

Theo quy định tại Luật Đấu thầu 2023 và Nghị định 214/2025/NĐ-CP, chủ đầu tư có trách nhiệm bảo đảm tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu. Chuyên gia Đào Giang cho rằng: "Việc phê duyệt giá trúng thầu sát trần một cách hệ thống cho thấy sự thiếu quyết liệt của chủ đầu tư trong việc tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công".

Luật sư Võ Quang Vinh (Đoàn Luật sư Vĩnh Long) nhấn mạnh: "Nếu một đơn vị mời thầu để tình trạng duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng với giá dự thầu gần bằng giá gói thầu mà không kiểm tra kỹ năng lực nhà thầu, đó là dấu hiệu của sự buông lỏng quản lý". Trách nhiệm này không chỉ thuộc về người ký quyết định mà còn ở cả tổ chuyên gia chấm thầu và đơn vị tư vấn.

