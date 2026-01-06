Đại học Đồng Nai: Công ty Việt Phát trúng gói thầu công nghệ hơn 18,7 tỷ đồng

Vượt qua hai đối thủ nặng ký, Công ty Việt Phát đã chính thức trúng gói thầu trang bị phòng học thông minh và hệ thống LMS tại Trường Đại học Đồng Nai với giá cực sát.

Trong nỗ lực hiện đại hóa hạ tầng giáo dục và đẩy mạnh chuyển đổi số, Trường Đại học Đồng Nai đã chính thức công bố kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu "Cung cấp, lắp đặt thiết bị và triển khai phần mềm hệ thống" (Mã TBMT: IB2500560113). Đáng chú ý, cuộc đua tam mã tại dự án này đã ngã ngũ với chiến thắng thuộc về Công ty TNHH Một thành viên Công nghệ - Thương mại - Dịch vụ Việt Phát.

Một phần quyết định 2347/QĐ-ĐHĐN của Trường Đại học Đồng Nai. Nguồn MS

Cuộc đua "tam mã" và cú về đích sát nút

Theo Biên bản mở thầu hoàn thành ngày 21/12/2025, gói thầu này thu hút sự tham gia của 3 đơn vị: Công ty TNHH MTV Công nghệ - Thương mại - Dịch vụ Việt Phát, Liên danh BAKCO - RUBY - VNAT và Công ty TNHH Đầu tư Chuyển giao công nghệ Toàn Cầu.

Giá gói thầu được chủ đầu tư đưa ra là 19.019.164.092 đồng. Qua quá trình mở thầu, Công ty Việt Phát đã đưa ra mức giá chào thầu là 18.771.381.200 đồng. Đây là mức giá thấp nhất trong số 3 nhà thầu tham dự (Liên danh BAKCO chào 18,96 tỷ đồng và Công ty Toàn Cầu chào 18,98 tỷ đồng). Với việc áp dụng "Quy trình 2" – đánh giá nhà thầu có giá thấp nhất trước, Việt Phát đã nhanh chóng chiếm ưu thế và được lựa chọn phê duyệt trúng thầu theo Quyết định số 2347/QĐ-ĐHĐN do Phó Hiệu trưởng Đặng Anh Tuấn ký ngày 25/12/2025.

Yêu cầu kỹ thuật khắt khe: Thách thức từ Hệ thống LMS và Phòng học thông minh

Gói thầu IB2500560113 không đơn thuần là mua sắm thiết bị rời rạc mà là một giải pháp công nghệ tổng thể, bao gồm trang bị thí điểm 10 phòng học thông minh và Hệ thống quản lý học tập (LMS).

Về mặt kỹ thuật, E-HSMT yêu cầu nhà thầu phải cung cấp hàng hóa mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở lại đây. Hệ thống phần mềm LMS phải bao gồm phân hệ nền tảng (SureLMS), công cụ thiết kế bài giảng (Tabca) của hãng Lạc Việt và phần mềm hội nghị truyền hình Trueconf (Nga) cho 350 user vĩnh viễn.

Đi sâu vào cấu hình, 10 phòng học thông minh được trang bị những thiết bị tối tân như: Bảng tương tác chuyên dụng 86 inch của LG (xuất xứ Indonesia), Mini PC Asus, Camera chuyên dụng Aver (Đài Loan) và hệ thống âm thanh đồng bộ. Đặc biệt, hạ tầng phòng máy chủ được yêu cầu rất cao với 04 máy chủ HPE ProLiant DL380 Gen11 cấu hình mạnh mẽ, hệ thống lưu trữ NAS QNAP và tường lửa Fortigate tích hợp SD-WAN.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP.HCM) nhận định: "Việc chủ đầu tư đưa ra các tiêu chuẩn kỹ thuật chi tiết tại Chương V của E-HSMT là cần thiết để đảm bảo tính đồng bộ của hệ thống. Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Luật 90/2025, các yêu cầu này phải đảm bảo tính cạnh tranh, không được mang tính chất định hướng vào một nhãn hiệu cụ thể nếu không có yêu cầu đặc thù về kỹ thuật sẵn có.".

Năng lực nhà thầu: "Gương mặt thân quen" trong ngành công nghệ

Nhà thầu Việt Phát có địa chỉ tại Phường Phú Lợi, TP.Hồ Chí Minh. Đây là một doanh nghiệp có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp thiết bị công nghệ thông tin và xây lắp.

Theo dữ liệu mà PV Báo Tri thức và Cuộc sống tham khảo được, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Phát đã tham gia tổng cộng 195 gói thầu, trúng 97 gói, trượt 83 gói và 9 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 202,3 tỷ đồng. Riêng với vai trò độc lập, nhà thầu này đã ghi dấu ấn với giá trị trúng thầu hơn 118,7 tỷ đồng. Tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán đạt 96,78%, cho thấy khả năng chào giá rất sát của đơn vị này.

Góc nhìn chuyên gia: Tiết kiệm thấp và bài toán vận hành

Chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ phân tích: "Gói thầu tại Đại học Đồng Nai có giá trúng thầu là 18,77 tỷ đồng so với giá dự toán 19,01 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt khoảng 1,3%. Trong lĩnh vực hàng hóa công nghệ có giá trị lớn, tỷ lệ này là khá khiêm tốn. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn là khả năng triển khai thực tế. Thời gian thực hiện hợp đồng chỉ trong 60 ngày cho một khối lượng thiết bị và phần mềm khổng lồ là một áp lực không nhỏ cho nhà thầu.".

Báo cáo đánh giá E-HSDT cho thấy, tổ chuyên gia gồm ông Lê Quang Khánh (Tổ trưởng) và ông Đặng Văn Đạt đã đánh giá Công ty Việt Phát đạt tất cả các tiêu chí về tính hợp lệ, năng lực tài chính và kỹ thuật. Nhân sự chủ chốt của nhà thầu gồm các kỹ sư Nguyễn Trung Đặng, Nguyễn Trung Hiếu và Hoàng Đại Thiên Long đều sở hữu các chứng chỉ chuyên môn quốc tế từ Fortinet, HPE và Zyxel, đáp ứng đúng yêu cầu của E-HSMT.

Với quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 2347/QĐ-ĐHĐN, Trường Đại học Đồng Nai kỳ vọng hệ thống LMS và 10 phòng học thông minh sẽ sớm đi vào hoạt động, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy. Dư luận và các chuyên gia sẽ tiếp tục giám sát quá trình cung cấp, lắp đặt để đảm bảo mọi thiết bị đều đúng nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng như cam kết trong hồ sơ dự thầu.