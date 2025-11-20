Công ty Kỹ thuật Xây dựng Việt Long: Gói thầu 1,84 tỷ tại phường mới Xuân Hòa

Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Việt Long vừa được chỉ định thầu rút gọn tại Phường Xuân Hòa (TP HCM). Dữ liệu cho thấy nhà thầu này trúng 21 gói tại Ban QLDA khu vực Q3.

Ngày 29/10/2025, Văn phòng HĐND - UBND phường Xuân Hòa (TP HCM) đã ban hành Quyết định số 346/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp - Thi công xây dựng công trình thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Sửa chữa cơ sở vật chất các trường công lập thuộc địa bàn phường Xuân Hòa năm 2025.

Quyết định số 346/QĐ-VP về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu Xây lắp - Thi công xây dựng công trình. Nguồn: MSC

Đáng chú ý, Phường Xuân Hòa là đơn vị hành chính cấp xã mới được thành lập tại TP HCM, hình thành trên cơ sở sáp nhập phường Võ Thị Sáu và phần còn lại của Phường 4 (Quận 3) theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Gói thầu chỉ định thầu rút gọn 1,84 tỷ đồng

Theo Quyết định số 307/QĐ-VP ngày 14/10/2025 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT), Gói thầu Xây lắp - Thi công xây dựng công trình có giá 1.943.474.591 đồng. Hình thức lựa chọn nhà thầu được phê duyệt là Chỉ định thầu rút gọn.

Tại Quyết định số 346/QĐ-VP, đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Việt Long (MST: 0310408790) với giá trúng thầu là 1.840.219.000 đồng. Loại hợp đồng là trọn gói, thực hiện trong 40 ngày.

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu đã giảm 103.255.591 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 5,31%.

Việc áp dụng hình thức "Chỉ định thầu rút gọn" cho gói thầu này được căn cứ theo các quy định mới của pháp luật về đấu thầu. Cụ thể, theo Nghị định số 214/2025/NĐ-CP (ban hành ngày 04/08/2025, hướng dẫn Luật Đấu thầu 2023), tại Khoản 4, Điều 78 quy định: "gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp thuộc dự án có giá gói thầu không quá 02 tỷ đồng" thuộc trường hợp được chỉ định thầu.

Tiếp đó, Khoản 2, Điều 80 của Nghị định này nêu rõ, đối với các gói thầu thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 78 thì "chủ đầu tư áp dụng quy trình chỉ định thầu rút gọn".

Đối chiếu quy định, gói thầu xây lắp tại Phường Xuân Hòa có giá 1,94 tỷ đồng (thấp hơn 2 tỷ đồng) nên việc chủ đầu tư áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn là phù hợp với quy định của Nghị định 214/2025/NĐ-CP.

Năng lực nhà thầu vừa trúng thầu

Theo dữ liệu, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng Việt Long (gọi tắt là Công ty Việt Long) có mã số thuế 0310408790. Người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Thành Trung (Chủ tịch HĐQT).

Sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính năm 2025, địa chỉ của công ty được ghi nhận tại 409/20 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh (Phường Tân Sơn Hòa là phường mới của Quận Tân Bình, sáp nhập từ các Phường 1, 2, 3).

Dữ liệu đấu thầu (cập nhật đến ngày 03/11/2025) ghi nhận Công ty Việt Long đã tham gia 96 gói thầu, trong đó trúng 64 gói, trượt 30 gói, 1 gói chưa có kết quả và 1 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập của nhà thầu này là 29.970.177.954 đồng.

Đáng chú ý, tỷ lệ trung bình giá trúng thầu so với giá dự toán của Công ty Việt Long là 97.45%. Điều này cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm trung bình mà nhà thầu này đạt được qua các gói thầu là khá thấp, chỉ khoảng 2,55%. Mức tiết kiệm 5,31% tại gói thầu của Phường Xuân Hòa là một tín hiệu tích cực, cao hơn đáng kể so với mức trung bình của chính nhà thầu này.

Tính riêng trong năm 2025, Công ty Việt Long thể hiện tần suất hoạt động khá dày đặc. Dữ liệu ghi nhận công ty đã tham gia 12 gói thầu, được công bố trúng 7 gói, trượt 4 gói và 1 gói đang chờ kết quả .

Mối quan hệ "thân thiết" với Ban QLDA ĐTXD khu vực Quận 3

Gói thầu 1,84 tỷ đồng tại Phường Xuân Hòa (TP HCM) được phê duyệt kết quả trúng thầu dựa trên Tờ trình số 31/TTr-BQLKV3 ngày 29/10/2025 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3.

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty Việt Long cho thấy, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 3 (Ban QLDA Q3) là bên mời thầu "quen thuộc" nhất của nhà thầu này.

Cụ thể, Công ty Việt Long đã tham gia 38 gói thầu do Ban QLDA Q3 mời thầu. Kết quả, nhà thầu này đã trúng 21 gói và trượt 17 gói. Tổng giá trị trúng thầu mà Công ty Việt Long nhận được từ chủ đầu tư này lên đến 25.368.198.511 đồng.

Chỉ riêng trong năm 2025, Công ty Việt Long đã được công bố trúng nhiều gói thầu từ Ban QLDA Q3. Đơn cử, ngày 09/06/2025, nhà thầu này cùng lúc được phê duyệt trúng 2 gói "Xây lắp – Thi công xây dựng công trình" với giá trúng thầu lần lượt là 912.280.568 đồng và 632.516.437 đồng.

Việc một nhà thầu liên tục tham gia và trúng nhiều gói thầu tại cùng một bên mời thầu là điều pháp luật không cấm. Tuy nhiên, tần suất trúng thầu dày đặc (thắng 21/38 gói ) của Công ty Việt Long tại Ban QLDA Q3 đặt ra câu hỏi về tính cạnh tranh thực sự trong các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia tại đây.

Luật Đấu thầu 2023 và các văn bản hướng dẫn được ban hành với mục tiêu cốt lõi là tăng cường cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Việc áp dụng chỉ định thầu rút gọn, dù đúng hạn mức quy định tại Nghị định 214/2025/NĐ-CP, vẫn luôn cần sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan quản lý để đảm bảo nguồn vốn nhà nước được sử dụng một cách hiệu quả và minh bạch