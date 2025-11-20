Hà Nội

Bạn đọc

Bệnh viện ĐK KV Cần Giuộc: Một nhà thầu dự gói 1,2 tỷ, tiết kiệm 5,07%

Gói thầu "Mua sắm trang thiết bị y tế Phục hồi chức năng" tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, chỉ ghi nhận một nhà thầu tham dự và phải chào lại giá.

Hải Đăng - Hà Linh

Thời gian qua, công tác đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận, với yêu cầu cao về tính cạnh tranh, minh bạch nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm phục vụ khám chữa bệnh.

Mới đây, tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc (trực thuộc Sở Y tế Tây Ninh, sau sáp nhập địa giới hành chính từ 01/7/2025), quá trình lựa chọn nhà thầu cho một gói thầu thiết bị y tế đã ghi nhận một số diễn biến thu hút sự chú ý.

Một nhà thầu tham dự gói thầu 1,2 tỷ đồng

Theo dữ liệu được công bố, Gói thầu "Mua sắm trang thiết bị y tế Phục hồi chức năng" (Mã TBMT: IB2500338757-00) được Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc (Bên mời thầu) tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Gói thầu sử dụng nguồn vốn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp, có giá gói thầu (cũng là dự toán) được phê duyệt là 1.222.663.000 đồng, theo Quyết định số 27/QĐ-BVCG ngày 22/07/2025.

Vào thời điểm đóng thầu (10:00 ngày 27/08/2025), Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Gia Quân (MST: 0310941769).

Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Gia Quân (Công ty Gia Quân) có địa chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh, do bà Nguyễn Thị Xuân Yến làm Giám đốc, Người đại diện pháp luật.

Biên bản mở thầu ngày 27/08/2025 ghi nhận giá dự thầu (lần 1) của Công ty Gia Quân cho 27 phần (lô) của gói thầu là 1.169.152.900 đồng. Mức giá này thấp hơn giá gói thầu khoảng 53,5 triệu đồng.

Phải chào lại giá vì vượt dự toán lô

Mặc dù tổng giá dự thầu thấp hơn tổng giá gói thầu, diễn biến quá trình đánh giá hồ sơ cho thấy nhà thầu duy nhất này đã chào giá vượt dự toán được duyệt tại 02/27 lô hàng.

Căn cứ theo Báo cáo đánh giá E-HSDT số 07/BC-TCG (ngày 24/09/2025) của Tổ chuyên gia (do ông Phạm Văn Lập làm Tổ trưởng), giá dự thầu của Công ty Gia Quân đã vượt giá gói thầu (giá dự toán lô) tại:

  1. Lô 25 (máy trị liệu điện trường cao áp): Giá dự toán lô là 135.000.000 đồng, tuy nhiên giá dự thầu của Gia Quân là 137.500.000 đồng (vượt 2.500.000 đồng).
  2. Lô 26 (máy kéo giãn cổ và cột sống): Giá dự toán lô là 126.000.000 đồng, giá dự thầu của Gia Quân là 132.000.000 đồng (vượt 6.000.000 đồng).

Trước tình huống này, Bên mời thầu đã phải áp dụng quy định xử lý tình huống trong đấu thầu, cụ thể là mời nhà thầu chào lại giá đối với 02 lô hàng bị vượt giá.

Theo Biên bản mở hồ sơ chào lại giá ngày 11/09/2025, Công ty Gia Quân đã điều chỉnh giá dự thầu của 02 lô này xuống bằng đúng giá dự toán lô được duyệt, cụ thể:

  • Lô 25: Chào lại giá 135.000.000 đồng.
  • Lô 26: Chào lại giá 126.000.000 đồng.

Tiết kiệm 5,07% sau khi "một mình một ngựa" về đích

Sau khi nhà thầu thực hiện chào lại giá, Tổ chuyên gia tại Báo cáo đánh giá số 07/BC-TCG đã kết luận Công ty Gia Quân "Đạt" các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật cho toàn bộ 27 lô hàng .

Ngày 10/10/2025, ông Nguyễn Hồng Đào Quốc Hưng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc, đã ký Quyết định số 211/QĐ-BVCG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu trên.

qd-7557.jpg
Quyết định số 211/QĐ-BVCG phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo đó, Công ty TNHH Thiết bị và Xây dựng Gia Quân đã trúng thầu toàn bộ 27 lô hàng với tổng giá trị trúng thầu (sau khi chào lại giá) là 1.160.652.900 đồng.

So với giá gói thầu là 1.222.663.000 đồng, mức giá trúng thầu này đã tiết kiệm được 62.010.100 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 5,07%.

Việc một gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự, và sau đó trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ hơn 5% (sau khi đã phải xử lý tình huống chào vượt giá lô), đặt ra những câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế thực sự của công tác đấu thầu.

Theo dữ liệu của Báo Tri thức và Cuộc sống, Công ty Gia Quân cũng là một nhà thầu quen thuộc tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cần Giuộc. Tính cả gói thầu này, trong giai đoạn 2023-2025, công ty đã tham gia 4 gói thầu tại đây và trúng 3 gói. Chỉ riêng trong năm 2025, Công ty Gia Quân đã tham gia 31 gói thầu và trúng 20 gói trên cả nước.

