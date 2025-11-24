Gói thầu 6,4 tỷ tại UBND phường Lái Thiêu: Một nhà thầu tham dự

UBND phường Lái Thiêu (TP HCM) vừa phê duyệt kết quả Gói số 4, giá trị hơn 6,4 tỷ đồng. Đáng chú ý, dù đấu thầu rộng rãi, chỉ một nhà thầu duy nhất tham dự và trúng thầu.

UBND phường Lái Thiêu (TP HCM) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói số 4: Thi công xây dựng (Mã TBMT: IB2500425862), thuộc dự án Chỉnh trang đường Bình Nhâm 07 (đoạn từ Cách Mạng Tháng Tám đến cầu nhánh Rạch Bà Đệ). Dù được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng, gói thầu này chỉ ghi nhận sự tham gia của một nhà thầu duy nhất.

Đấu thầu rộng rãi nhưng "một mình một ngựa"

Theo các tài liệu thu thập được, gói thầu nêu trên sử dụng nguồn vốn chỉnh trang đô thị năm 2025 và vốn phân cấp theo tiêu chí thành phố. Gói thầu được phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 2460/QĐ-UBND ngày 16/09/2025.

Hồ sơ mời thầu (HSMT) được Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu Phạm Phú Nam ký phê duyệt tại Quyết định số 2603/QĐ-UBND ngày 06/10/2025. Gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Giá gói thầu được duyệt là 6.474.727.952 đồng.

Đến thời điểm đóng thầu (09:00 ngày 15/10/2025), biên bản mở thầu điện tử cho thấy chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT) là Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết (Mã định danh: vn3701406363). Giá dự thầu của nhà thầu này là 6.334.384.379 đồng, không có thư giảm giá.

Ngày 27/10/2025, Công ty TNHH Đầu tư Đấu thầu Trí Việt (đơn vị được Ủy ban nhân dân phường Lái Thiêu thuê làm Tổ chuyên gia) đã có Báo cáo đánh giá E-HSDT số 05-019/BCĐG-TV.

Theo báo cáo này, Tổ chuyên gia kết luận E-HSDT của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết đáp ứng các yêu cầu. Cụ thể, hồ sơ dự thầu được đánh giá "Đạt" về tính hợp lệ, "Đạt" về năng lực và kinh nghiệm, và "Đạt" về kỹ thuật. Tổ chuyên gia kiến nghị chủ đầu tư xem xét, phê duyệt nhà thầu Dũng Tuyết trúng thầu.

Trên cơ sở này, ngày 07/11/2025, ông Phạm Phú Nam, Chủ tịch UBND phường Lái Thiêu, đã ký Quyết định số 3132/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết chính thức trúng thầu với giá 6.334.384.379 đồng.

Quyết định số 3132/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

So với giá gói thầu, giá trúng thầu thấp hơn 140.343.573 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 2,17%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 90 ngày.

Nhà thầu trúng là "hàng xóm" của chủ đầu tư?

Một chi tiết đáng chú ý, theo dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết (MSDN: 3701406363) có địa chỉ trụ sở tại "19/2 Khu Phố Hòa Long, Phường Lái Thiêu, TP.Hồ Chí Minh". Người đại diện pháp luật là bà Tăng Thị Dũng Tuyết (chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Giám đốc).

Địa chỉ trụ sở của nhà thầu và địa điểm của chủ đầu tư (UBND phường Lái Thiêu) cùng nằm trên địa bàn một phường.

Theo Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 ngày 16/06/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính, phường Bình Nhâm và phường Lái Thiêu (trước đây thuộc TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương) đã được sáp nhập thành phường Lái Thiêu mới, trực thuộc Thành phố Hồ Chí Minh kể từ ngày 01/07/2025.

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ có duy nhất một nhà thầu tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp (2,17%) đang đặt ra các câu hỏi về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế của gói thầu, vốn là mục tiêu hàng đầu của Luật Đấu thầu 2023.

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Dũng Tuyết cho thấy, nhà thầu này có một "bộ sưu tập" trúng thầu ấn tượng. Dữ liệu thống kê (tính đến ngày 11/11/2025) ghi nhận công ty đã tham gia 108 gói thầu, trong đó trúng 90 gói và chỉ trượt 17 gói.

Đặc biệt, trong năm 2025, nhà thầu này thể hiện tần suất hoạt động dày đặc khi tham gia 26 gói và đã được công bố trúng 20 gói.

Đáng chú ý hơn, Gói số 4 không phải là gói thầu duy nhất Công ty Dũng Tuyết trúng tại UBND phường Lái Thiêu. Theo dữ liệu, nhà thầu này đã tham gia tổng cộng 5 gói thầu do UBND phường Lái Thiêu mời thầu và trúng tuyệt đối cả 5 gói, đạt tỷ lệ 100%. Bốn gói còn lại đều được trúng trong tháng 05/2025 theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, với tổng giá trị hơn 3,1 tỷ đồng và tỷ lệ tiết kiệm là 0%.