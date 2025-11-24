Gói thầu 1,7 tỷ ở xã Tân An, Đồng Nai: Chỉ định thầu, tiết kiệm 0,215%?

Văn phòng HĐND và UBND xã Tân An (Đồng Nai) vừa chỉ định thầu gói thầu 1,75 tỷ đồng. Công ty Anh Tài Phát trúng thầu có giá gần sát giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,215%.

Văn phòng HĐND và UBND xã Tân An (tỉnh Đồng Nai) vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 4 (xây lắp): Thi công xây dựng, thuộc dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Tân An.

Điều đáng chú ý, gói thầu này được thực hiện theo hình thức chỉ định thầu rút gọn và đơn vị trúng thầu với mức giá gần như tuyệt đối so với giá gói thầu, đặt ra những băn khoăn về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.

Phê duyệt thần tốc, tiết kiệm "tượng trưng"

Theo các tài liệu công khai, ngày 03/11/2025, ông Nguyễn Thanh Vinh, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Tân An , đã ký Quyết định số 16/QĐ-VP về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho dự án trên.

Trong đó, Gói thầu số 4 (xây lắp) có giá gói thầu được duyệt là 1.750.360.885 đồng. Nguồn vốn thực hiện được lấy từ dự phòng ngân sách cấp tỉnh. Hình thức lựa chọn nhà thầu là Chỉ định thầu rút gọn.

Chỉ một ngày sau đó, ngày 04/11/2025, Văn phòng HĐND và UBND xã Tân An đã có biên bản thương thảo hợp đồng với nhà thầu. Cùng ngày, ông Nguyễn Thanh Vinh tiếp tục ký Quyết định số 17/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu cho gói thầu này.

Quyết định số 17/QĐ-VP phê duyệt kết quả chỉ định thầu. Nguồn: MSC

Đơn vị được "chọn mặt gửi vàng" là Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế TMDV Anh Tài Phát (MST 3603822693). Giá trị chỉ định thầu là 1.746.598.000 đồng (đã bao gồm VAT).

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu chỉ giảm 3.762.885 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm "rất thấp", chỉ đạt 0,215%.

Việc một gói thầu xây lắp trị giá hàng tỷ đồng sử dụng vốn ngân sách được chỉ định thầu với tốc độ phê duyệt KHLCNT và KQLCNT chỉ trong 24 giờ, cùng tỷ lệ tiết kiệm mang tính "tượng trưng", đang khiến dư luận đặt câu hỏi về tính minh bạch và hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tư công tại dự án này, nhất là khi đối chiếu với các mục tiêu về cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế được quy định trong Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15.

"Doanh nghiệp siêu nhỏ" và tỷ lệ trúng thầu 100% năm 2025

Để làm rõ hơn về năng lực của đơn vị được chỉ định thầu, phóng viên đã tìm hiểu về Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế TMDV Anh Tài Phát (gọi tắt là Công ty Anh Tài Phát).

Doanh nghiệp này có mã số thuế 3603822693, do ông Phan Thanh Đạt làm Giám đốc kiêm Chủ tịch công ty. Địa chỉ nhà thầu ghi nhận tại Số 22, hẻm 1, đường Đoàn Thị Điểm, ấp Vĩnh An 6, xã Trị An, tỉnh Đồng Nai.

Một chi tiết đáng lưu ý là theo dữ liệu từ cổng thông tin đấu thầu, Công ty Anh Tài Phát được xếp vào loại hình doanh nghiệp siêu nhỏ.

Mặc dù có quy mô khiêm tốn, lịch sử đấu thầu của Công ty Anh Tài Phát lại ghi nhận những con số ấn tượng. Thống kê cho thấy, nhà thầu này đã tham gia 17 gói thầu, trúng 15 gói, chỉ trượt 2 gói (tỷ lệ trúng gần 88,2%), với tổng giá trị trúng thầu (bao gồm cả liên danh) là hơn 20,5 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong năm 2025, Công ty Anh Tài Phát dường như "bách chiến bách thắng" khi tham gia 4 gói thầu và trúng cả 4 (tỷ lệ 100%).

Ngoài gói thầu 1,746 tỷ đồng vừa trúng tại xã Tân An, chỉ vài ngày sau (ngày 11/11/2025), công ty này tiếp tục được Ủy ban nhân dân xã Phú Lý (Đồng Nai) công bố trúng "Gói thầu số 01: Mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động..." với giá 445.525.000 đồng (vai trò độc lập).

Trước đó, trong tháng 4/2025, Công ty Anh Tài Phát cũng trúng liên tiếp 2 gói thầu xây lắp khác (một gói độc lập, một gói liên danh chính) với tổng giá trị hơn 4,3 tỷ đồng. Đáng nói, cả hai gói thầu này đều do cùng một bên mời thầu là Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng Hòa Phát TLC.

Tỷ lệ trúng 100% tại các bên mời thầu "quen mặt"

Việc trúng cả 2 gói thầu tham gia trong năm 2025 tại Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng Hòa Phát TLC dường như không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

Phân tích sâu hơn về lịch sử quan hệ giữa Công ty Anh Tài Phát và bên mời thầu này cho thấy một "sự ăn ý" đáng nể. Dữ liệu ghi nhận, Công ty Anh Tài Phát đã tham gia tổng cộng 4 gói thầu do Công ty TNHH Thiết bị Xây dựng Hòa Phát TLC mời thầu và trúng tuyệt đối cả 4 gói. Tổng giá trị trúng thầu từ bên mời thầu "quen thuộc" này lên đến hơn 9,7 tỷ đồng.

Tỷ lệ trúng 100% cũng được lặp lại khi Công ty Anh Tài Phát tham gia tại các bên mời thầu khác như Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Tân (trúng 2/2 gói) hay Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng Hoàng Cầu (trúng 2/2 gói).

Bên cạnh đó, hiệu suất của Công ty Anh Tài Phát khi tham gia liên danh cũng đạt mức tuyệt đối 100% (thắng 6/6 gói).

Trở lại Gói thầu số 4 (xây lắp) tại xã Tân An, việc một doanh nghiệp siêu nhỏ được chỉ định thầu rút gọn với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,215%, trong bối cảnh nhà thầu này đang sở hữu một "bảng vàng" thành tích trúng thầu ấn tượng, đặc biệt là tỷ lệ thắng 100% tại một số bên mời thầu cụ thể, đang đặt ra câu hỏi lớn về hiệu quả thực sự của công tác đấu thầu tại dự án này.

Để đảm bảo tính khách quan, minh bạch, đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan chức năng liên quan vào cuộc rà soát, làm rõ quy trình chỉ định thầu tại dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND xã Tân An, nhằm đảm bảo môi trường đấu thầu cạnh tranh, công bằng và hiệu quả kinh tế theo đúng tinh thần của Luật Đấu thầu.