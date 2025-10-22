Gói thầu 48 tỷ tại Trường ĐH Luật TP HCM: Chỉ một liên danh tham dự, trúng sát giá

Chỉ một liên danh tham dự gói thầu thi công xây dựng gần 48,2 tỷ đồng tại Trường ĐH Luật TP.HCM, trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,03%, đặt nghi vấn về tính cạnh tranh.

Trường Đại học Luật TP HCM vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu thi công xây dựng quan trọng thuộc dự án xây dựng cơ sở mới, với giá trị hơn 48 tỷ đồng. Đáng chú ý, chỉ có duy nhất một liên danh nhà thầu tham gia và trúng thầu với mức giá cực kỳ sát giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm chỉ 0,03%.

Một mình một ngựa "về đích"

Ngày 09/10/2025, ông Lê Trường Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Luật TP.HCM đã ký Quyết định số 1054/QĐ-ĐHL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Thi công xây dựng các hạng mục thuộc thiết kế xây dựng điều chỉnh triển khai sau thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại Phường Long Phước, Thành phố Hồ Chí Minh" (Mã TBMT: IB2500370722).

Quyết định số 1054/QĐ-ĐHL phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu "Thi công xây dựng các hạng mục. Nguồn: MSC

Gói thầu này thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1 tại phường Long Phước, TP HCM, sử dụng nguồn vốn từ nguồn thu hợp pháp dành để đầu tư của nhà trường. Giá gói thầu được phê duyệt là 48.166.879.730 đồng.

Đơn vị trúng thầu là Liên danh nhà thầu thi công, gồm Công ty Cổ phần Đức Anh (nhà thầu liên danh chính) và Công ty TNHH Cơ điện lạnh Đại Thắng (nhà thầu liên danh phụ). Giá trúng thầu là 48.151.645.305 đồng, chỉ thấp hơn giá gói thầu 15.234.425 đồng, tương ứng tỷ lệ tiết kiệm 0,03%. Thời gian thực hiện hợp đồng là 81 ngày, ngắn hơn so với 120 ngày dự kiến trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) được phê duyệt tại Quyết định số 781/QĐ-ĐHL ngày 25/7/2025 cũng do ông Lê Trường Sơn ký.

Điều đặc biệt là, theo Báo cáo đánh giá Hồ sơ dự thầu (E-HSDT) số 09.2025/BCDGNS ngày 29/09/2025 do đơn vị tư vấn là Công ty TNHH Thiết bị và Kiểm định chất lượng công trình xây dựng Newstar Hà Nội lập, Liên danh Công ty Cổ phần Đức Anh và Công ty TNHH Cơ điện lạnh Đại Thắng là nhà thầu duy nhất nộp E-HSDT cho gói thầu này, mặc dù gói thầu được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ.

Nghi vấn về cạnh tranh và hiệu quả kinh tế

Báo cáo đánh giá E-HSDT cho biết, Liên danh Công ty Cổ phần Đức Anh - Công ty TNHH Cơ điện lạnh Đại Thắng đã được đánh giá là "Đạt" các yêu cầu về tính hợp lệ, năng lực kinh nghiệm và kỹ thuật. Báo cáo cũng ghi nhận việc Bên mời thầu đã có văn bản yêu cầu nhà thầu làm rõ E-HSDT về năng lực và kinh nghiệm vào ngày 26/09/2025, cho thấy hồ sơ ban đầu có thể chưa hoàn toàn đầy đủ hoặc cần minh chứng thêm.

Tuy nhiên, việc một gói thầu xây lắp quy mô lớn, sử dụng nguồn vốn tự chủ của một trường đại học công lập, được đấu thầu rộng rãi nhưng chỉ thu hút duy nhất một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm gần như bằng không (0,03%) đã đặt ra những dấu hỏi lớn.

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và Nghị định số 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật đều nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế (Điều 3 Luật Đấu thầu). Khoản 3 Điều 44 Luật Đấu thầu cũng nghiêm cấm việc nêu các điều kiện trong HSMT nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu hoặc nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng.

Việc chỉ có một nhà thầu tham dự "cuộc đua" hơn 48 tỷ đồng này liệu có phản ánh đúng tinh thần cạnh tranh? Mức tiết kiệm chỉ 15 triệu đồng liệu có đảm bảo nguyên tắc hiệu quả kinh tế trong việc sử dụng nguồn vốn đầu tư của nhà trường? Liệu HSMT có chứa đựng những yếu tố nào khiến các nhà thầu khác "ngần ngại" tham gia?

Liên danh nhà thầu trúng thầu là ai?

Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đức Anh (MST: 0700220258) có địa chỉ tại tỉnh Ninh Bình (Số 64 Đường Trần Phú, Phường Phủ Lý), do ông Nguyễn Văn Khuyến làm Chủ tịch HĐQT. Đây là nhà thầu đứng đầu liên danh.

Thành viên còn lại, Công ty TNHH Cơ điện lạnh Đại Thắng (MST: 0303991832), có địa chỉ tại TP.HCM (63/4 Lương Văn Can, Phường Phú Định), do ông Ngô Xuân Chiến làm Giám đốc. Đây là nhà thầu có lịch sử hoạt động lâu năm và khá quen thuộc tại Trường Đại học Luật TP HCM.

Việc một gói thầu lớn chỉ có một "ứng viên" duy nhất và trúng thầu với giá gần như tối đa cho phép luôn là vấn đề thu hút sự quan tâm của dư luận. Năng lực thực sự của liên danh nhà thầu này, đặc biệt là hoạt động đấu thầu trong năm 2025 và mối quan hệ với chủ đầu tư sẽ được chúng tôi tiếp tục phân tích trong các kỳ tiếp theo.