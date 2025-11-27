Gói thầu 10,6 tỷ ở Lâm Đồng: Liên danh An Phú Bảo - Tú Thọ Lộc trúng thầu, tiết kiệm 15,18%

Sở Xây dựng Tỉnh Lâm Đồng vừa hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu: Thi công xây dựng công trình, thuộc dự án Sửa chữa tuyến đường kết nối từ Quốc lộ 28 tại Km128+330 đến đường tỉnh lộ ĐT.725 tại Km63+910 thuộc xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (Mã TBMT: IB2500450709).

Theo Quyết định số 529/QĐ-SXD ngày 11/11/2025 của Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, đơn vị trúng thầu là Liên danh sửa chữa đường Phúc Thọ Lâm Hà.

Quyết định số 529/QĐ-SXD phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Gói thầu 10,6 tỷ, tiết kiệm 15%

Gói thầu thi công xây dựng nêu trên được Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tại Quyết định số 378/QĐ-SXD ngày 10/10/2025. Gói thầu sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước (vốn chi Sự nghiệp kinh tế đường bộ), theo hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng.

Giá gói thầu được phê duyệt là 10.692.153.000 đồng.

Theo biên bản mở thầu ngày 23/10/2025, gói thầu thu hút sự tham gia của 4 nhà thầu, bao gồm:

Liên danh sửa chữa đường Phúc Thọ Lâm Hà Liên danh Quốc lộ 28 - ĐT.725 Liên danh XDCT Phúc Thọ Lâm Hà Liên danh Công ty TNHH Phú Sơn và Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông

Sau quá trình đánh giá E-HSDT, tại Quyết định số 529/QĐ-SXD, Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Theo đó, Liên danh sửa chữa đường Phúc Thọ Lâm Hà đã trúng thầu với giá 9.068.639.000 đồng.

Như vậy, so với giá gói thầu, giá trúng thầu thấp hơn 1.623.514.000 đồng, tương đương tỷ lệ tiết kiệm đạt 15,18%. Đây là một tỷ lệ tiết kiệm rất tốt, thể hiện tính cạnh tranh trong công tác đấu thầu.

Cũng theo quyết định phê duyệt kết quả, 3 nhà thầu còn lại đã không trúng thầu. Cụ thể, Liên danh Quốc lộ 28 - ĐT.725 (MST: 5800535490) và Liên danh XDCT Phúc Thọ Lâm Hà (MST: 6400301940) lần lượt được xếp hạng thứ 2 và thứ 3.

Đáng chú ý, Liên danh Công ty TNHH Phú Sơn và Công ty TNHH Nam Việt Đắk Nông (MST: 6400017351) bị loại với lý do: "Bảo lãnh dự thầu có điều kiện gây bất lợi cho Chủ đầu tư và nhà thầu không cam kết đầy đủ nội dung (không cam kết nội dung tại Mục 7) theo quy định".

Năng lực các thành viên liên danh trúng thầu

Theo tìm hiểu, Liên danh sửa chữa đường Phúc Thọ Lâm Hà là sự kết hợp của hai doanh nghiệp tại Lâm Đồng: Công ty TNHH Xây dựng An Phú Bảo (Mã số thuế: 5801308116) với vai trò liên danh chính và Công ty TNHH Tú Thọ Lộc (Mã số thuế: 5801221232) với vai trò liên danh phụ.

Công ty TNHH Xây dựng An Phú Bảo (địa chỉ tại Thôn Phú Trung, Xã Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng) được thành lập từ năm 2016. Dữ liệu về hoạt động đấu thầu trong năm 2025 cho thấy, doanh nghiệp này thường tham gia các gói thầu xây lắp trên địa bàn tỉnh.

Một số gói thầu Công ty TNHH Xây dựng An Phú Bảo được ghi nhận trúng trong năm 2025 bao gồm: Gói thầu số 01 (thi công xây dựng) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Đức Trọng (giá trúng 3.874.829.707 đồng, liên danh chính); Gói thầu số 01 (thi công xây dựng) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và công trình công cộng huyện Lâm Hà (giá trúng 3.146.469.169 đồng, độc lập); Gói thầu số 01 (thi công xây dựng) cũng của BQLDA huyện Lâm Hà (giá trúng 1.644.000.000 đồng, độc lập).

Thành viên liên danh phụ là Công ty TNHH Tú Thọ Lộc (địa chỉ tại Tổ Dân Phố Nghĩa Lập II, Xã Đơn Dương, Tỉnh Lâm Đồng), thành lập năm 2013.

Dữ liệu đấu thầu năm 2025 của Công ty TNHH Tú Thọ Lộc cho thấy một bức tranh hoạt động khá đặc trưng. Doanh nghiệp này được ghi nhận trúng 19 gói thầu và trượt 1 gói.

Điểm đáng chú ý là tần suất trúng thầu "dày đặc" của Công ty TNHH Tú Thọ Lộc tại một chủ đầu tư với các gói thầu quy mô "siêu nhỏ". Cụ thể, chỉ trong ngày 21 tháng 04 năm 2025, nhà thầu này được công bố trúng liên tiếp 15 gói thầu xây lắp tại UBND thị trấn Thạnh Mỹ (thuộc tỉnh Lâm Đồng).

Giá trị các gói thầu này đa phần ở mức vài chục đến vài trăm triệu đồng, ví dụ: gói thầu 71.665.000 đồng, 117.099.000 đồng, 98.606.000 đồng, 92.470.000 đồng...

Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 57/2024/QH15 và Luật số 90/2025/QH15) cùng các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP, đều nhấn mạnh mục tiêu công bằng, cạnh tranh, minh bạch và đặc biệt là hiệu quả kinh tế trong hoạt động đấu thầu.

Việc gói thầu 10,6 tỷ của Sở Xây dựng Lâm Đồng có 4 nhà thầu tham gia và đạt tỷ lệ tiết kiệm 15,18% là một tín hiệu tích cực. Tuy nhiên, việc liên danh trúng thầu là sự kết hợp giữa một doanh nghiệp quen với các gói thầu quy mô vài tỷ đồng (An Phú Bảo) và một doanh nghiệp chuyên trúng các gói thầu quy mô "siêu nhỏ" (Tú Thọ Lộc) để thực hiện dự án có giá trị 9 tỷ đồng trong thời gian 90 ngày, cũng đặt ra sự quan tâm của dư luận về phương án tổ chức thi công, huy động nhân sự, máy móc, tài chính của liên danh để đảm bảo chất lượng và tiến độ công trình.

Bên cạnh đó, "hiện tượng" một nhà thầu trúng 15 gói thầu trong một ngày tại UBND thị trấn Thạnh Mỹ của Công ty TNHH Tú Thọ Lộc cũng là một vấn đề mà dư luận quan tâm, liên quan đến tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế thực sự tại các gói thầu này.