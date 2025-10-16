Hà Nội

Xã hội

Giật vé số dù vài trăm ngàn đồng, vẫn có thể ngồi tù tới 10 năm

Vụ cướp táo tợn xảy ra vào trưa 12/10 tại xã Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai) khiến người bán vé số dạo, mất toàn bộ 40 tờ vé trị giá khoảng 400.000 đồng. 

Theo Nguyễn Văn Khánh/ Người Đưa Tin

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến trưa 14/10, lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm P.T.T. (sinh năm 1983, cư trú ấp Tây Minh, xã Xuân Phú, Đồng Nai). Tang vật thu giữ gồm xe máy hiệu Wave, biển số 48B1-383.xx, được xác định là phương tiện gây án.

Trao đổi với Người Đưa Tin, luật sư Đỗ Mạnh Hùng (Đoàn Luật sư Tp.Hà Nội) nhận định, đối tượng đã giả vờ mua vé số, sau đó bất ngờ giật lấy xấp vé rồi tẩu thoát bằng xe máy. Hành vi này được thực hiện một cách công khai, có chủ đích và sử dụng phương tiện để bỏ trốn.

Đối tượng P.T.T. (mặc áo thun xám).
Đối tượng P.T.T. (mặc áo thun xám).

Trong vụ việc này, dù giá trị tài sản không lớn, nhưng hành vi gây hoang mang, bức xúc trong dư luận, đặc biệt là nhắm vào người lao động nghèo, nên cơ quan tiến hành tố tụng cần xem xét xử lý nghiêm minh để răn đe, phòng ngừa chung.

Luật sư Hùng cho rằng, bên cạnh việc xử lý nghiêm minh theo pháp luật, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao ý thức cảnh giác trong Nhân dân, nhất là đối với người bán hàng rong, người lao động tự do – nhóm dễ bị tổn thương trước tội phạm cướp giật.

Cùng với đó, việc tăng cường tuần tra, kiểm soát địa bàn, kết hợp giám sát an ninh qua hệ thống camera cũng sẽ góp phần ngăn ngừa hiệu quả các hành vi tương tự

Theo luật sư Hùng, hành vi giật 40 tờ vé số trị giá khoảng 400.000 đồng ở xã Xuân Lộc đủ yếu tố cấu thành tội Cướp giật tài sản theo Điều 171 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Theo đó, người nào cướp giật tài sản của người khác, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm. Nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm như có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; dùng thủ đoạn nguy hiểm...

Hành vi của T. có thể rơi vào khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự với tình tiết dùng thủ đoạn nguy hiểm (dùng xe máy để cướp giật). Ngoài ra, người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng.

Cũng cần nói thêm là nhiều người cho rằng 40 tờ vé số có giá 400.000 đồng nên không cấu thành tội phạm. Tuy nhiên, đối với tội Cướp giật tài sản là cấu thành vật chất, không căn cứ vào giá trị tài sản bị cướp giật mà căn cứ vào hành vi.

Người bán vé số không nên bán ở nơi vắng vẻ

Luật gia Nguyễn Thị Hồng Ngân, Hội Luật gia tỉnh Đồng Nai bày tỏ, hành vi cướp giật nhắm vào người yếu thế như người bán vé số không chỉ xâm phạm tài sản mà còn gây tổn thương tinh thần, làm dư luận bất an.

Việc lan truyền clip trên mạng xã hội càng làm tăng nguy cơ mất trật tự, là cơ sở để áp dụng khung hình phạt nghiêm khắc hơn.

Việc lực lượng công an truy xét, bắt giữ đối tượng kịp thời sẽ củng cố niềm tin của người dân vào pháp luật. Đồng thời, nhắc nhở mỗi người cần tăng cường giáo dục ý thức pháp luật, kiểm soát hành vi lệch chuẩn và xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn hơn cho những người mưu sinh lương thiện.

Ông N.V.A. hốt hoảng đuổi theo đối tượng cướp 40 mươi tờ vé số nhưng bất thành.
Ông N.V.A. hốt hoảng đuổi theo đối tượng cướp 40 mươi tờ vé số nhưng bất thành.

Nhận định về việc nhiều người bán vé số bị cướp giật vé, lãnh đạo Công an xã Xuân Lộc cho biết, thủ đoạn giả vờ mua rồi cướp vé số không mới, nhưng thời gian gần đây có dấu hiệu gia tăng. Các đối tượng thường nhắm vào nạn nhân là người già yếu, tật nguyền, không đủ khả năng chống cự, lợi dụng sự sơ hở để ra tay.

Chúng thường rình rập ở những con đường nhỏ, hẻm vắng để tiếp cận và hỏi mua vé số. Công an xã đang phối hợp với các thôn, ấp tăng cường cảnh báo, tuyên truyền để người dân nâng cao cảnh giác.

Công an xã Xuân Lộc khuyến cáo, những người lao động mưu sinh, buôn bán dạo, đặc biệt là người cao tuổi, phụ nữ, trẻ em nên lựa chọn bán hàng ở khu dân cư đông đúc, gần trung tâm hoặc nơi có nhiều người qua lại, nhằm hạn chế nguy cơ bị cướp.

Đồng thời, người dân cần chủ động báo ngay cho Công an xã hoặc cơ quan công an gần nhất khi gặp sự việc để xử lý kịp thời và bắt giữ đối tượng.

Trước đó, vào khoảng 10h10 ngày 12/10, một người đàn ông điều khiển xe máy màu đỏ đen, mặc áo thun trắng dừng lại hỏi mua vé số của ông N.V.A. (người bán vé số dạo) trên đường số 2,. Khi nạn nhân vừa đưa xấp vé số (khoảng 40 tờ) ra thì đối tượng bất ngờ giật lấy rồi tăng ga bỏ chạy. Toàn bộ vụ việc được camera của người dân ghi lại và lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, gây bức xúc trong cộng đồng.

Người bán vé số hoảng hốt vừa chạy theo vừa tri hô, song đối tượng đã nhanh chóng tẩu thoát. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại và đăng lên mạng xã hội khiến nhiều người xem rất bức xúc.

nguoiduatin.vn
