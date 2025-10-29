Giao thông hỗn loạn do cấm đường sửa cầu Long Biên

Khi sửa cầu Long Biên, đơn vị thi công rào chắn, không thông báo và gửi giấy phép đến lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để phân luồng phương tiện.

Ùn tắc giao thông nghiêm trọng khu vực xung quanh cầu Long Biên.

Sáng 29/10, cầu Long Biên bất ngờ bị rào chắn để phục vụ sửa chữa định kỳ khiến nhiều người đi xe máy phải chuyển hướng qua cầu Chương Dương, dẫn đến giao thông hỗn loạn. Việc rào chắn cầu khiến lưu lượng phương tiện dồn sang cầu Chương Dương và các tuyến đường kết nối như đê Xuân Quan, Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Ái Mộ… (phường Bồ Đề) bị ùn tắc nghiêm trọng.

Bờ đê sông Hồng bị ùn tắc kéo dài.

Giấy phép thi công do Sở Xây dựng Hà Nội ban hành ngày 27/10 thể hiện, đơn vị thi công là Liên danh Công ty cổ phần CK46 - Công ty cổ phần đường sắt Hà Hải. Việc rào chắn nhằm sửa chữa định kỳ đoạn cầu Trần Nhật Duật km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Xung đột giao thông xảy ra trên nhiều tuyến đường khi cầu Long Biên bị rào chắn.

Theo phương án tổ chức giao thông phục vụ quá trình thi công, đường trên cầu Long Biên, phần đường dành cho xe thô sơ hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm sẽ cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ hướng từ phường Bồ Đề sang phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công 65 ngày, từ ngày 27/10 – 31/12. Trong thời điểm trên, xe cộ được phân luồng theo hướng đi đường Long Biên - Xuân Quan qua cầu Chương Dương.

Đối với đường Trần Nhật Duật, nhà thầu sẽ rào chắn di động 6,5 m mặt đường Trần Nhật Duật (chiều rộng mặt đường còn để lưu thông là 6,5 m). Thời gian kéo dài trong vòng 20 ngày (từ 27/10 – 16/11)…

Một bên cầu Long Biên không có phương tiện qua lại.

Nội dung giấy phép cũng yêu cầu, quá trình thi công phải bố trí đầy đủ hệ thống biển báo, đèn chiếu sáng, đèn quay cảnh báo vào ban đêm và người cảnh giới giao thông trực 24/24 giờ tại khu vực rào chắn, vị trí cổng ra vào công trường để đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân trên địa bàn và người tham gia giao thông được biết.

Đầu cầu Long Biên được rào chắn để sửa chữa định kỳ.

Tuy nhiên, một lãnh đạo phường Hoàn Kiếm cho biết, đến chiều 29/10, sau khi phường chủ động liên hệ đến các bên thì mới nhận được giấy phép thi công sửa chữa.

Theo vị lãnh đạo này, trước đó, phường Hoàn Kiếm và Công an phường Hoàn Kiếm không hề nắm được thông tin sẽ rào chắn đường Trần Nhật Duật phục vụ phân luồng, tổ chức giao thông để thi công dự án sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật km2+215, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.