Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, người đưa khoa học Việt vươn tầm thế giới

Với gần 500 công trình nghiên cứu cùng sự ghi nhận từ nhiều tổ chức uy tín quốc tế, GS.VS Châu Văn Minh góp phần kết nối đưa khoa học Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Từ ngày 27/2/2026, GS.VS Châu Văn Minh – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) nhiệm kỳ 2025–2030, đồng thời giữ chức Bí thư Đảng ủy VUSTA nhiệm kỳ 2025–2030.

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trao Quyết định Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh. Ảnh: Gia Đạt.

Phát biểu tại hội nghị, nhận nhiệm vụ, GS.VS Châu Văn Minh đánh giá, truyền thống hơn 40 năm xây dựng và phát triển của VUSTA là nền tảng vững chắc để toàn thể cán bộ tiếp bước với khát vọng mới, đóng góp ngày càng nhiều hơn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ông khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo và toàn thể cán bộ, viên chức VUSTA đoàn kết, xây dựng Đảng bộ liên hiệp trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giao phó.

GS.VS Châu Văn Minh là một trong những gương mặt tiêu biểu của khoa học Việt Nam trong lĩnh vực hóa sinh các hợp chất thiên nhiên. Ông đã công bố gần 500 công trình nghiên cứu và sở hữu hơn 40 sáng chế, giải pháp hữu ích, những con số phản ánh chiều sâu và sức bền của một hành trình khoa học nghiêm cẩn, bền bỉ.

NÂNG TẦM VỊ THẾ KHOA HỌC VIỆT TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ

Từ năm 2008, trên cương vị Chủ tịch Viện Hàn lâm, ông trực tiếp chỉ đạo và điều phối nhiều chương trình khoa học – công nghệ trọng điểm cấp quốc gia. Có thể kể đến Chương trình Tây Nguyên 3; chương trình phát triển vệ tinh quan sát Trái đất của Việt Nam; xây dựng hệ thống bảo tàng thiên nhiên quốc gia; hay dự án phát triển Trường đại học công lập quốc tế Việt – Pháp (USTH)… Những chương trình này không chỉ tạo nền tảng hạ tầng nghiên cứu hiện đại mà còn góp phần định hình chiến lược phát triển dài hạn của khoa học công nghệ nước nhà.

Đặc biệt, trong quan hệ hợp tác khoa học Việt – Nga, GS Châu Văn Minh được ghi nhận là một trong những nhân tố thúc đẩy mạnh mẽ và thực chất. Ông góp phần xây dựng và triển khai các lộ trình hợp tác nghiên cứu biển giữa hai Viện Hàn lâm Việt – Nga; chỉ đạo tổ chức các chuyến khảo sát chung trên các tàu nghiên cứu khoa học Nga “Viện sĩ Oparin” và “Viện sĩ Lavrentiev” hoạt động tại vùng Biển Đông Việt Nam.

Giáo sư, Viện sĩ Kraniskov, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học Nga trao chứng nhận Viện sĩ Viện Hàn lâm Nga cho Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh - Ảnh: VAST.

Bên cạnh đó, ông cũng thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực vật lý hạt nhân với Viện Liên hiệp Nghiên cứu Hạt nhân Dubna (JINR); đồng thời mở rộng các chương trình nghiên cứu liên ngành về vật liệu mới, hóa dược – công nghệ sinh học, vật lý hạt nhân, công nghệ vũ trụ… với nhiều Viện nghiên cứu và Trường đại học của Nga.

Chuỗi hoạt động hợp tác này không chỉ gia tăng chiều sâu cho nghiên cứu cơ bản của Viện Hàn lâm mà còn tạo điều kiện đào tạo đội ngũ cán bộ khoa học trình độ cao, từng bước nâng cao năng lực hội nhập của khoa học Việt Nam. Đồng thời, đây cũng là những đóng góp thiết thực vào việc làm bền chặt thêm quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt – Nga trên phương diện khoa học và giáo dục.

GS.VS Châu Văn Minh được Viện Hàn lâm Khoa học Nga – trung tâm khoa học hàng đầu thế giới với hơn 300 năm lịch sử bầu là Viện sĩ trong kỳ họp toàn thể ngày 29-30/5/2025. Với sự kiện này, GS.VS Châu Văn Minh là Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Nga thứ 4 của VAST, cùng với GS.VS Trần Đại Nghĩa, GS.VS Nguyễn Văn Hiệu và GS.VS Đặng Vũ Minh; đồng thời là Viện sĩ của 3 tổ chức hàn lâm quốc tế gồm: gồm Viện Hàn lâm Khoa học Nga, Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Belarus và Liên hiệp các Viện Hàn lâm Khoa học Thế giới (IAAS).

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh, người đưa khoa học Việt vươn tầm thế giới. Ảnh" VAST.

Trước đó, năm 2021, ông cũng được trao Huân chương Bắc đẩu Bội tinh – danh hiệu cao nhất của Cộng hòa Pháp, ghi nhận những đóng góp quan trọng của ông trong thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo giữa Việt Nam và các đối tác Pháp.

NHÀ KHOA HỌC ĐƯỢC TÍN NHIỆM GIỚI THIỆU ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

GS.VS Châu Văn Minh sinh năm 1961, quê quán tại Thành phố Huế. Từ năm 1985 - 2007, ông làm việc tại Viện Hóa học các Hợp chất thiên nhiên, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam).

Năm 2007, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Từ năm 2008 đến nay, ông giữ cương vị Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ông là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa: XI, XII, XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ khóa I.

Ngoài ra, GS.VS Châu Văn Minh còn là Ủy viên Hội đồng Chức danh Giáo sư liên ngành Hóa học - Công nghệ thực phẩm nhiệm kỳ 2009-2014. Bên cạnh đó, ông còn là Phó Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023.

Trong danh sách 500 người trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, GS.VS Châu Văn Minh đã nhận được sự tín nhiệm cao từ cử tri với tỉ lệ trúng cử đạt 92,26% số phiếu, trở thành Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn Phú Thọ.

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Chính Phủ.

GS.VS Châu Văn Minh cho hay, với kinh nghiệm công tác từ thực tiễn ở Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, ông sẽ hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của người Đại biểu Quốc hội. Cụ thể, ông sẽ chủ động nghiên cứu đóng góp cho các Dự án Luật, Nghị quyết, các quyết sách lớn của Quốc hội, đặc biệt là trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Ông cho biết, sẽ dành nhiều thời gian để gặp gỡ, lắng nghe các kiến nghị, phản ánh, tâm tư nguyện vọng của các cử tri, kịp thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân.

Từ đó sẽ chủ động tham mưu với Chính phủ các chương trình hành động cụ thể để góp phần đưa khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trở thành “đòn bẩy” của Phú Thọ. Đặc biệt, là cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với nhu cầu.

“Từ tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, tôi sẽ kiến nghị cơ chế đặt hàng nhiệm vụ khoa học công nghệ gắn với nhu cầu của địa phương và doanh nghiệp; hình thành mạng lưới chuyên gia phản biện các dự án đầu tư lớn; hỗ trợ các mô hình chuyển đổi số và khuyến khích doanh nghiệp đầu tư, đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất lao động”, GS.VS Châu Văn Minh chia sẻ.

Khẳng định, không có nhân lực chất lượng cao thì không thể có chuyển đổi số thành công, GS.VS Châu Văn Minh cam kết cũng sẽ đồng hành thúc đẩy chương trình phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao.

Ngày 13/5, tại Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031, GS.VS Châu Văn Minh được bầu giữ chức Phó chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI.

Sự tham gia của GS.VS Châu Văn Minh trong Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa XI được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường tiếng nói của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong các hoạt động của Mặt trận; đồng thời thúc đẩy kết nối giữa giới nghiên cứu, các hội ngành nghề khoa học kỹ thuật với hệ thống chính trị và các chương trình phát triển quốc gia.