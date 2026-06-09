VUSTA thúc đẩy hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam-Tatarstan

Chiều 08/06, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) cùng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) đã có cuộc làm việc, trao đổi trực tuyến với Bộ Giáo dục và Khoa học Cộng hòa Tatarstan (Liên bang Nga) cùng đại diện nhiều viện nghiên cứu, trường đại học hàng đầu của Tatarstan nhằm thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và giáo dục đào tạo.

Quang cảnh buổi làm việc

Phát biểu tại cuộc làm việc, bà Nguyễn Mai Hường, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Ekaterinburg, Liên bang Nga, nhấn mạnh hợp tác khoa học, công nghệ và giáo dục giữa Việt Nam và Liên bang Nga, đặc biệt với Cộng hòa Tatarstan, luôn nhận được sự quan tâm thúc đẩy của lãnh đạo cấp cao hai nước. Bà cho biết năm 2026 được kỳ vọng sẽ là dấu mốc quan trọng trong việc tăng cường hợp tác khoa học và giáo dục Việt Nam - Liên bang Nga, mở ra nhiều cơ hội mới để các cơ sở nghiên cứu, đào tạo của hai nước đẩy mạnh kết nối và triển khai các chương trình hợp tác thực chất.

Giới thiệu về VUSTA, GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy VUSTA cho biết, VUSTA là tổ chức đại diện cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Hiện VUSTA có hệ thống gồm 34 liên hiệp hội địa phương, hơn 90 hội ngành toàn quốc và trên 500 tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Bên cạnh việc thực hiện các chức năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội, nghiên cứu khoa học, phổ biến kiến thức, VUSTA luôn chú trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế và hỗ trợ các tổ chức thành viên mở rộng quan hệ hợp tác với các đối tác nước ngoài. VUSTA hiện cũng là thành viên của nhiều tổ chức khoa học quốc tế uy tín như Liên đoàn các tổ chức Kỹ sư ASEAN (AFEO), Liên đoàn các tổ chức Kỹ thuật châu Á - Thái Bình Dương (FEIAP), Hội đồng Khoa học Quốc tế (ISC),…và tham gia vào nhiều cơ chế hợp tác song phương với các tổ chức khoa học trên thế giới.

GS.VS Châu Văn Minh, Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam phát biểu tại buổi làm việc

GS.VS Châu Văn Minh bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác giữa các tổ chức khoa học, cơ sở giáo dục của Việt Nam và Tatarstan sẽ tiếp tục được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, trao đổi học thuật, tổ chức hội thảo chuyên ngành và phát triển các dự án hợp tác chung. GS.VS Châu Văn Minh khẳng định VUSTA sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu và tổ chức khoa học của Việt Nam với các đối tác Tatarstan nhằm thúc đẩy hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững.

Tại cuộc làm việc, GS.TS Nguyễn Thị Mai Thanh, Hiệu trưởng USTH, đã giới thiệu về trường USTH - mô hình đại học công lập đạt chuẩn quốc tế trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, được thành lập trên cơ sở Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Pháp. USTH hiện là một trong những cơ sở giáo dục đại học có năng lực nghiên cứu hàng đầu tại Việt Nam, với khoảng 4.000 sinh viên và mạng lưới đối tác chiến lược tại hơn 20 quốc gia. Đặc biệt, 100% giảng viên của trường có trình độ tiến sĩ - tỷ lệ cao nhất trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam hiện nay.

Cùng trao đổi, đại diện Bộ Giáo dục và Khoa học Cộng hòa Tatarstan cho biết Tatarstan là một trong những trung tâm khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu của Liên bang Nga, đứng thứ ba cả nước về phát triển khoa học, công nghệ, đồng thời nằm trong nhóm dẫn đầu về giáo dục đại học và khởi nghiệp khoa học trong sinh viên.

Trong phần trao đổi chuyên môn, đại diện các trường đại học và viện nghiên cứu của Tatarstan đã giới thiệu thế mạnh nổi bật, các chương trình đào tạo và định hướng nghiên cứu của đơn vị mình, đồng thời đề xuất nhiều cơ hội hợp tác với VUSTA và các đối tác Việt Nam. Đại diện Đại học Tổng hợp Liên bang Kazan (KFU), ngôi trường có lịch sử hơn 200 năm, bày tỏ mong muốn đón đoàn công tác Việt Nam tới thăm và làm việc trực tiếp tại Kazan để thúc đẩy các chương trình hợp tác cụ thể. Trong khi đó, Đại học Năng lượng Quốc gia Kazan cho biết đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ với các đối tác Việt Nam và đề xuất có thể hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng số và năng lượng hạt nhân - những lĩnh vực thế mạnh của nhà trường.

Sau quá trình trao đổi, thảo luận, các bên thống nhất sẽ tiếp tục duy trì trao đổi thường xuyên, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể nhằm hiện thực hóa các nội dung đã thảo luận, tập trung vào các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi chuyên gia và tổ chức các diễn đàn học thuật chung.

Kết thúc buổi làm việc, GS.VS Châu Văn Minh bày tỏ tin tưởng cuộc trao đổi sẽ tạo tiền đề để các bên hiểu rõ hơn về năng lực và nhu cầu hợp tác của nhau, từ đó từng bước triển khai các chương trình hợp tác thiết thực trong đào tạo và nghiên cứu khoa học.

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