VUSTA đẩy nhanh công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX

Sáng 22/6, tại Hà Nội, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam, VUSTA) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Một trong những nội dung trọng tâm được xem xét, thảo luận là công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mai Loan.

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày báo cáo về công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội IX trong tháng 6/2026.

Theo báo cáo, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam đã tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị Đại hội theo tinh thần hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổ chức đại hội các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ ở Trung ương nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng chí Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Tổng Thư ký Liên hiệp Hội Việt Nam trình bày báo cáo về công tác chỉ đạo chuẩn bị Đại hội IX.

Trong tháng 6, Đảng ủy thường xuyên theo dõi, nắm bắt quá trình xem xét các đề án liên quan đến Đại hội IX, gồm Đề án tổ chức Đại hội, Đề án nhân sự Đại hội cùng dự thảo các văn kiện quan trọng như Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm, Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát, dự thảo Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam (sửa đổi), dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội IX.

Công tác nhân sự cũng được tập trung triển khai. Đảng ủy đã chỉ đạo rà soát, kiện toàn nhân sự Hội đồng Trung ương và Đoàn Chủ tịch khóa VIII; đồng thời tổng hợp danh sách nhân sự do các hội ngành toàn quốc và Liên hiệp Hội địa phương giới thiệu để tham gia Hội đồng Trung ương khóa IX và dự Đại hội IX.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung dự thảo Điều lệ Liên hiệp Hội Việt Nam (sửa đổi), dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội IX; tổng hợp số liệu phục vụ tổng kết phong trào thi đua chào mừng Đại hội; triển khai vận động nguồn lực xã hội hóa và đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội trên các cơ quan báo chí và nền tảng thông tin của hệ thống Liên hiệp Hội Việt Nam.

Ông Chiến cho biết, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành thông báo về công tác duyệt hồ sơ và phối hợp chuẩn bị, tổ chức đại hội các hội quần chúng ở Trung ương. Theo kế hoạch, Liên hiệp Hội Việt Nam dự kiến nộp hồ sơ đăng ký duyệt Đại hội trong đợt 1 trước ngày 5/7/2026 và thời gian tổ chức Đại hội IX dự kiến trong tháng 7/2026.

Tuy nhiên, Ban Thường vụ Đảng ủy và Thường trực Đoàn Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam hiện vẫn đang chờ ý kiến chỉ đạo, chủ trương chính thức của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đối với công tác tổ chức Đại hội IX.

Trong thời gian tới, Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo tổ chức các hội nghị Đoàn Chủ tịch, Hội đồng Trung ương; triển khai các quy trình nhân sự Đại hội IX đối với Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm tra và đại biểu dự đại hội theo đề án được phê duyệt; đồng thời tiếp tục triển khai các nhiệm vụ theo Đề án tổ chức Đại hội đã xây dựng.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo về kết quả thực hiện kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ; tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; công tác phổ biến các văn bản mới của Đảng và thảo luận về các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

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