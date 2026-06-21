10 dấu ấn nổi bật của VUSTA khóa VIII (2020-2025)

Nhiệm kỳ 2020 - 2025 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), khẳng định vai trò tập hợp trí thức, tư vấn phản biện và đồng hành cùng sự phát triển đất nước.

Nhiệm kỳ VIII (2020-2025) của VUSTA diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi đất nước vừa ứng phó với đại dịch COVID-19, vừa đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng. Trong 5 năm qua, VUSTA không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò là tổ chức chính trị - xã hội của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Nhìn lại chặng đường 2020-2025, nhiều sự kiện và hoạt động nổi bật đã để lại dấu ấn sâu sắc, phản ánh những bước phát triển mới của VUSTA cũng như vị thế ngày càng cao của đội ngũ trí thức trong đời sống chính trị - xã hội.

1. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII mở ra nhiệm kỳ đổi mới và phát triển

Ngày 24-25/12/2020, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam được tổ chức tại Hà Nội với sự tham dự của 930 đại biểu đại diện cho hơn 3,7 triệu trí thức khoa học và công nghệ cả nước.

Đại hội xác định phương châm hành động "Đoàn kết - Sáng tạo - Đổi mới - Phát triển", đề ra phương hướng hoạt động nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Ban Chấp hành khóa VIII. TSKH Phan Xuân Dũng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch VUSTA.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng nhất của VUSTA trong nhiệm kỳ, tạo nền tảng để triển khai các hoạt động tập hợp trí thức, tư vấn phản biện, phổ biến kiến thức khoa học và thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong giai đoạn mới.

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

2. Tổ chức thành công Hội nghị Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN CAFEO 38

Tháng 11/2020, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hoạt động quốc tế, VUSTA đã tổ chức thành công Hội nghị Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN (CAFEO 38) theo hình thức trực tuyến.

Đây là lần đầu tiên một kỳ hội nghị CAFEO được tổ chức hoàn toàn trên nền tảng số, thu hút sự tham gia của các tổ chức kỹ sư thuộc 10 quốc gia ASEAN cùng nhiều đối tác quốc tế.

Sự kiện không chỉ khẳng định năng lực tổ chức của VUSTA mà còn nâng cao vị thế của đội ngũ kỹ sư và trí thức khoa học công nghệ Việt Nam trong khu vực, góp phần thúc đẩy hợp tác khoa học kỹ thuật giữa Việt Nam với các nước ASEAN.

Hội nghị Liên đoàn các Tổ chức Kỹ sư ASEAN (CAFEO 38) được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

3. Đội ngũ trí thức VUSTA đồng hành cùng đất nước phòng, chống đại dịch COVID-19

Giai đoạn 2020-2022 ghi dấu những đóng góp quan trọng của đội ngũ trí thức thuộc hệ thống VUSTA trong công tác phòng, chống đại dịch COVID-19.

Nhiều chuyên gia, nhà khoa học thuộc các hội thành viên đã tham gia nghiên cứu, tư vấn chính sách, phản biện khoa học, phổ biến kiến thức y tế cộng đồng và đề xuất các giải pháp kiểm soát dịch bệnh. Các tạp chí, cơ quan báo chí thuộc hệ thống VUSTA cũng đóng vai trò tích cực trong truyền thông khoa học, đấu tranh với thông tin sai lệch liên quan đến dịch bệnh.

Đây là minh chứng sinh động cho trách nhiệm xã hội và tinh thần đồng hành của đội ngũ trí thức trước những vấn đề lớn của đất nước.

VUSTA tổ chức hội thảo Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ với việc ngăn chặn và đẩy lùi đại dịch Covid 19.

4. Hội nghị toàn quốc đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 15/9/2021, VUSTA tổ chức Hội nghị toàn quốc đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với sự tham dự và phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Hội nghị thu hút đông đảo nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài hệ thống Liên hiệp Hội tham gia trực tiếp và trực tuyến.

Đây là lần đầu tiên một hội nghị quy mô toàn quốc dành riêng cho đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ được tổ chức với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Chính phủ, thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của giới trí thức trong quá trình hiện thực hóa các mục tiêu phát triển đất nước.

VUSTA tổ chức Hội nghị toàn quốc đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

5. Công tác tư vấn, phản biện và giám định xã hội tiếp tục được khẳng định

Trong suốt nhiệm kỳ VIII, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội tiếp tục là một trong những dấu ấn nổi bật nhất của VUSTA.

VUSTA và các hội thành viên đã tổ chức hàng trăm hội thảo khoa học, diễn đàn chuyên gia, tham gia góp ý nhiều dự thảo luật, chiến lược và quy hoạch phát triển quốc gia. Nhiều kiến nghị khoa học liên quan đến phát triển kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, tài nguyên môi trường, giáo dục, y tế và phát triển bền vững đã được gửi tới các cơ quan có thẩm quyền.

Hoạt động này tiếp tục khẳng định vai trò của VUSTA là cầu nối giữa giới trí thức với Đảng, Nhà nước và xã hội.

Hội nghị lấy ý kiến nhà khoa học LHHVN về Dự thảo Luật Đất đai (Sửa đổi) tháng 2/2023.

6. Kỷ niệm 40 năm thành lập VUSTA

Năm 2023 đánh dấu cột mốc 40 năm thành lập VUSTA (26/3/1983 - 26/3/2023).

Từ 15 hội thành viên ban đầu, VUSTA đã phát triển thành hệ thống gồm hàng trăm hội ngành toàn quốc, liên hiệp hội địa phương cùng hàng nghìn tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc.

Lễ kỷ niệm 40 năm không chỉ là dịp nhìn lại chặng đường xây dựng và phát triển mà còn khẳng định vị thế của VUSTA với tư cách là tổ chức tập hợp đông đảo trí thức khoa học và công nghệ lớn nhất cả nước.

Chủ tịch Phan Xuân Dũng phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập VUSTA.

7. Vinh danh 135 trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu 2024

Ngày 28/8/2024, tại Hà Nội, VUSTA đã long trọng tổ chức Lễ tôn vinh 135 trí thức khoa học công nghệ tiêu biểu năm 2024, nhằm ghi nhận, tôn vinh những trí thức có thành tích xuất sắc, có đóng góp thiết thực, hiệu quả trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Phan Xuân Dũng, Chủ tịch VUSTA; cùng đông đảo các nhà khoa học đến từ các Hội chuyên ngành trực thuộc Liên hiệp Hội Việt Nam trên toàn quốc

Lễ tôn vinh Trí thức khoa học và công nghệ tiêu biểu được Vusta tổ chức định kỳ 5 năm 2 lần, có ý nghĩa như một hình thức thi đua yêu nước, thể hiện sự quan tâm, coi trọng, đãi ngộ của Đảng, Nhà nước đối với trí thức; đồng thời khích lệ và ghi nhận các cá nhân có nhiều đóng góp tiêu biểu, xuất sắc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và của Vusta nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen cho TSKH Phan Xuân Dũng - Chủ tịch VUSTA, một trong 135 trí thức được vinh danh.

8. Ký kết chương trình phối hợp với Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương

Tháng 1/2024, VUSTA và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2030.

Chương trình nhằm phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, tư vấn chính sách và triển khai các nghị quyết lớn của Đảng.

Sự kiện được đánh giá là bước tiến quan trọng trong việc tăng cường kết nối giữa giới khoa học với các cơ quan hoạch định chính sách, đồng thời tạo điều kiện để các nhà khoa học tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển đất nước.

Lễ ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2024-2030 giữa V USTA và Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương.

9. Đẩy mạnh tôn vinh trí thức và phong trào sáng tạo khoa học công nghệ

Trong nhiệm kỳ VIII, VUSTA tiếp tục tổ chức thành công Giải thưởng Sáng tạo Khoa học Công nghệ Việt Nam, Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc, Giải thưởng WIPO cùng nhiều hoạt động tôn vinh trí thức tiêu biểu.

Đặc biệt, việc công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam hằng năm đã góp phần lan tỏa những công trình nghiên cứu, giải pháp kỹ thuật có giá trị cao trong thực tiễn.

Các hoạt động này không chỉ khuyến khích tinh thần sáng tạo mà còn góp phần đưa khoa học công nghệ đến gần hơn với sản xuất và đời sống, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2023.

10. Chuẩn bị Đại hội IX – tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Năm 2025 đánh dấu thời điểm VUSTA tổng kết nhiệm kỳ VIII và triển khai công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX.

Đây là dịp đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong 5 năm qua, đồng thời xác định phương hướng phát triển của tổ chức trong giai đoạn mới, khi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành những động lực then chốt của tăng trưởng.

Hội nghị góp ý văn kiện đại hội IX Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Công tác chuẩn bị Đại hội IX được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ và trách nhiệm của đội ngũ trí thức Việt Nam, tạo động lực để VUSTA bước vào nhiệm kỳ mới với tầm nhìn và khát vọng phát triển lớn hơn.