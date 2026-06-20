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[Video] Phát huy thành tích thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của VUSTA

Phát huy vai trò của phong trào thi đua yêu nước, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Những thành tựu đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng phong trào thi đua ngày càng thiết thực, lan tỏa và hiệu quả.

PV
#Phát huy thành tích thi đua #Nâng cao hiệu quả hoạt động #Vai trò của phong trào thi đua yêu nước #Kết quả các tổ chức chính trị - xã hội #Xây dựng phong trào thi đua hiệu quả

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