[Video] Phát huy thành tích thi đua, nâng cao hiệu quả hoạt động của VUSTA

[GALLERY] Honda N-Box 2027 ra mắt - "xe hộp diêm" xịn sò chỉ từ 348 triệu
Tại thị trường Nhật Bản, không phải xe bán tải hay SUV được ưa chuộng mà là N-Box - một thành viên của gia đình Honda với kiểu dáng vuông vức và giá rẻ.
Phát huy vai trò của phong trào thi đua yêu nước, Cụm thi đua các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức Liên hiệp đã đạt nhiều kết quả tích cực trong thực hiện nhiệm vụ. Những thành tựu đạt được là nền tảng quan trọng để tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, xây dựng phong trào thi đua ngày càng thiết thực, lan tỏa và hiệu quả.
Tại thị trường Nhật Bản, không phải xe bán tải hay SUV được ưa chuộng mà là N-Box - một thành viên của gia đình Honda với kiểu dáng vuông vức và giá rẻ.
Trước thềm màn ra mắt toàn cầu, Mitsubishi Motors được cho là đã âm thầm giới thiệu thế hệ mới của dòng Mitsubishi Pajero tới các đại lý tại thị trường Bắc Mỹ.
Suzuki vừa chính thức giới thiệu mẫu supermoto DR-Z4SM bản 2026, đánh dấu sự trở lại của dòng xe môtô cào cào đường phố hiệu năng cao mang đậm chất thể thao.
Omoda C5 Sport đóng vai trò là phiên bản cơ bản của dòng C5 khi xếp sau Luxury, Premium, Flagship động cơ đốt trong và SHS-H Premium/Flagship hybrid hiện tại.
Nissan đang gọi triệu hồi hàng loạt mẫu xe tại thị trường Việt Nam do lỗi túi khí. Các xe này đều được sản xuất tại nhà máy ở Nhật Bản từ năm 2001 đến 2014.
Toyota vừa âm thầm điều chỉnh giá bán đối với loạt SUV cỡ lớn tại thị trường Mỹ, bao gồm Highlander, Grand Highlander, Land Cruiser và Sequoia.
Maserati Grecale 2027 vừa được nâng cấp nhẹ về thiết kế nhưng thay đổi lớn ở hệ truyền động khi loại bỏ hoàn toàn động cơ 4 xy-lanh, chỉ còn các phiên bản V6.
Omoda C5 Sport đóng vai trò là phiên bản cơ bản của dòng C5 khi xếp sau Luxury, Premium, Flagship động cơ đốt trong và SHS-H Premium/Flagship hybrid hiện tại.
Tại thị trường Nhật Bản, không phải xe bán tải hay SUV được ưa chuộng mà là N-Box - một thành viên của gia đình Honda với kiểu dáng vuông vức và giá rẻ.
Suzuki vừa chính thức giới thiệu mẫu supermoto DR-Z4SM bản 2026, đánh dấu sự trở lại của dòng xe môtô cào cào đường phố hiệu năng cao mang đậm chất thể thao.
Nissan đang gọi triệu hồi hàng loạt mẫu xe tại thị trường Việt Nam do lỗi túi khí. Các xe này đều được sản xuất tại nhà máy ở Nhật Bản từ năm 2001 đến 2014.
Maserati Grecale 2027 vừa được nâng cấp nhẹ về thiết kế nhưng thay đổi lớn ở hệ truyền động khi loại bỏ hoàn toàn động cơ 4 xy-lanh, chỉ còn các phiên bản V6.
Toyota vừa âm thầm điều chỉnh giá bán đối với loạt SUV cỡ lớn tại thị trường Mỹ, bao gồm Highlander, Grand Highlander, Land Cruiser và Sequoia.
Trước thềm màn ra mắt toàn cầu, Mitsubishi Motors được cho là đã âm thầm giới thiệu thế hệ mới của dòng Mitsubishi Pajero tới các đại lý tại thị trường Bắc Mỹ.
Honda Việt Nam (HVN) cho biết, những mẫu ôtô được phân phối từ năm 2006 và xe máy được bán ra từ năm 1997 của hãng đều phù hợp sử dụng xăng sinh học E10.
Chery Stockman 2027 mới dự đoán sẽ ra mắt vào cuối năm 2026 với tư cách mẫu xe bán tải hybrid sạc điện chạy bằng dầu diesel đầu tiên tại thị trường Úc.
Audi vừa ra mắt bộ đôi SUV chiến lược toàn cầu Audi Q3 và Audi Q5 2026 mới tại Việt Nam. Mỗi dòng xe đều có hai biến thể gồm SUV tiêu chuẩn và Sportback.
Hệ thống sạc siêu nhanh của BYD Datang đã nâng dung lượng pin từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút và từ 10% lên 97% trong 9 phút trong điều kiện nhiệt độ tối ưu.
Phiên bản nâng cấp của Mitsubishi eK Cross EV 2027 được bổ sung ổ cắm điện công suất 1.500 W, biến mẫu xe kei car cỡ nhỏ này thành một cục sạc dự phòng di động.
Honda tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm của dòng Prelude bằng việc ra mắt Prelude Limited Edition. Xe có giá 6.306.300 yên (tương đương hơn 1 tỷ đồng).
Sau chưa đầy một tháng kể từ ngày ra mắt, mẫu xe máy điện đổi pin VinFast Flazz Max đã về các đại lý trên toàn quốc. Xe có giá sau ưu đãi chỉ hơn 13 triệu đồng.
Maruti Suzuki mới đây đã chính thức ra mắt mẫu xe WagonR Bioflex 2026 giá rẻ. Xe sử dụng nhiên liệu linh hoạt, thích ứng với xăng sinh học từ E20 đến E100.
Mazda cho biết, truyền động hybrid trên Mazda CX-5 do hãng tự phát triển sẽ giải quyết một trong những hạn chế lớn trên các mẫu xe hybrid hiện nay.
Sau màn ra mắt tại Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 hồi tháng 4, mới đây mẫu xe điện Hyundai Ioniq V đã bất ngờ rò rỉ những thông tin chi tiết về thông số kỹ thuật.
Chiếc Xiaomi SU7 này được trang bị hệ thống hỗ trợ lái dựa trên 11 camera, 12 cảm biến siêu âm, 1 radar sóng mm và bộ xử lý Nvidia tính toán tối đa 84 TOPS.
Trong lúc thị trường xe máy 125cc trở nên “nghèo nàn” hơn bao giờ hết, thì mới đây tại Trung Quốc, Honda đã ra mắt mẫu xe tay ga cho dân phượt HooRide 125.
Hãng xe của tập đoàn Trung Quốc - SAIC Motor đã phải triệu hồi các mẫu MG ZS trên toàn cầu do lỗi phần mềm khí thải, liên quan đến hơn 113.000 xe.