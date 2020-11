Xuýt xoa nhan sắc xinh đẹp của con gái Trương Ngọc Ánh ở tuổi 12

Devon Trần (Bảo Tiên) là con gái của Trương Ngọc Ánh và chồng cũ Trần Bảo Sơn. Cô bé vừa đón tuổi 12 trong buổi tiệc sinh nhật hoành tráng bên gia đình và bạn bè. Ở 12 tuổi, con gái Trương Ngọc Ánh đã ra dáng thiếu nữ với chiều cao 1m60, được nhiều người dự đoán là “ứng viên hoa hậu tương lai”. Tuy nhiên, chia sẻ trong sinh nhật con gái, Trương Ngọc Ánh cho biết, Devon Trần mơ ước trở thành nhà thiết kế nội thất và không khao khát gia nhập làng giải trí… Sở hữu vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, Devon Trần nhận được nhiều lời mời đóng quảng cáo cho các nhãn hiệu thời trang. Tuy nhiên, Trương Ngọc Ánh đều từ chối vì không muốn con gái mình tham gia showbiz quá sớm. Chị cho rằng, việc con gái hạnh phúc quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Ái nữ nhà Trương Ngọc Ánh đang học lớp 6 tại một trường quốc tế danh tiếng của Anh quốc mở tại quận 2, TP HCM. Theo tiết lộ của Trần Bảo Sơn, con gái anh sẽ sớm tới Mỹ để tiếp tục học chương trình trung học và sẽ được gia đình bên nội chăm sóc kỹ càng. Dù sống cùng mẹ từ nhỏ, Devon Trần vẫn rất thân thiết và thường xuyên gần gũi với cha. Mỗi tuần, Devon đều được bố qua đưa đón đi học, đi chơi và thi thoảng du lịch nước ngoài. Devon cũng được nhận xét chững chạc so với tuổi. Trần Bảo Sơn cho biết, con gái không chỉ giống mình về gương mặt mà còn ở tính cách quyết liệt, có chính kiến. Nam diễn viên thừa nhận ở tuổi dậy thì, Devon đôi lúc bướng bỉnh, nổi loạn. Do đó, anh luôn cùng vợ cũ trao đổi để thống nhất cách nuôi dạy con tốt nhất. Trở thành thiếu nữ với vẻ đẹp cuốn hút, Devon Trần đang được cư dân mạng đưa vào danh sách những “rich kid” mới của Việt Nam. Tuy nhiên cô nhóc dường như xa lạ với mọi danh xưng và gia đình Trương Ngọc Ánh cũng không hướng tới hình ảnh này. Mỗi tuần Devon Trần đều đi tập bơi, tập võ và đặc biệt rất thích chạy bộ, thỉnh thoảng bé còn rủ mẹ chạy thi. Trương Ngọc Ánh cho biết, Devon đang học piano, dạo gần đây thử học thêm Ukulele để phát triển hoàn thiện bản thân… Xem video "Phút nói thật của Trương Ngọc Ánh". Nguồn Pháp Luật Plus

