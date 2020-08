Xuýt xoa loạt ảnh thời trẻ của bố mẹ sao Việt đình đám

Mẹ á hậu Huyền My vừa khoe bức ảnh chụp cách đây 25 năm (2 người đứng trong ảnh) và nhận được rất nhiều lời khen ngợi của mọi người vì nhan sắc không chê vào đâu được. Bố Huyền My lúc trẻ sở hữu vẻ đẹp rất lãng tử và nàng á hậu sinh năm 1995 thửa hưởng hoàn toàn mọi nét đẹp của bố. Gia đình Huyền My ai cũng sở hữu nhan sắc "cực phẩm". Ngắm nhìn bố mẹ sao Việt đình đám này ai cũng phải xuýt xoa. Á hậu Tú Anh lúc nhỏ và mẹ. Mẹ á hậu Tú Anh được khen trẻ mãi không già và nhìn bức ảnh này mọi người ngỡ là hai chị em. Nam diễn viên kiêm MC Trấn Thành lúc nhỏ chụp ảnh cùng bố mẹ. Mẹ Trấn Thành sở hữu vẻ đẹp phúc hậu. Bố mẹ Trấn Thành khi về già vẫn giữ được những nét đẹp thời trẻ. Bố mẹ Angela Phương Trinh khi trẻ và hiện tại không thay đổi là mấy. Nhìn bức ảnh mẹ Bảo Thy lúc trẻ mới hiểu tại sao nữ ca sĩ luôn nói mình không đẹp bằng mẹ. Mẹ Bảo Thanh lúc trẻ (trái) và hiện tại không khác nhau là mấy. Bà được khen có vẻ đẹp mặn mà và Bảo Thanh được thừa hưởng các nét đẹp của mẹ. Mẹ Sơn Tùng khi trẻ (trái) và hiện tại. Nghệ sĩ múa Linh Nga thừa hưởng các nét đẹp của cả bố lẫn mẹ, nghệ sĩ múa Vương Linh và Đặng Hùng. Mẹ Văn Mai Hương lúc trẻ đã sở hữu vẻ ngoài rất bắt mắt và hiện tại bà vẫn giữ được nét thanh xuân, rạng ngời. Xem video "Sự thật đồ tiền tỷ của sao Việt". Nguồn VTC1:

