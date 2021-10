Vy Oanh tiết lộ chồng thông thạo 3 ngoại ngữ, sở hữu 1000 tỷ

Mới đây ca sĩ Vy Oanh chia sẻ lý do không khoan nhượng trước bà Phương Hằng và đáp trả các thông tin thiếu chính xác về đời tư. Đặc biệt Vy Oanh lần hiếm hoi tiết lộ thân thế của ông xã. Theo đó, chồng Vy Oanh sinh năm 1970, quê Hải Phòng, là kỹ sư xây dựng, nhà đầu tư. Anh đi học và làm việc ở nước ngoài, sau đó trở về quê hương làm ông chủ, hiện công tác trong ngành cảng biển. Chồng Vy Oanh thông thạo 3 ngoại ngữ Anh, Trung, Nhật. Vy Oanh tuyên bố: "Bà bảo tôi là cái thứ không có nổi 1000 tỷ. Tôi tin tầm tuổi 37 của tôi bây giờ bà chắc chắn cũng không có nổi 1000 tỷ nhỉ? Nhưng chồng tôi thì khác đấy!". "Đó là lý do mấy việc rác của đàn bà, chồng tôi không có thời gian xem nhé. Nên khi bà kiếm chuyện, cố tình lôi chồng tôi ra rả chửi cả tháng trời dù chồng con tôi không liên quan, ông xã tôi vẫn không chấp nhất chuyện đàn bà. Nhưng tôi thì lại không, tôi không bao giờ lùi bước trước ác nhân nhé", nữ ca sĩ bức xúc. Nữ ca sĩ cũng tiết lộ, giấy khai sinh của con cô có đầy đủ tên cha mẹ. Ông xã cô là chủ tịch, người có tài năng địa vị. Tuy vậy tính anh không thích phô trương, luôn khiêm nhường, giản dị. Sau khi đăng tải thông tin về ông xã, bài viết của Vy Oanh trên fanpage bị report. Nữ ca sĩ đã chụp lại làm bằng chứng đáp trả thông tin "sợ quá xóa bài". Cùng với việc tiết lộ về ông xã, Vy Oanh tuyên bố sẽ theo đến cùng vụ tố cáo bà Phương Hằng. "Bà không cần quan tâm tôi giàu hay nghèo, bà chỉ cần biết riêng khoản tôi dành cho việc kiện tụng tố cáo cái miệng độc địa của bà thì dư nhé! Nếu phải dành cả đời này cho việc lấy lại sự trong sạch cho chồng con tôi, cho tôi thì tôi vẫn theo đến cùng", Vy Oanh nhắn nhủ nữ đại gia. Trước đó, Vy Oanh đâm đơn tố cáo bà Phương Hằng vu khống, xúc phạm danh dự của cô. Theo nội dung đơn tố cáo, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng những ngôn từ phản cảm xúc phạm Vy Oanh là gái bao, giật chồng, làm vợ bé, đẻ thuê cho đại gia... Mới đây, Vy Oanh thông báo, hồ sơ vụ án đã được cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM thụ lý. Cô cùng luật sư nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án và đã nhận được đơn xác nhận. "Đây là một bước tiến lớn trong thủ tục pháp lý đối với việc đòi lại sự trong sạch, công bằng cho tôi và gia đình. Tất nhiên, cũng sẽ cần thêm thời gian để theo đuổi vụ án", ca sĩ Vy Oanh chia sẻ. Xem video "Nói Vy Oanh là gái bao, giật chồng, đẻ thuê, nữ đại gia có thể bị xử lý ra sao". Nguồn PLO

