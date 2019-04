Vương Tổ Hiền - tượng đài sắc đẹp bị lừa tình suốt cả thanh xuân

Chuyên trang phê bình phim ảnh HKMovie khi viết về Vương Tổ Hiền đã miêu tả cô là nhan sắc khuynh thành. “Có một vẻ đẹp đến khuynh thành gọi tên Vương Tổ Hiền”, HKMovie đánh giá. Vương Tổ Hiền là diễn viên khí chất thoát tục, mắt ngọc mày ngài. Cô rời ngành giải trí 15 năm nhưng vẫn được nhắc đến như một tượng đài khó thay thế. Vương Tổ Hiền sinh năm 1967 tại Đài Loan nhưng phát triển sự nghiệp tại Hong Kong. Năm 1984, Vương Tổ Hiền tham gia bộ phim đầu tay mang tên Năm nay ven hồ rất lạnh. Bộ phim được đề cử ở Kim Mã. Bộ phim kinh điển của Vương Tổ Hiền là Thiên nữ u hồn do đạo diễn Từ Khắc thực hiện vào năm 1987. Vai diễn Nhiếp TIểu Thiện được ca ngợi như bước ra từ tiểu thuyết. Sau bộ phim này, cô và Trương Quốc Vinh trở thành bạn thân tri kỷ. Năm 2001, trong lần trả lời phỏng vấn đài truyền hình Đài Loan do MC Thái Khang Vĩnh thực hiện, Vương Tổ Hiền tâm sự: “Tôi may mắn. Thời thiếu nữ, thành tích học tập của tôi không tốt. Sự tình cờ đến với điện ảnh đã mang lại bước ngoặt”. Theo Sohu, Vương Tổ Hiền là một trong Tứ đại hoa đán thập niên 1980 bên cạnh Trương Mạn Ngọc, Quan Chi Lâm, Chung Sở Hồng. Cô còn được mệnh danh là Đệ nhất mỹ nhân châu Á. Trang DongA của Hàn Quốc bầu chọn Vương Tổ Hiền là một trong 5 nghệ sĩ quốc tế được khán giả nước này yêu thích nhất. Trong danh sách 5 người có hai cái tên đến từ Trung Quốc, Vương Tổ Hiền và Châu Nhuận Phát.Bộ phim cuối cùng của Vương Tổ Hiền là Mỹ lệ Thượng Hải. Phim ra mắt vào năm 2004 nhưng từ thời diểm này cô không còn quan tâm tới showbiz. Cô cũng từ chối xuất hiện trong các hoạt động quảng bá phim. Giới thạo tin Hong Kong cho hay Vương Tổ Hiền đoạn tuyệt với showbiz sau cú sốc Trương Quốc Vinh tự sát. 16 năm qua, Vương Tổ Hiền vẫn nhớ về bạn thân. Trong ngày giỗ thứ 16 của đồng nghiệp, cô viết: "Anh và em như chưa bao giờ xa cách, 16 năm trôi qua như một chớp mắt". Thời hoàng kim nhan sắc và danh tiếng, Vương Tổ Hiền hai lần yêu. Lần đầu, cô say đắm doanh nhân Lâm Khiến Nhạc. Cuộc tình này kết thúc trong nước mắt vì doanh nhân họ Lâm đã có vợ. Năm 1987, cô gặp gỡ Tề Tần trên phim trường. Họ yêu nhau hơn một thập kỷ. Năm 2001, Vương Tổ Hiền tuyên bố chia tay Tề Tần. Họ chia tay ngay trước thời điểm kết hôn, sau khi nữ diễn viên phát hiện Tề Tần giấu cô có con riêng. Bị phản bội, lừa dối, Vương Tổ Hiền chuyển tới sống ở Canada. Ở tuổi 52, Vương Tổ Hiền vẫn đẹp. Khán giả vẫn gọi cô là tiên nữ màn ảnh Hong Kong. Nhưng cô lại không có một gia đình riêng cho mình. Nữ diễn viên đi về một mình, tập yoga, khiêu vũ một mình. Một lần trả lời phỏng vấn, cô nói: "Tôi làm bạn với cái bóng của chính mình". Vương Tổ Hiền không cảm thấy buồn khi cô đơn: "Tôi muốn được sống cho mình, không cần nổi tiếng, không đàn ông ở bên nhưng tôi có nụ cười".

