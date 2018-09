Vui vẻ bên An Nguy, Kiều Minh Tuấn từ chối nhắc lại “tình tay 3“

Tối 18/9, ê-kíp "Chú ơi đừng lấy mẹ con" có buổi ra mắt báo giới tại TP.HCM. Kiều Minh Tuấn đến sự kiện 1 mình, anh vui vẻ chụp ảnh cùng diễn viên nhí Hữu Khang. An Nguy cũng đi một mình đến sự kiện. Cô bị khán giả bủa vây xin chụp ảnh. Đối diện trước ống kính, An Nguy vẫn tỏ ra vui vẻ, cười tươi. Tại buổi giao lưu ở Hà Nội hôm 17/9, An Nguy và Kiều Minh Tuấn né tránh, không đứng chung thảm đỏ giao lưu với đoàn phim. Tuy nhiên, lần này, cặp đôi đứng cạnh nhau, tỏ ra bình thản sau scandal "phim giả tình thật". Kiều Minh Tuấn và An Nguy hào hứng chia sẻ các thông tin xoay quanh về phim. Cặp đôi diễn viên chính trao nhau ánh nhìn trìu mến. Tuần qua, cả hai tạo sóng dư luận khi công khai chuyện yêu nhau. Trước thông tin này, hầu hết khán giả đều chỉ trích Kiều Minh Tuấn bởi anh từng chứng tỏ bản thân "chuẩn soái ca", thề chung thủy khi yêu Cát Phượng. An Nguy cũng bị lên án là kẻ thứ 3, xen vào chuyện tình cảm của người khác. An Nguy và Kiều Minh Tuấn hỗ trợ các diễn viên nhí trả lời các câu hỏi. Hiện tại, có thể thấy An Nguy đã lấy lại tinh thần sau scandal tình cảm. Cặp đôi diễn viên cũng từ chối trả lời báo giới về những ồn ào vừa qua. Hữu Khang và Chu Diệp Anh rạng rỡ trên thảm đỏ. Diễn viên Ngọc Thanh Tâm diện đầm đen thiết kế lạ mắt, đến chúc mừng đoàn phim. Thu Thủy gợi cảm với trang phục hở ngực nhẹ nhàng. Xem trailer phim "Chú ơi đừng lấy mẹ con". Nguồn Youtube/ BHDStar

