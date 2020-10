Vụ nghệ sĩ Hoàng Lan: Đàm Vĩnh Hưng chịu chơi, chịu chi... rất “tình cảm”

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà đến thăm nghệ sĩ Hoàng Lan có hoàn cảnh rất khó khăn khi nằm liệt giường, sắp bị đuổi khỏi nhà thuê vì không có tiền chi trả. Ảnh: Dân Việt Mr Đàm tặng số tiền 30 triệu đồng và nhiều món quà giá trị khác để giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ giúp đỡ đồng nghiệp. Ảnh: Dân Việt Năm 2015, Đàm Vĩnh Hưng đã chung tay cùng chương trình Tổ ấm hạnh phúc sửa nhà cho nhạc sĩ Vinh Sử. Ảnh: Zing Trước sự giúp đỡ của Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Vinh Sử từng chia sẻ, ông nợ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng một ân tình mà không biết bao giờ mới trả hết. Ảnh: Zing Đàm Vĩnh Hưng còn không ít lần đấu giá trang phục, phụ kiện của anh để làm từ thiện. Năm 2016, anh bán được chiếc túi hàng hiệu với giá 250 triệu để làm từ thiện ở miền Trung. Ảnh: An ninh thủ đô Tháng 8/2020, Đàm Vĩnh Hưng đấu giá chiếc áo dài in hình con hẻm có giếng cổ nổi tiếng ở Hội An được 250 triệu đồng. Một doanh nhân góp thêm 200 triệu cho chiếc áo dài này. Số tiền được ủng hộ cho tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Vietnamnet Tháng 1/2020, khi đến thăm các phạm nhân ở trại giam tại Long An và Tiền Giang để hát, giao lưu trong dịp năm mới, Mr Đàm tình cờ nói chuyện với một phạm nhân tên Vân và nghe được những tâm sự muốn được gặp ba một lần vì ông không có tiền đến trại giam thăm. Nghe xong, Đàm Vĩnh Hưng lập tức đi hơn 100km để đến nhà ba của Vân, thuyết phục ông lên thăm con gái trong dịp Tết. Ảnh: VTC Xem trailer MV mới của Đàm Vĩnh Hưng. Nguồn Fanpage nhân vật

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và Vũ Hà đến thăm nghệ sĩ Hoàng Lan có hoàn cảnh rất khó khăn khi nằm liệt giường, sắp bị đuổi khỏi nhà thuê vì không có tiền chi trả. Ảnh: Dân Việt Mr Đàm tặng số tiền 30 triệu đồng và nhiều món quà giá trị khác để giúp đỡ nghệ sĩ Hoàng Lan. Thực tế, đây không phải lần đầu tiên nam ca sĩ giúp đỡ đồng nghiệp. Ảnh: Dân Việt Năm 2015, Đàm Vĩnh Hưng đã chung tay cùng chương trình Tổ ấm hạnh phúc sửa nhà cho nhạc sĩ Vinh Sử. Ảnh: Zing Trước sự giúp đỡ của Đàm Vĩnh Hưng, nhạc sĩ Vinh Sử từng chia sẻ, ông nợ ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng một ân tình mà không biết bao giờ mới trả hết. Ảnh: Zing Đàm Vĩnh Hưng còn không ít lần đấu giá trang phục, phụ kiện của anh để làm từ thiện. Năm 2016, anh bán được chiếc túi hàng hiệu với giá 250 triệu để làm từ thiện ở miền Trung. Ảnh: An ninh thủ đô Tháng 8/2020, Đàm Vĩnh Hưng đấu giá chiếc áo dài in hình con hẻm có giếng cổ nổi tiếng ở Hội An được 250 triệu đồng. Một doanh nhân góp thêm 200 triệu cho chiếc áo dài này. Số tiền được ủng hộ cho tuyến đầu phòng chống dịch COVID-19. Ảnh: Vietnamnet Tháng 1/2020, khi đến thăm các phạm nhân ở trại giam tại Long An và Tiền Giang để hát, giao lưu trong dịp năm mới, Mr Đàm tình cờ nói chuyện với một phạm nhân tên Vân và nghe được những tâm sự muốn được gặp ba một lần vì ông không có tiền đến trại giam thăm. Nghe xong, Đàm Vĩnh Hưng lập tức đi hơn 100km để đến nhà ba của Vân, thuyết phục ông lên thăm con gái trong dịp Tết. Ảnh: VTC Xem trailer MV mới của Đàm Vĩnh Hưng. Nguồn Fanpage nhân vật