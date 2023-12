Vòng một “khiêm tốn”, Á quân The Face Phương Vy vẫn đẹp bất chấp

Những ngày qua, Á quân The Face Vietnam 2023 Nguyễn Ngọc Phương Vy (nghệ danh Bâu Krysie) gây chú ý khi vướng ồn ào bị tình cũ là người yêu đồng giới Gavin (SN 1997, người Trung Quốc) "tố" cô nàng "ngoại tình" với bạn thân tên Kus. Ảnh: Instagram NV. Sự việc khiến Á quân The Face Vietnam Phương Vy thu hút sự chú ý trở lại sau hơn 4 tháng đăng quang. Bởi thời điểm tham gia chương trình, mỹ nhân sinh năm 2000 nhận được thêm sự quan tâm khi có mối tình đồng giới 4 năm ngọt ngào với Gavin. Lên tiếng sau ồn ào cá nhân và mong mọi chuyện kết thúc tại đây, Bâu Krysie có động thái mới khi đăng ảnh trở lại với công việc. Ảnh: Intagram NV.Học trò của Kỳ Duyên - Minh Triệu "gây mê" bởi gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn cùng thần thái tựa tiểu thư. Chân dài thế hệ 10X sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng: 78-61-92 cm. Phương Vy chăm diện đồ ôm sát, xuyên thấu khoe nội y, để lộ vòng một "khiêm tốn". Nhược điểm vòng một "lép kẹp" không làm giảm đi sự cuốn hút của mỹ nhân có vẻ đẹp tựa thiên thần. Sắc vóc cuốn hút của Á quân The Face Việt Nam 2023 giúp cô nàng sở hữu một lượng fan không nhỏ. Ngoài theo đuổi sự nghiệp người mẫu, chân dài Sài thành còn thử sức với diễn xuất. 10X từng hóa thân thành "nàng thơ" trong MV của Jack. Gần đây, Phương Vy và bạn thân Kus có tham gia chung một dự án phim, cùng nhau sang Thái Lan để học diễn xuất.Xem video: “Rùng mình” những kiểu làm đẹp quái dị trong lịch sử

Những ngày qua, Á quân The Face Vietnam 2023 Nguyễn Ngọc Phương Vy (nghệ danh Bâu Krysie) gây chú ý khi vướng ồn ào bị tình cũ là người yêu đồng giới Gavin (SN 1997, người Trung Quốc) "tố" cô nàng "ngoại tình" với bạn thân tên Kus. Ảnh: Instagram NV. Sự việc khiến Á quân The Face Vietnam Phương Vy thu hút sự chú ý trở lại sau hơn 4 tháng đăng quang. Bởi thời điểm tham gia chương trình, mỹ nhân sinh năm 2000 nhận được thêm sự quan tâm khi có mối tình đồng giới 4 năm ngọt ngào với Gavin. Lên tiếng sau ồn ào cá nhân và mong mọi chuyện kết thúc tại đây, Bâu Krysie có động thái mới khi đăng ảnh trở lại với công việc. Ảnh: Intagram NV. Học trò của Kỳ Duyên - Minh Triệu "gây mê" bởi gương mặt xinh đẹp, vóc dáng chuẩn cùng thần thái tựa tiểu thư. Chân dài thế hệ 10X sở hữu chiều cao 1m70 cùng số đo 3 vòng: 78-61-92 cm. Phương Vy chăm diện đồ ôm sát, xuyên thấu khoe nội y, để lộ vòng một "khiêm tốn". Nhược điểm vòng một "lép kẹp" không làm giảm đi sự cuốn hút của mỹ nhân có vẻ đẹp tựa thiên thần. Sắc vóc cuốn hút của Á quân The Face Việt Nam 2023 giúp cô nàng sở hữu một lượng fan không nhỏ. Ngoài theo đuổi sự nghiệp người mẫu, chân dài Sài thành còn thử sức với diễn xuất. 10X từng hóa thân thành "nàng thơ" trong MV của Jack. Gần đây, Phương Vy và bạn thân Kus có tham gia chung một dự án phim, cùng nhau sang Thái Lan để học diễn xuất. Xem video: “Rùng mình” những kiểu làm đẹp quái dị trong lịch sử