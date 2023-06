Đọ trình Vũ Thu Phương và dàn huấn luyện viên The Face Vietnam 2023

Vũ Thu Phương (ngoài cùng bên phải) là một trong số bốn huấn luyện viên The Face Vietnam 2023. Cô làm người mẫu từ khi học lớp 11. Năm 2004, Vũ Thu Phương đoạt giải Người mẫu phong cách ở cuộc thi Siêu mẫu Việt. Ảnh: Vietnamplus. Năm 2004 và 2005, cô tham gia Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh. Cả 2 lần, siêu mẫu Vũ Thu Phương đều dừng chân ở top 10. Ảnh: FBNV. Bà mẹ hai con gắn liền với phong cách catwalk "mổ cò, tay bay". Ảnh: Dân Việt.Vũ Thu Phương làm giám khảo cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2019 và 2022. Ảnh: Người Đưa Tin. Anh Thư là siêu mẫu đình đám cùng thời với Xuân Lan, Thanh Hằng, Thân Thúy Hà. Ở thời kỳ đỉnh cao, nữ huấn luyện viên The Face Vietnam được mệnh danh là "Đệ nhất Vedette", "Biểu tượng thời trang đương đại". Ảnh: FBNV. Anh Thư làm giám khảo cuộc thi Miss Grand Vietnam 2022. Ảnh: Vietnamnet. Kỳ Duyên là Hoa hậu Việt Nam 2014. Dù không xuất thân là người mẫu chuyên nghiệp, chân dài gốc Nam Định vẫn được nhiều nhà thiết kế giao vị trí vedette. Ảnh: FBNV. Kỳ Duyên làm huấn luyện viên The Look 2017, giám khảo Siêu mẫu Việt Nam 2018, Hiện tại, cô làm làm huấn luyện viên The Face Vietnam. Ảnh: FBNV. Năm 2008, Minh Triệu đoạt giải đồng cuộc thi Siêu mẫu Việt Nam. Ảnh: FBNV. Theo Zing, đánh giá về vị trí của mình trong giới người mẫu, cô từng nói bản thân là người mẫu giao thời. Tôi bằng tuổi Hoàng Yến, Ngọc Quyên nhưng xét về tuổi nghề họ là đàn chị của tôi. Lứa của tôi có Ngọc Oanh, Như Thảo, Lan Hương… Tôi tự nhận thấy lứa của mình rất sáng, vậy mà bây giờ còn trụ lại rất ít. Diễn chung với tôi toàn là người mẫu đàn chị hoặc người mẫu đàn em", Minh Triệu nói. Ảnh: FBNV. Xem video: "Vũ Thu Phương huấn luyện catwalk cho thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019". Nguồn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam

