Vòng eo 64 cm của “Người đẹp Tây Đô” Hoài An ở tuổi 50

Hoài An sinh năm 1974, từng đóng phim Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Gọi giấc mơ về. Ở tuổi trung niên, cô vẫn nhận được nhiều lời khen về sắc vóc. Diễn viên Hoài An cao 1m6, nặng 50 kg, số đo vòng eo 64 cm. Diễn viên phim Người đẹp Tây Đô lắc vòng, đạp xe để duy trì vóc dáng thon gọn. Hoài An còn chăm sóc da kỹ lưỡng. Hoài An trông trẻ trung hơn tuổi thật nhờ khéo chọn trang phục, phụ kiện. Trang phục đời thường của cô thường là chân váy ngắn hoặc quần jean kết hợp với áo phông, áo sơ mi. Ngoài ra, nữ diễn viên khéo kết hợp trang phục trẻ trung với phụ kiện mũ, kính, giày thể thao. Trên màn ảnh, Hoài An đóng vai khắc khổ. Còn ngoài đời, cô luôn tươi trẻ. Do thời gian dài thể hiện vai bi khiến mắt của Hoài An bị khô, ảnh hưởng đến tuyến lệ và giác mạc. Vì vậy, vài năm trở lại đây, nữ diễn viên phim Người đẹp Tây Đô hạn chế đóng vai bi, chuyển sang đóng vai hài, cá tính để bảo vệ mắt vừa giúp bản thân đổi mới hình ảnh. Nhiều năm qua, Hoài An làm mẹ đơn thân. Con trai của cô - Cao Sơn năm nay 25 tuổi. Hoài An kín tiếng về chuyện tình cảm. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ hình ảnh xinh đẹp ở đời thường, khi đi đóng phim. Nữ diễn viên khoe ảnh đi du lịch. Ngoài đóng phim, Hoài An còn kinh doanh. Nữ diễn viên phim Người đẹp Tây Đô làm người mẫu quảng cáo cho chính công ty của mình. Xem video "Diễn viên Hoài An ở hậu trường đóng phim". Nguồn FBNV

Hoài An sinh năm 1974, từng đóng phim Người đẹp Tây Đô, Đất phương Nam, Gọi giấc mơ về. Ở tuổi trung niên, cô vẫn nhận được nhiều lời khen về sắc vóc. Diễn viên Hoài An cao 1m6, nặng 50 kg, số đo vòng eo 64 cm. Diễn viên phim Người đẹp Tây Đô lắc vòng, đạp xe để duy trì vóc dáng thon gọn. Hoài An còn chăm sóc da kỹ lưỡng. Hoài An trông trẻ trung hơn tuổi thật nhờ khéo chọn trang phục, phụ kiện. Trang phục đời thường của cô thường là chân váy ngắn hoặc quần jean kết hợp với áo phông, áo sơ mi. Ngoài ra, nữ diễn viên khéo kết hợp trang phục trẻ trung với phụ kiện mũ, kính, giày thể thao. Trên màn ảnh, Hoài An đóng vai khắc khổ. Còn ngoài đời, cô luôn tươi trẻ. Do thời gian dài thể hiện vai bi khiến mắt của Hoài An bị khô, ảnh hưởng đến tuyến lệ và giác mạc. Vì vậy, vài năm trở lại đây, nữ diễn viên phim Người đẹp Tây Đô hạn chế đóng vai bi, chuyển sang đóng vai hài, cá tính để bảo vệ mắt vừa giúp bản thân đổi mới hình ảnh. Nhiều năm qua, Hoài An làm mẹ đơn thân. Con trai của cô - Cao Sơn năm nay 25 tuổi. Hoài An kín tiếng về chuyện tình cảm. Trên trang cá nhân, cô chủ yếu chia sẻ hình ảnh xinh đẹp ở đời thường, khi đi đóng phim. Nữ diễn viên khoe ảnh đi du lịch. Ngoài đóng phim, Hoài An còn kinh doanh. Nữ diễn viên phim Người đẹp Tây Đô làm người mẫu quảng cáo cho chính công ty của mình. Xem video "Diễn viên Hoài An ở hậu trường đóng phim". Nguồn FBNV