Vóc dáng của mỹ nhân “Quyên” gây tranh cãi khi diện đồ táo bạo

Mới đây, tham gia tại một sự kiện, Vũ Ngọc Anh diện trang phục xuyên thấu. Nhiều người cho rằng váy áo của mỹ nhân phim "Quyên" hở quá táo bạo. Ảnh: Thể thao văn hóa Vũ Ngọc Anh chia sẻ trên Thể thao Văn hóa, cô tôn trọng quan điểm của mỗi người nên hy vọng được khán giả tôn trọng cá tính riêng. Ảnh: FBNV Bạn gái Cường Seven cho biết, cô sở hữu body không mỡ thừa. Ảnh: FBNV Để diện được trang phục hở táo bạo, Vũ Ngọc Anh rất nghiêm khắc với bản thân trong chế độ tập luyện và ăn uống. Ảnh: FBNV Top 5 Hoa hậu Việt Nam 2012 luôn cố gắng giữ vóc dáng săn chắc. Ảnh: FBNV Bạn gái Cường Seven gợi cảm không thua kém bất kỳ mỹ nhân Việt nào. Ảnh: FBNV Phong cách thời trang của Vũ Ngọc Anh cá tính, gợi cảm trong những năm qua. Ảnh: FBNV Bạn gái mặc nóng bỏng, Cường Seven không có bất kì ý kiến nào. Ảnh: FBNV Theo Vũ Ngọc Anh, bạn trai chỉ không thích cô mặc kiểu bánh bèo và đi giày quá cao. Ảnh: FBNV Ở đời thường, Vũ Ngọc Anh chuộng trang phục vừa năng động vừa quyến rũ. Ảnh: FBNV Nữ diễn viên phim "Quyên" gợi cảm với mẫu bodysuit hở lưng. Ảnh: FBNV Khi mới vào showbiz, Vũ Ngọc Anh lựa chọn phong cách kín đáo, thanh lịch. Ảnh: FBNV Nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1990 đã qua "dao kéo". Ảnh: FBNVVũ Ngọc Anh nâng ngực cách đây ít năm. Ảnh: FBNV Xem trailer: "Phim Lôi báo có Vũ Ngọc Anh - Cường Seven diễn xuất". Nguồn Youtube/CGV

