Vợ NSND Công Lý xinh đẹp trong bộ ảnh đón tuổi mới

Vợ NSND Công Lý vừa tung bộ ảnh mới mừng sinh nhật tuổi 36. Trong bộ ảnh, Ngọc Hà diện trang phục thanh lịch, khoe nhan sắc xinh đẹp rạng ngời. Vợ trẻ của nghệ sĩ Công Lý tiết lộ, Tết năm nay vợ chồng cô đã đón một cái Tết trọn vẹn. "Trước ngày Tết, bố chồng tôi nằm viện gần 1 tháng, đến 27 Tết mới được ra viện. Trộm vía, bố về cũng khoẻ mạnh nên gia đình chúng tôi có 1 bữa ăn đầm ấm đêm 30". Ngọc Hà cũng chia sẻ, vợ chồng cô rất vui vì có nhiều khách đến chơi dịp Tết như: Nghệ sĩ Xuân Bắc, diễn viên Kiều Thanh, Hồng Đăng... "Anh Lý rất vui khi anh ốm đã bước sang năm thứ 3 mà mọi người vẫn yêu thương, mong anh khoẻ mạnh", vợ nghệ sĩ Công Lý bày tỏ. Ngọc Hà sinh năm 1988, hoạt động trong lĩnh vực báo chí truyền thông. Cô từng tham gia cuộc thi Hoa hậu Du lịch Việt Nam và lọt top 20 chung cuộc. Ngọc Hà gây thiện cảm với người đối diện bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng cân đối. Ngọc Hà và NSND Công Lý có 5 năm yêu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân vào đầu năm 2021. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng cả hai đều nhận được sự ủng hộ, chúc phúc của người hâm mộ. Sau khi kết hôn, Ngọc Hà trở thành người vợ đảm đang, khéo léo, là hậu phương vững chắc cho nghệ sĩ Công Lý. Tháng 7/2021, nghệ sĩ Công Lý bị đột quỵ tại nhà riêng phải nhập viện điều trị. Trong suốt thời gian Công Lý chữa bệnh, Ngọc Hà luôn túc trực bên cạnh chăm sóc, động viên chồng. Ngọc Hà bày tỏ: "Tuổi mới em chỉ mong mình luôn khoẻ mạnh, gia đạo được bình an. Có thật nhiều việc, ước nguyện lo cho anh Lý trong năm nay sẽ thành công". (Bộ ảnh do nhiếp ảnh gia Vu Toan thực hiện với sự hỗ trợ của ê-kíp gồm: Make up John Kim; Hair Anna Hwang; Trang phục Hoà Nguyễn) Xem video: NSND Công Lý tập leo cầu thang. Nguồn video: Ngọc Hà