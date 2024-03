Vợ Lý Hải vướng nghi vấn mang bầu lần 5

Trên trang cá nhân, chia sẻ hình ảnh vòng hai nhô cao, Minh Hà - vợ Lý Hải viết: “Giả bộ hỏi mà người ấy chưa trả lời. Trách nhiệm thuộc ai?”. Nhanh chóng, hình ảnh của Minh Hà gây xôn xao. Dưới bài đăng, không ít người đặt nghi vấn vợ Lý Hải mang bầu lần 5, thậm chí gửi lời chúc mừng dù chưa rõ thực hư. Phía Minh Hà phản hồi các bình luận đầy úp mở. Ví như khi có người hỏi em bé trong bụng con trai hay con gái, vợ Lý Hải chia sẻ: “Dạ mong một cặp chị ạ”. Khi có cư dân mạng bình luận: “Nay đỡ nghén nên nhìn tươi quá”, Minh Hà đáp lại bằng biểu tượng mặt cười. Một số cư dân mạng tinh ý nhận ra khi chia sẻ hình ảnh vòng hai nhô cao, Minh Hà sử dụng hashtag về phần mới của series Lật mặt, bởi vậy, có ý kiến cho rằng bài đăng có thể chỉ là chiêu thức quảng bá phim. Năm 2020, Minh Hà từng vướng nghi vấn mang thai lần thứ 5. Tuy nhiên, vợ Lý Hải phủ nhận. Minh Hà cho biết, cân nặng không thay đổi, có thể do cô mặc trang phục rộng nên khiến khán giả hiểu lầm. Năm 2017, khi con thứ 4 mới được 7 tháng tuổi, Minh Hà bị đồn mang thai lần nữa. Cô chia sẻ trên Dân Trí: “Tôi không biết vì sao bị đồn, có lẽ mọi người mong tôi có thêm em bé nữa hay sao đó". (cười lớn) "Vừa rồi gia đình tôi có đi biển, tôi mặc đầm trắng suông có bèo ở trước, lại bế con nữa. Khi tôi up hình gia đình lên phía dưới có nhiều bạn khán giả hỏi sao thấy bụng to. Có lẽ mọi người quen việc tôi sinh 4 con liên tục nên khi tôi mặc đầm rộng đều liên tưởng tôi có bầu. Với thường mỗi lần tôi đi du lịch là có con nên chắc mọi người nghi vấn”, Minh Hà nói. Xem trailer phim "Lật mặt: 48h". Nguồn Lý Hải

