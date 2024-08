Võ Lê Quế Anh đăng quang Miss Grand Vietnam 2024

Miss Grand Vietnam 2024 - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024 khởi động từ tháng 5. Đến tối ngày 3/8, 36 thí sinh có màn tranh tài cuối cùng. Kết thúc đêm chung kết, Võ Lê Quế Anh đăng quang Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2024.

Lê Phan Hạnh Nguyên đoạt danh hiệu á hậu 1. Vũ Thị Thu Hiền đoạt danh hiệu á hậu 2. Danh hiệu á hậu 3 thuộc về Lâm Thị Bích Tuyền. Danh hiệu á hậu 4 thuộc về Phạm Thị Ánh Vương.

Tân Hoa hậu Võ Lê Quế Anh. Ảnh chụp màn hình.

Ở phần thi cuối cùng - ứng xử, Phạm Thị Ánh Vương, Võ Lê Quế Anh, Lâm Thị Bích Tuyền, Vũ Thị Thu Hiền và Lê Phan Hạnh Nguyên trả lời các câu hỏi khác nhau. Phạm Thị Ánh Vương nhận câu hỏi từ diễn viên Quốc Trường: “Trí tuệ nhân tạo (AI) ngày càng phổ biến và ảnh hưởng lớn đến con người. Em nghĩ sao nếu trong tương lai AI sẽ thay thế con người trong nhiều công việc”.

Ánh Vương trả lời: “Trí tuệ nhân tạo đang ngày càng phát triển và có thể thay đổi nhiều khía cạnh trong cuộc sống. Tuy nhiên, con người vẫn giữ vai trò quyết định trong việc chế tạo, sửa đổi và sử dụng AI một cách tích cực và có giá trị. Thay vì lo trí tuệ nhân tạo thay thế con người, thế hệ trẻ cần phải luôn cố gắng nỗ lực học tập nâng cao trình độ hiểu biết của mình để có thể sử dụng công nghệ một cách tích cực”.

Võ Lê Quế Anh nhận câu hỏi từ Hoa hậu Đoàn Thiên Ân: “Trong lịch sử, phụ nữ Việt Nam đã đóng góp to lớn cho sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước. Bạn có thể chia sẻ suy nghĩ của mình về vai trò của phụ nữ Việt Nam trong lịch sử và ngày nay”.

Quế Anh trả lời: “Từ xa xưa, hình ảnh người phụ nữ rất kiên cường và anh hùng đã được minh chứng qua những bề dày lịch sử như bà Trưng, bà Triệu. Trong khi đó, phụ nữ Việt Nam ngày nay đóng góp trong nhiều lĩnh vực cũng như không quên đi những giá trị truyền thống như chăm sóc con cái và giáo dục”.

Lâm Bích Tuyền nhận câu hỏi từ NSND Vương Duy Biên: “Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói ‘Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất’. Bạn nghĩ gì về tầm quan trọng của danh dự và giá trị sống trong việc định hình nhân cách con người và xây dựng một xã hội hòa bình? Theo bạn, chúng ta cần làm gì để giữ gìn và phát huy những giá trị cao quý này trong cuộc sống hiện tại?”.

Bích Tuyền trả lời: “Đầu tiên, Bích Tuyền xin chân thành biết ơn đến những giá trị mà cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã để lại cho toàn công dân Việt Nam. Mỗi khi nghe đến câu nói này, em lại như bừng tỉnh. Em luôn nhắc nhở bản thân mình là phải cố gắng học tập, cố gắng trau dồi và tu sửa bản thân mình, giữ gìn đạo đức của bản thân để có thể sống đúng với tất cả những giá trị tốt đẹp của con người.

Chúng em là thế hệ trẻ, chúng em xem đây giống như là một kim chỉ nam để sống, để học tập và noi gương. Khi bản thân mình tốt, mình sẽ có thể lan tỏa những điều tốt đẹp đến tất cả mọi người. Và khi xã hội tốt đẹp thì đất nước sẽ đi lên”.

Vũ Thị Thu Hiền nhận câu hỏi từ Hoa hậu Hà Kiều Anh: “Theo bạn, mạng xã hội và các nền tảng có phải là nơi để chia sẻ những mâu thuẫn cá nhân hay các tranh luận nội bộ hay không?”.

Thu Hiền trả lời: “Như chúng ta đã thấy, mạng xã hội hiện nay là một cây cầu kết nối rất tốt cho tất cả chúng ta được kết nối và giao lưu với nhau. Mạng xã hội giúp bản thân em tìm lại những người bạn lâu ngày không gặp lại. Tuy nhiên, có một nhóm đối tượng lợi dụng mạng xã hội để bôi nhọ hay hủy hoại danh dự của người khác.

Là một người trẻ, em luôn nhắc nhở bản thân mình rằng mạng xã hội chỉ là nơi để chúng ta lan tỏa những hình ảnh tốt đẹp. Mạng xã hội giúp cho em có cơ hội đứng ở Miss Grand Vietnam, được nhiều khán giả biết đến và ủng hộ yêu thương. Em hy vọng rằng chúng ta hãy sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh và văn minh”.

Lê Phan Hạnh Nguyên nhận câu hỏi từ đại diện Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật của Bộ Tư Pháp: “Thúc đẩy thượng tôn pháp luật là nền tảng quan trọng trong việc duy trì và bảo vệ hòa bình thế giới, bạn hãy phân tích và làm rõ vấn đề trên”.

Hạnh Nguyên trả lời: “Hiện nay trên thế giới có rất nhiều cuộc xung đột diễn ra. Tôi tin rằng thượng tôn pháp luật là nền tảng vững chắc, kim chỉ nam cho tất cả các quốc gia muốn giữ hòa bình. Là một công dân của nước Việt Nam, tôi tự hào vì mọi người đều thượng tôn pháp luật. Tôi tin tưởng rằng nếu như tất cả chúng ta thượng tôn pháp luật, chúng ta sẽ luôn luôn được sống trong hòa bình”.

Top 5. Ảnh: Vietnamnet.

Top 10 được ban tổ chức công bố, gồm: Trần Hồng Ngọc, Nguyễn Đặng Huyền Trang, Vũ Thị Thu Hiền, Nguyễn Phạm Thiên Kim, Lâm Thị Bích Tuyền, Lê Phan Hạnh Nguyên, Khuất Nguyễn Bảo Châu, Phạm Thị Ánh Vương, Võ Lê Quế Anh, Dương Thị Hải My.

Top 15 được ban tổ chức công bố gồm : Phạm Liên Anh, Trần Thị Thùy Trâm, Lâm Thị Bích Tuyền, Phạm Hoàng Kim Dung, Nguyễn Đặng Huyền Trang, Nguyễn Thị Yến Nhi, Kim Tú Bình, Vũ Thị Thu Hiền, Lê Phan Hạnh Nguyên, Khuất Nguyễn Bảo Châu, Trần Hồng Ngọc, Phạm Thị Ánh Vương, Võ Lê Quế Anh, Nguyễn Thị Lệ Nam, Bùi Lý Thiên Hương.

Top 20 được MC công bố, gồm: Nguyễn Thị Yến Nhi, Phạm Liên Anh, Trần Thị Thùy Trâm, Trần Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Hương Lan, Lâm Thị Bích Tuyền, Phạm Hoàng Kim Dung, Nguyễn Đặng Huyền Trang, Nguyễn Vĩnh Hà Phương, Đặng Trần Thủy Tiên, Kim Tú Bình, Dương Thị Phương Anh, Vũ Thị Thu Hiền, Lê Phan Hạnh Nguyên, Khuất Nguyễn Bảo Châu, Phạm Thị Ánh Vương, Võ Lê Quế Anh, Bùi Lý Thiên Hương, Nguyễn Thị Thu Cúc, Nguyễn Thị Lệ Nam.

Các giải thưởng phụ tại cuộc thi:

- Best introduction - Thí sinh giới thiệu bản thân hay nhất: Nguyễn Vĩnh Hà Phương

- Best in swimsuit by fan vote - Thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do khán giả bình chọn: Nguyễn Thị Hương Lan

- Best in swimsuit by judges - Thí sinh trình diễn áo tắm đẹp nhất do ban giám khảo bình chọn: Trần Hồng Ngọc

- Best in evening gown - Thí sinh trình diễn dạ hội đẹp nhất: Bùi Lý Thiên Hương

- Best introduction video - Thí sinh có video giới thiệu bản thân hay nhất: Lâm Thị Bích Tuyền

-Best catwalk- Thí sinh catwalk tốt nhất: Trần Thị Thùy Trâm

- Miss fashion- Thí sinh ăn mặc thời trang nhất: Nguyễn Đặng Huyền Trang

- Grand Voice Award - Thí sinh có tài năng ca hát: Vũ Thị Thu Hiền

- Best seller award - Thí sinh bán hàng giỏi nhất: Nguyễn Phạm Thiên Kim

- Miss popular vote - Thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất: Dương Thị Hải My

- Thí sinh thuyết trình về hòa bình ấn tượng nhất do ban giám khảo lựa chọn: Khuất Nguyễn Bảo Châu