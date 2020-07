Vợ hơn 12 tuổi của Phan Hiển ngày càng gợi cảm

Mới đây, Khánh Thi khoe kết quả giảm cân. Cô hiện tại chỉ nặng 46 kg. Bà xã của Phan Hiển có được vóc dáng săn chắc nhờ chạy bộ và tập luyện. Nữ hoàng dancesport còn cho biết, sắp tới cô sẽ trở lại với việc tập nhảy. Người hâm mộ trầm trồ khen ngợi vẻ quyến rũ của Khánh Thi sau 2 lần sinh nở và sắp bước qua tuổi 40. Khánh Thi khéo khoe vẻ gợi cảm trong quá trình giảm cân. Bà mẹ hai con giảm cân để bản thân cảm thấy tự tin hơn. "Lý do để người phụ nữ giảm cân không phải chỉ để nghe lời khen từ người đàn ông bên cạnh. Cũng không phải vì thất tình mà ngu si huỷ hoại bản thân. Mà lý do chính vẫn là nụ cười tự tin để nắm lấy hạnh phúc", Khánh Thi cho hay. Sự khéo léo trong việc lựa chọn trang phục cũng giúp Khánh Thi trông gợi cảm, trẻ trung hơn. Nhan sắc đời thường hút hồn của nữ hoàng dancesport. Khánh Thi hiện tại có tổ ấm hạnh phúc bên Phan Hiển. Bên nhau nhiều năm, vợ chồng Khánh Thi vẫn ngọt ngào như lúc mới yêu. Khánh Thi hé lộ bí quyết giúp cô vượt qua được những khó khăn và lời đồn đoán là nhờ sự đồng điệu, thấu hiểu, thông cảm từ chồng. "Mình rất may mắn khi ông xã mình xuất phát là học sinh của mình. Cho nên đó chính là một cái đồng điệu về nghề... Cho đến bây giờ với mình, dù không làm việc hay còn làm việc với nhau thì mình vẫn thấy may mắn nhất là có ông xã làm cùng nghề với mình, hiểu được mình", bà xã của Phan Hiển chia sẻ. Mời quý độc giả xem video "Khánh Thi chạy bộ giảm cân". Nguồn Facebook Khánh Thi

