Võ Hoàng Yến khoe dáng "chuẩn đét" ở nơi cách ly, ai nhìn cũng xuýt xoa khen

Võ Hoàng Yến đang cách ly tại Bình Dương sau khi trở về từ Mỹ. Mới đây, nữ siêu mẫu đã thực hiện bộ ảnh cực chất ngay tại nơi cách ly tập trung. Theo Võ Hoàng Yến chia sẻ, bộ ảnh được thực hiện một cách đầy ngẫu hứng. Hảo Nguyễn - nhiếp ảnh gia thực hiện bộ ảnh cho Võ Hoàng Yến cũng đang ở nơi cách ly. "Chỉ là một sự ngẫu hứng. Bộ ảnh được thực hiện trong 1 bối cảnh có lẽ là không liên quan, nhưng nếu không đam mê thì bộ ảnh này sẽ không bao giờ được ra đời", nữ siêu mẫu chia sẻ. Trong bộ ảnh, dù ăn mặc đơn giản, không trang điểm cầu kỳ nhưng Võ Hoàng Yến vẫn đẹp hút mắt. Cách tạo dáng chuyên nghiệp cùng thần thái đỉnh cao của Võ Hoàng Yến khiến bộ ảnh đầy sức sống. Tại nơi cách ly, Võ Hoàng Yến đã truyền đi năng lượng tích cực. Cô luôn vui vẻ, lạc quan, nhiệt tình tham gia các hoạt động chung. Chia sẻ trên trang cá nhân, Võ Hoàng Yến bày tỏ: "Ai nói đi cách ly là khổ? Khổ hay không do mình, tự tạo niềm vui, giao lưu và hoạt động thể thao (vẫn giữ khoảng cách giao tiếp là 2m) thì khổ kiểu gì? Nếu cứ nằm dài 1 chỗ rồi than thì khổ là đúng rồi. Hãy lạc quan lên và vận động nhiều hơn nha". Võ Hoàng Yến khoe bức ảnh do một người bạn ở khu cách ly chụp. Hảo Nguyễn - tác giả bộ ảnh siêu chất của Võ Hoàng Yến ở nơi cách ly. Mới đây, siêu mẫu Võ Hoàng Yến còn khoe được tặng hoa khi đang đi cách ly. "Cám ơn anh dù bất cứ là dịp nào đi nữa, em vẫn luôn nhận được bó hoa tuyệt đẹp từ anh. Cám ơn anh đã luôn động viên em, dù thật khó khăn và xa xôi để gửi được bó hoa xinh đẹp này vào đây, để căn phòng nhỏ xinh này thêm sức sống", Hoàng Yến hạnh phúc viết. Xem video "Võ Hoàng Yến bắn tiếng Anh như gió". Nguồn Youtube:

