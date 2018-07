Vợ chồng Beckham tặng quà sinh nhật xa xỉ cho con gái Harper

Con gái của David Beckham và Victoria Beckham sẽ tròn 7 tuổi vào ngày 10/7 tới. Để chúc mừng sinh nhật con gái, vợ chồng Beckham đã quyết định mua một con ngựa trị giá 7.000 bảng Anh (khoảng 212 triệu đồng) để tặng Harper. Một nguồn tin cho tờ The Sun biết, David và Victoria đã đăng ký cho Harper một khóa học cưỡi ngựa. Kể từ đó, Harper đã say mê những chú ngựa và thích cảm giác được cưỡi ngựa. Harper đã mất vài tuần để nài nỉ cha mẹ mua cho cô bé một con ngựa riêng. "Con ngựa là một món quà xa xỉ và Harper biết mình may mắn như thế nào" - nguồn tin cho biết. Năm ngoái, Harper cũng có một sinh nhật 6 tuổi đáng nhớ khi thưởng thức trà chiều tại cung điện Buckingham với Công chúa Eungenie. Tuy nhiên, rõ ràng là Harper yêu thích món quà sinh nhật 7 tuổi hơn. Ngôi nhà mới của gia đình Beckham ở Cotswolds có chuồng ngựa. Do đó, Harper có thể cưỡi trên chú ngựa của mình mỗi ngày. Cô gái nhỏ nhất luôn được gia đình Beckham yêu thương và chiều chuộng. Là con gái duy nhất trong gia đình nên Harprer luôn được bố mẹ và các anh chăm sóc. Không chỉ nhận tình cảm từ cha mẹ, Harper cũng đền đáp lại. Cách đây ít lâu, Harper đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua tặng David Beckham chiếc hộp đựng rượu của Louis Vuitton trị giá 4.500 bảng Anh. >>> David Beckham ca ngợi Việt Nam. Nguồn VTC:

Con gái của David Beckham và Victoria Beckham sẽ tròn 7 tuổi vào ngày 10/7 tới. Để chúc mừng sinh nhật con gái, vợ chồng Beckham đã quyết định mua một con ngựa trị giá 7.000 bảng Anh (khoảng 212 triệu đồng) để tặng Harper. Một nguồn tin cho tờ The Sun biết, David và Victoria đã đăng ký cho Harper một khóa học cưỡi ngựa. Kể từ đó, Harper đã say mê những chú ngựa và thích cảm giác được cưỡi ngựa. Harper đã mất vài tuần để nài nỉ cha mẹ mua cho cô bé một con ngựa riêng. "Con ngựa là một món quà xa xỉ và Harper biết mình may mắn như thế nào" - nguồn tin cho biết. Năm ngoái, Harper cũng có một sinh nhật 6 tuổi đáng nhớ khi thưởng thức trà chiều tại cung điện Buckingham với Công chúa Eungenie. Tuy nhiên, rõ ràng là Harper yêu thích món quà sinh nhật 7 tuổi hơn. Ngôi nhà mới của gia đình Beckham ở Cotswolds có chuồng ngựa. Do đó, Harper có thể cưỡi trên chú ngựa của mình mỗi ngày. Cô gái nhỏ nhất luôn được gia đình Beckham yêu thương và chiều chuộng. Là con gái duy nhất trong gia đình nên Harprer luôn được bố mẹ và các anh chăm sóc. Không chỉ nhận tình cảm từ cha mẹ, Harper cũng đền đáp lại. Cách đây ít lâu, Harper đã dùng tiền tiết kiệm của mình để mua tặng David Beckham chiếc hộp đựng rượu của Louis Vuitton trị giá 4.500 bảng Anh. >>> David Beckham ca ngợi Việt Nam. Nguồn VTC: