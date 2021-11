Vợ Chi Bảo lên đồ đẹp chất ngất dù bụng bầu vượt mặt

Dù đang mang bầu ở những tháng cuối nhưng vợ Chi Bảo vẫn ăn diện rất sành điệu. Cô luôn chọn cho mình những bộ váy áo hàng hiệu hoặc thiết kế đắt tiền, thời thượng. Thời trang dạo phố của bà bầu cũng rất đa dạng và bắt mắt với áo phông, quần short, váy hai dây. Trông cô năng động như chưa hề mang bầu. Dù bụng đã lùm lùm nhưng khi diện váy bút chì ôm sát, Lý Thuỳ Chang vẫn toát lên vẻ quyến rũ.Bà xã kém 16 tuổi của diễn viên Chi Bảo được nhiều người khen ngợi gu ăn mặc kể từ khi mới cưới cho tới khi mang thai. Mặc dù bụng bầu sắp tới ngày sinh nhưng Thuỳ Chang vẫn rất cầu kỳ chọn trang phục mỗi khi ra ngoài. Vợ trẻ Chi Bảo chọn một chiếc váy hai dây màu hồng, cùng màu với màu quần của chồng trong một dịp hai vợ chồng đi nghỉ dưỡng. Áo phông trắng, chân váy ngắn hơi xoè, giày thể thao, nếu không có chiếc bụng bầu thì trông Lý Thuỳ Chang trẻ trung không khác gì nữ sinh trung học. Bà xã Chi Bảo chọn váy ôm với hoạ tiết là những bông hoa to, sáng màu, đi dự sự kiện với chồng. Nhờ chăm chỉ tập luyện, nên khi mang bầu, khuôn mặt và thân hình Thuỳ Chang không bị biến đổi nhiều, chỉ khác trước là bụng cô to ra do đang mang thai.Xem video "Chi Bảo tổ chức sinh nhật cho vợ". Nguồn FBNV

