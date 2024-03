Việt Trinh không ngại bị chê già, thảnh thơi ở nhà vườn 2.500m2

Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Trinh lên tiếng khi bị chê già. "Có nhiều anh chị xem hình mình mà không lo nhìn thần sắc cô ấy tươi không mà cứ soi vết nhăn rồi chê già. May mà mình là người phụ nữ không sợ nếp nhăn nên cứ chê thoải mái, đây không có quạu", cô chia sẻ. Dù gương mặt có dấu hiệu của tuổi tác, Việt Trinh vẫn được fan khen ngợi luôn tươi tắn. Nữ diễn viên phim Người đẹp Tây Đô sở hữu đôi mắt to tròn, góc nghiêng thần thánh. Ở tuổi 52, Việt Trinh giữ được vóc dáng thon gọn. Nữ diễn viên khoe kết quả xét nghiệm máu tốt nhờ tập luyện. "Hôm nay xét nghiệm máu tổng quát bác sĩ nói do Trinh có tập thể dục và ít ăn tinh bột nên kết quả rất tốt. Hãy tiếp tục duy trì nếp sống xanh như vậy chị Trinh nha! Nghe bác sĩ khen Trinh mừng cay mắt, công sức tập luyện đã có quả ngon. Hạnh phúc nào bằng", Việt Trinh chia sẻ. Việt Trinh đang có sống thảnh thơi trong nhà vườn 2.500m2 tại Bình Dương. Người đẹp trồng trọt, chăn nuôi ở nhà vườn. Ở tuổi 52, Việt Trinh vẫn làm mẹ đơn thân. Hiện tại, con trai duy nhất của cô đã lớn phổng phao. Nữ diễn viên từng tuyên bố độc thân suốt đời. Việt Trinh vẫn giấu mặt con trai. Nữ diễn viên thường xuyên đưa con trai đi du lịch nước ngoài. Việt Trinh khoe ảnh du lịch Ấn Độ. Xem video "Việt Trinh quá khứ và hiện tại". Nguồn FBNV

Trên trang cá nhân, diễn viên Việt Trinh lên tiếng khi bị chê già. "Có nhiều anh chị xem hình mình mà không lo nhìn thần sắc cô ấy tươi không mà cứ soi vết nhăn rồi chê già. May mà mình là người phụ nữ không sợ nếp nhăn nên cứ chê thoải mái, đây không có quạu", cô chia sẻ. Dù gương mặt có dấu hiệu của tuổi tác, Việt Trinh vẫn được fan khen ngợi luôn tươi tắn. Nữ diễn viên phim Người đẹp Tây Đô sở hữu đôi mắt to tròn, góc nghiêng thần thánh. Ở tuổi 52, Việt Trinh giữ được vóc dáng thon gọn. Nữ diễn viên khoe kết quả xét nghiệm máu tốt nhờ tập luyện. "Hôm nay xét nghiệm máu tổng quát bác sĩ nói do Trinh có tập thể dục và ít ăn tinh bột nên kết quả rất tốt. Hãy tiếp tục duy trì nếp sống xanh như vậy chị Trinh nha! Nghe bác sĩ khen Trinh mừng cay mắt, công sức tập luyện đã có quả ngon. Hạnh phúc nào bằng", Việt Trinh chia sẻ. Việt Trinh đang có sống thảnh thơi trong nhà vườn 2.500m2 tại Bình Dương. Người đẹp trồng trọt, chăn nuôi ở nhà vườn. Ở tuổi 52, Việt Trinh vẫn làm mẹ đơn thân. Hiện tại, con trai duy nhất của cô đã lớn phổng phao. Nữ diễn viên từng tuyên bố độc thân suốt đời. Việt Trinh vẫn giấu mặt con trai. Nữ diễn viên thường xuyên đưa con trai đi du lịch nước ngoài. Việt Trinh khoe ảnh du lịch Ấn Độ. Xem video "Việt Trinh quá khứ và hiện tại". Nguồn FBNV