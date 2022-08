Việt Hương nổi tiếng ra sao trước tin đồn nhảm bị bắt?

Mới đây, Việt Hương bức xúc lên tiếng phủ nhận thông tin bị bắt do kinh doanh hàng rởm. Nữ nghệ sĩ tuyên bố nhờ pháp luật can thiệp để xử lý một số trang mạng, tài khoản Facebook tung tin đồn nhảm. Việt Hương là diễn viên tài năng, nổi tiếng. Cô sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật. Bố của Việt Hương là nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng, ông ngoại là nhà ảo thuật xiếc Huỳnh Thế Sơn. Nữ nghệ sĩ từng theo học Trường Nghệ thuật sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP HCM). Ảnh: Người lao động Việt Hương được đánh giá đa tài. Cô diễn kịch, đóng phim truyền hình, điện ảnh. Ảnh: Người đưa tin Việt Hương từng nhận được nhiều giải thưởng ở lĩnh vực sân khấu như huy chương bạc Diễn viên xuất sắc trong Hội diễn Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc năm 1995, huy chương vàng Diễn viên xuất sắc trong Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 1999, giải Mai vàng cho diễn viên chính kịch với vở “Sự cám dỗ dịu dàng”. Ảnh: Vietnamnet Khi gameshow bùng nổ, Việt Hương đắt show, được xem là một trong 4 nghệ sĩ “quyền lực” trên truyền hình giải trí Việt cùng Hoài Linh, Trấn Thành và Trường Giang. Theo nguồn tin, cô được nhà sản xuất trả cát sê 80 triệu đồng cho một buổi ngồi ghế nóng gameshow. Ảnh: FBNV Do xuất thân là diễn viên nhưng được mời làm giám khảo âm nhạc Ca sĩ bí ẩn, Việt Hương gây tranh cãi. Trước những ý kiến trái chiều, cô đáp trả: "Đơn giản vì tôi ăn khách, làm việc có tâm và vui, duyên dáng. Nếu tôi vô duyên, chẳng ai mời tôi hết”. Ảnh: VietnamnetViệt Hương đắt show đóng phim. Các dự án cô tham gia gồm: “Nhà có 5 nàng tiên”, “Quý tử bất đắc dĩ”, “Đời như ý’, “Duyên trần thoát tục”, “Cưới cháy”, “Trùm cỏ”, “Gái già lắm chiêu”, “Tía tui là cao thủ”, “Nhà không bán”. Theo Vietnamnet năm 2016, có thông tin một bộ phim phải trả Việt Hương gần 1 tỷ cát-sê. Ảnh: Zing Trong cuộc phỏng vấn với Vietnamnet hồi tháng 2/2022, Việt Hương chia sẻ, cô may mắn vì đến giờ vẫn giữ sức hút sau hơn 20 năm làm nghề. Ảnh: FBNV “Trong showbiz, tên tôi được đặt cạnh các anh chị Hoài Linh, Hồng Vân, Hồng Đào, nhỏ hơn có Trấn Thành, Trường Giang… Các đàn em vẫn dành sự tôn trọng cho tôi như một chị lớn trong nghề. Đó là hạnh phúc, may mắn không phải người nghệ sĩ nào tới tuổi này cũng có được. Nhiều người yêu mến, ngưỡng mộ nên xưng tụng tôi là danh hài, chị đại,… Nhưng tôi không thích gọi như thế. Tôi luôn biết bản thân đang ở vị trí nào. Tôi không xem mình là ngôi sao vì ai cũng chỉ có một thời”, Việt Hương trải lòng. Ảnh: FBNV Xem video "Việt Hương đi phát quà từ thiện". Nguồn Fanpage

