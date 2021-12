Vì sao Kỳ Duyên và loạt mỹ nhân từ chối thi nhan sắc quốc tế?

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Tuy nhiên, đến nay, cô chưa thi quốc tế. Mới đây, nàng hoa hậu bị một cư dân mạng hỏi khó chuyện không mang chuông đi đánh xứ người. "Tôi không hiểu vì sao Hoa hậu Kỳ Duyên không được chọn đi thi quốc tế. Đủ đẹp đủ năng lực. So với mấy em mới đăng quang non xèo, thì Kỳ Duyên thực sự đang đủ rực rỡ, có năng lực có kinh nghiệm, có bản lĩnh... có đủ mọi thứ để so kè với các đối thủ dày dặn kinh nghiệm. Chưa kể bên cạnh Kỳ Duyên còn có một Minh Triệu quá ư là bản lĩnh nhưng lại không đi thi quốc tế. Giống như cô ấy bị ai đó cố tình lơ đi vậy”, cư dân mạng để lại bình luận. Kỳ Duyên đáp lại cư dân mạng: “Thật ra mình thấy không có gì là khó hiểu đâu, sự thật là có rất nhiều cuộc thi quốc tế đã gửi lời mời cho mình để đi thi nhưng cá nhân mình thấy chưa phù hợp với tinh thần của mình nên chưa nhận lời thôi nè! Còn các cuộc thi như Miss Universe hay Miss World đều có những cuộc thi tại Việt Nam để lựa chọn ra những người đi thi nên không phải thích ai là chọn được đâu á! Mình vẫn luôn mong muốn được một lần đại diện Việt Nam để giao lưu với các bạn quốc tế, dù thế nào cảm ơn bạn đã quan tâm và chia sẻ cùng mình, mình sẽ lắng nghe nhé! Nếu một ngày nào đó mình tham gia cuộc thi nào đấy nữa thì mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nha”. Không chỉ Kỳ Duyên, nhiều mỹ nhân Việt khác cũng không mang chuông đi đánh xứ người dù được đánh giá cao. Phan Thu Ngân là một trong số đó. Sau khi đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2000, cô được ủng hộ mang chuông đi đánh xứ người tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2001. Thế nhưng, cô từ chối thi quốc tế vì lý do học tập. Đến năm 2002, Thu Ngân bất ngờ lên xe hoa rồi ở ẩn. Ảnh: Vietnamnet Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014, Diễm Trang nhận được lời đề nghị đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015. Thế nhưng, người đẹp khước từ lời mời với lý do muốn tĩnh dưỡng sau cuộc thi cũng như thời gian chuẩn bị quá gấp rút. Diễm Trang kết hôn vào cuối năm 2015. Người đẹp hiện tại duy trì công việc biên tập viên và phụ chồng kinh doanh lĩnh vực nhà hàng. Hoa hậu Ngô Phương Lan không chỉ xinh đẹp mà còn học giỏi. Theo Đời sống pháp luật, khi còn học ở trường Tiểu học New York, cô được tổng thống Mỹ Bill Clinton trao tặng bằng khen vì học giỏi. Lên trung học, Ngô Phương Lan vượt qua kỳ thi tú tài toàn phần Pháp của Trường quốc tế Pháp. Sau đó, cô tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Geneve với bản luận văn xuất sắc. Tuy 2 lần được đề cử dự thi Hoa hậu Thế giới nhưng Ngô Phương Lan đều từ chối vì lý do bận học khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Hiện tại, người đẹp có tổ ấm hạnh phúc bên chồng ngoại quốc. Hoa hậu Ngọc Hân cũng không mặn mà với đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô từng từ chối mời dự thi Hoa hậu Thế giới 2010 và 2011 vì bận rộn học hành và kín lịch hoạt động xã hội. Ngọc Hân hiện tại hạnh phúc bên chồng sắp cưới. Cả hai hẹn hò đã được nhiều năm. Đặng Thu Thảo cũng không tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm 2013 và 2014, cô từ chối tham gia Hoa hậu Thế giới vì nhiều lý do như chưa chuẩn bị tinh thần hay muốn ưu tiên việc học. Thu Thảo kết hôn năm năm 2017 với doanh nhân Trung Tín. Hiện tại, vợ chồng người đẹp có hai con chung: đủ nếp, đủ tẻ. Sau khi lập gia đình, Thu Thảo càng hiếm khi tham gia các sự kiện giải trí. Xem video "Hoa hậu Kỳ Duyên khoe body bốc lửa". Nguồn FBNV

Kỳ Duyên đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2014. Tuy nhiên, đến nay, cô chưa thi quốc tế. Mới đây, nàng hoa hậu bị một cư dân mạng hỏi khó chuyện không mang chuông đi đánh xứ người. "Tôi không hiểu vì sao Hoa hậu Kỳ Duyên không được chọn đi thi quốc tế. Đủ đẹp đủ năng lực. So với mấy em mới đăng quang non xèo, thì Kỳ Duyên thực sự đang đủ rực rỡ, có năng lực có kinh nghiệm, có bản lĩnh... có đủ mọi thứ để so kè với các đối thủ dày dặn kinh nghiệm. Chưa kể bên cạnh Kỳ Duyên còn có một Minh Triệu quá ư là bản lĩnh nhưng lại không đi thi quốc tế. Giống như cô ấy bị ai đó cố tình lơ đi vậy”, cư dân mạng để lại bình luận. Kỳ Duyên đáp lại cư dân mạng: “Thật ra mình thấy không có gì là khó hiểu đâu, sự thật là có rất nhiều cuộc thi quốc tế đã gửi lời mời cho mình để đi thi nhưng cá nhân mình thấy chưa phù hợp với tinh thần của mình nên chưa nhận lời thôi nè! Còn các cuộc thi như Miss Universe hay Miss World đều có những cuộc thi tại Việt Nam để lựa chọn ra những người đi thi nên không phải thích ai là chọn được đâu á! Mình vẫn luôn mong muốn được một lần đại diện Việt Nam để giao lưu với các bạn quốc tế, dù thế nào cảm ơn bạn đã quan tâm và chia sẻ cùng mình, mình sẽ lắng nghe nhé! Nếu một ngày nào đó mình tham gia cuộc thi nào đấy nữa thì mong bạn sẽ tiếp tục ủng hộ nha”. Không chỉ Kỳ Duyên, nhiều mỹ nhân Việt khác cũng không mang chuông đi đánh xứ người dù được đánh giá cao. Phan Thu Ngân là một trong số đó. Sau khi đăng quang, Hoa hậu Việt Nam 2000, cô được ủng hộ mang chuông đi đánh xứ người tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2001. Thế nhưng, cô từ chối thi quốc tế vì lý do học tập. Đến năm 2002, Thu Ngân bất ngờ lên xe hoa rồi ở ẩn. Ảnh: Vietnamnet Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2014, Diễm Trang nhận được lời đề nghị đại diện Việt Nam tại Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2015. Thế nhưng, người đẹp khước từ lời mời với lý do muốn tĩnh dưỡng sau cuộc thi cũng như thời gian chuẩn bị quá gấp rút. Diễm Trang kết hôn vào cuối năm 2015. Người đẹp hiện tại duy trì công việc biên tập viên và phụ chồng kinh doanh lĩnh vực nhà hàng. Hoa hậu Ngô Phương Lan không chỉ xinh đẹp mà còn học giỏi. Theo Đời sống pháp luật, khi còn học ở trường Tiểu học New York, cô được tổng thống Mỹ Bill Clinton trao tặng bằng khen vì học giỏi. Lên trung học, Ngô Phương Lan vượt qua kỳ thi tú tài toàn phần Pháp của Trường quốc tế Pháp. Sau đó, cô tốt nghiệp ngành Quan hệ quốc tế tại Đại học Geneve với bản luận văn xuất sắc. Tuy 2 lần được đề cử dự thi Hoa hậu Thế giới nhưng Ngô Phương Lan đều từ chối vì lý do bận học khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Hiện tại, người đẹp có tổ ấm hạnh phúc bên chồng ngoại quốc. Hoa hậu Ngọc Hân cũng không mặn mà với đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô từng từ chối mời dự thi Hoa hậu Thế giới 2010 và 2011 vì bận rộn học hành và kín lịch hoạt động xã hội. Ngọc Hân hiện tại hạnh phúc bên chồng sắp cưới. Cả hai hẹn hò đã được nhiều năm. Đặng Thu Thảo cũng không tham gia đấu trường nhan sắc quốc tế. Năm 2013 và 2014, cô từ chối tham gia Hoa hậu Thế giới vì nhiều lý do như chưa chuẩn bị tinh thần hay muốn ưu tiên việc học. Thu Thảo kết hôn năm năm 2017 với doanh nhân Trung Tín. Hiện tại, vợ chồng người đẹp có hai con chung: đủ nếp, đủ tẻ. Sau khi lập gia đình, Thu Thảo càng hiếm khi tham gia các sự kiện giải trí. Xem video "Hoa hậu Kỳ Duyên khoe body bốc lửa". Nguồn FBNV