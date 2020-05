Vẻ gợi cảm của nữ phóng viên bị đồn hẹn hò Brad Pitt

Mối quan hệ giữa Brad Pitt và Renee Bargh đang khiến nhiều người nghi ngờ. Daily Mail cho hay, đầu năm nay, Renee Bargh phỏng vấn Brad Pitt trên thảm đỏ SAG Awards. Trong cuộc trò chuyện, tài từ nháy mắt vào camera khi nữ phóng viên nói giữa hai người có một mối liên kết kỳ lạ. New Idea tiết lộ sau buổi phỏng vấn, cả hai thân nhau. Brad Pitt nói rằng Renee Bargh xinh đẹp, hài hước và thông minh, có đủ tố chất để dấn thân vào Hollywood. Bạn gái mới tin đồn của Brad Pitt có ngoại hình gợi cảm không kém cạnh các mỹ nhân Hollywood. Renee Bargh sở hữu vóc dáng cân đối, gương mặt xinh đẹp. Nữ phóng viên sinh năm 1986 có gu thời trang tinh tế. Renee Bargh là phóng viên giải trí của kênh âm nhạc Channel V tại Australia. Từ năm 2010, cô chuyển tới Los Angeles (Mỹ) để làm MC kênh tin tức truyền hình Extra. Đầu năm 2020, người đẹp dẫn chương trình The Voice Australia. Cô từng hẹn hò với không ít người trong showbiz. Vũ công Shannon Holtz, ca sĩ Joe Jonas, cầu thủ bóng chày Josh Gibson, người mẫu Tyler Atkins và diễn viên Glen Powell đều là tình cũ của nữ phóng viên này. Renee Bargh từng vướng tin đồn hẹn hò Tom Cruise vào năm 2018. Tuy nhiên, trả lời trên The Kyle and Jackie O Show, cô đã phủ nhận. Renee Bargh có mối thân quen với nhiều sao Hollywood. Nữ phóng viên từng phỏng vấn Jennifer Aniston - vợ cũ đầu tiên của Brad Pitt. Renee Bargh cũng từng tiếp xúc với người vợ cũ thứ hai của Brad Pitt là Angelina Jolie. Mời quý độc giả xem video "Brad Pitt dự báo thời tiết". Nguồn Zing

