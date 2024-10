Vẻ gợi cảm của nữ diễn viên được khán giả "đẩy thuyền" với Chải

Dù mới xuất hiện trong " Đi giữa trời rực rỡ" nhưng nhân vật Ngà (do nữ diễn viên trẻ Thùy Dương) thủ vai lại được cộng đồng mạng đẩy thuyền mạnh mẽ với Chải. (Ảnh: FB Thùy Dương) Nhiều khán giả cho rằng, nhan sắc và diễn xuất của Thùy Dương không hề kém cạnh nữ chính Thu Hà Ceri (vai Pu). (Ảnh: FB Thùy Dương) Thùy Dương sinh năm 2003, quê Ba Vì, Hà Nội, hiện là sinh viên lớp Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình, Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội. (Ảnh: FB Thùy Dương) Nữ diễn viên trẻ từng xuất hiện trong một số bộ phim giờ vàng như "Đấu trí", "Không ngại cưới chỉ cần một lý do"... (Ảnh: FB Thùy Dương) Thùy Dương sở hữu vóc dáng cân đối, khuôn mặt ưa nhìn và ngày càng thăng hạng nhan sắc theo thời gian. (Ảnh: FB Thùy Dương) Diễn xuất tốt cùng ngoại hình đẹp, Thùy Dương hứa hẹn sẽ là nhân tố mới được yêu thích của VFC. (Ảnh: FB Thùy Dương) Vẻ đẹp nàng thơ của Thùy Dương. (Ảnh: FB Thùy Dương) Ngoài đời, Thùy Dương tự nhận mình là người sống khép kín và ít khi chia sẻ hình ảnh của mình trên trang cá nhân. (Ảnh: FB Thùy Dương) Trong phim "Đấu trí", Thùy Dương tạo ấn tượng tốt khi vào vai con gái cưng của Chi cục trưởng Cục Hải quan Đông Bình trong phim "Đấu trí". Quyên là một sinh viên trẻ ngày thường đóng vai cô con gái ngoan hiền, chăm chỉ, lễ phép, sống tiết kiệm nhưng khi đêm đến cô lại "thoát xác" trở thành một người hoàn toàn khác. (Ảnh: FB Thùy Dương)Diễn viên Thùy Dương chia sẻ, cảnh ăn chơi tại quán bar hay tạo dáng táo bạo trên biển là những cảnh quay khó thực hiện nhất đối với cô. Nữ diễn viên cho biết cuộc sống xa xỉ của Quyên về đêm rất khác so với mình ngoài đời. (Ảnh: FB Thùy Dương)Xem trailer phim "Đi giữa trời rực rỡ". Nguồn VFC

