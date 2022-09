Vẻ gợi cảm của người mẫu 27 tuổi hẹn hò Leonardo DiCaprio

Gigi Hadid - siêu mẫu bị đồn hẹn hò với nam tài tử Leonardo DiCaprio là người mẫu Mỹ sinh năm 1995. (Ảnh: Dfree) Hadid theo nghiệp mẫu từ khi còn nhỏ và trở thành người mẫu nhí cho Baby Guess khi mới hai tuổi. (Ảnh: fashionsizzle) Ngoài nghề mẫu, cô còn là nhà sáng lập và giám đốc sáng tạo của thương hiệu quần áo "Guest In Residence". (Ảnh: Daily Mail) Người mẫu Mỹ sở hữu chiều cao 1m78, số đo ba vòng 89-63,5-89 cm. (Ảnh: Getty Images) Gigi Hadid là gương mặt mẫu quen thuộc trên các sàn diễn cho các thương hiệu danh tiếng như Chanel, Victoria's Secret. (Ảnh: AFF) Body của Gigi có được là nhờ cô tập luyện rất chăm chỉ và chế độ ăn khoa học. (Ảnh: Wireimage) Tháng 11/2014, Hadid lần đầu tiên lọt bảng xếp hạng top 50 người mẫu trên trang web models.com. Tháng 1/2015, cô đã giành danh hiệu "Người mẫu của năm" do tạp chí Daily Front Row bầu chọn. (Ảnh: crfashionbook) Vẻ quyến rũ của Gigi Hadid trên sàn diễn thời trang. (Ảnh: Getty Images) Gigi Hadid từng hẹn hò với nam ca sĩ nhóm One Direction, Zayn Malik, vào năm 2015 và có một con gái chung vào năm 2020. Hai người chia tay vào cuối năm 2021. (Ảnh: Getty Images) Mới đây, bức ảnh khiến tin đồn Leonardo DiCaprio hẹn hò Gigi Hadid trở nên chắc chắn khi chụp hai người ngồi gần nhau thân mật trong một bữa tiệc ở New York. (Ảnh: Backgrid) Xem video Leonardo DiCaprio giành giải Oscar. Nguồn VTC14

