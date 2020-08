Vẻ gợi cảm của “hoa hậu DJ” khuấy động “Rap Việt”

DJ Mie đang nhận được sự chú ý của nhiều khán giả khi tham gia gameshow " Rap Việt". Nữ DJ đảm nhận vai trò hỗ trợ thí sinh cũng như khuấy động không khí chương trình. Nữ DJ Mie tên thật là Trương Tiểu My. Cô sinh năm 1995 tại Đà Nẵng. Với gương mặt xinh xắn, vóc dáng gợi cảm, Mie được người hâm mộ đặt biệt danh "Hoa hậu DJ". Khi đi diễn, nữ DJ gốc Đà Nẵng ăn mặc gợi cảm. Mie thường chọn crop top và váy ngắn. Nữ DJ khoe thân hình gợi cảm với váy ngắn bó sát. Mie cẩn thận chọn trang phục khi đi diễn để tránh gây phản cảm. Người đối diện khó rời mắt khỏi Mie. Nữ DJ sinh năm 1995 mặc gợi cảm khi đi diễn nhưng chọn phong cách cá tính ngoài đời thường. Mie từng tiết lộ tủ đồ để mặc đời thường của cô có rất nhiều bộ vest. Mie muốn được khán giả chú ý về tài năng hơn là vẻ ngoài. Trước "Rap Việt", DJ Mie từng tham gia "Tài năng DJ", "The remix" 2017. Mie được cho là đang hẹn hò Hồng Thanh - quán quân Cười xuyên Việt 2017. Cả hai đến nay chưa xác nhận hẹn hò song clip tình tứ giữa hai người khiến fan tin rằng họ là một cặp. Năm 2017, khi tham gia chương trình "Vì yêu mà đến", Mie từng từ chối Bảo Kun để tỏ tình với thần tượng Cường Seven. Về phần mình, Cường Seven giữ im lặng. Hiện tại, Cường Seven hẹn hò Vũ Ngọc Anh. Mời quý độc giả xem "DJ Mie đi diễn". Nguồn Facebook DJ Mie

