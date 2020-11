Vẻ gợi cảm của Á hậu Thúy An vừa được bạn trai cầu hôn

Mới đây, Á hậu Thúy An được bạn trai tiến sĩ cầu hôn. Chân dài dự định sẽ lên xe hoa vào đầu năm 2021. Thúy An sinh năm 1997, đến từ Kiên Giang. Cô từng đoạt danh hiệu Miss thân thiện tại cuộc thi Miss Hutech 2017. Năm 2018, 9x giành danh hiệu á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam. Năm 2019, Thúy An đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Hoa hậu liên lục địa. Trên đấu trường nhan sắc này, cô "trắng tay". Sau 2 năm giành danh hiệu á hậu, người đẹp đến từ Kiên Giang ngày càng gợi cảm. Thúy An khoe lưng trần quyến rũ trong một chuyến du lịch. Nàng á hậu trẻ trung, gợi cảm trong 2 năm nhiệm kỳ á hậu của Hoa hậu Việt Nam. Thúy An hạnh phúc trong tình yêu với bạn trai là tiến sĩ trong 3 năm qua.Chồng sắp cưới của Thúy An hơn cô 10 tuổi và là mối tình đầu của cô. Sống kín tiếng nên Thúy An không công khai chuyện hẹn hò trong 3 năm qua. Chân dài đến từ Kiên Giang chỉ muốn chia sẻ chuyện hẹn hò khi tình cảm chín muồi. Chỉ còn ít ngày nữa, Thúy An sẽ hết nhiệm kỳ á hậu của mình. Hiện tại, chân dài đồng hành cùng các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 chuẩn bị cho chung kết vào ngày 20/11. Xem video "Thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2020 trình diễn áo dài". Nguồn Zing

