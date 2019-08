Vẻ điển trai ngời ngời của 9x gánh team Đỗ Mỹ Linh

Là thành viên team Xanh dương trong Cuộc đua kì thú 2019, Đỗ Mỹ Linh bị chê bai còn Lê Xuân Tiền lại được lòng khán giả. Mỹ Linh bị nhiều khán giả chỉ trích lười nhác bởi để Xuân Tiền thực hiện gần như các nhiệm vụ của team. Lê Xuân Tiền sinh năm 1996, bằng tuổi Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh. Mỹ nam gánh team Xanh dương sở hữu gương mặt điển trai, thân hình 6 múi. Ngoại hình trở thành lợi thế của Lê Xuân Tiền khi anh hoạt động trong showbiz. Vóc dáng cao ráo, Xuân Tiền hoạt động trong showbiz với vai trò một người mẫu. Trước khi làm người mẫu, diễn viên, Xuân Tiền là một võ sĩ Taekwondo. Từ khi đóng cặp với Ninh Dương Lan Ngọc trong "Gái già lắm chiêu 2", nam người mẫu bắt đầu nhận được sự chú ý. Trong "Gái già lắm chiêu 2", Lê Xuân Tiền nude 100% khi đóng cảnh quay trên giường cùng Lan Ngọc. Năm 2015, Xuân Tiền từng gây bất ngờ khi có màn khóa môi Angela Phương Trinh khi mở màn cho show diễn của NTK Đỗ Mạnh Cường. Nam người mẫu trẻ thường xuyên góp mặt trong các show thời trang của Đỗ Mạnh Cường. Xuân Tiền là gà cưng của NTK Đỗ Mạnh Cường. Giữa ồn ào của Đỗ Mỹ Linh, Xuân Tiền cho hay ngay từ đầu, đội của anh thống nhất, thử thách thể lực do anh làm còn Mỹ Linh sẽ làm các thử thách về trí tuệ, khéo léo. Không may, các thử thách qua toàn phải dùng đến thể lực. Theo Vietnamnet, Xuân Tiền khẳng định thêm: "Mỹ Linh không hề ỷ lại vào tôi. Cô ấy luôn gặp áp lực khi có một người đồng đội như tôi, vì dễ bị mang ra so sánh. Nhưng tôi nghĩ rằng tôi làm hay Linh làm cũng như nhau vì chúng tôi chung một đội" Xem video "Đỗ Mỹ Linh tham gia Cuộc đua kỳ thú". Nguồn Youtube Cuộc đua kỳ thú

