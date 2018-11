Vẻ đẹp trong sáng của Chi Pu trước lúc nổi loạn khoe ngực trần

Sau gần 10 năm từ cuộc thi Miss Teen 2009, cô nữ sinh 16 tuổi Thùy Chi ( Chi Pu) giờ đây đã trở thành một trong những cái tên đình đám của showbiz Việt. Sở hữu khuôn mặt xinh đẹp, dễ thương cùng tài năng chơi piano, Chi Pu được biết đến với hình tượng hot girl trong sáng. Ở thời điểm đó cô là cái tên hàng đầu được nhiều tạp chí, nhãn hàng săn đón. Cũng trong khoảng thời gian này cô và nam ca sĩ Cường Seven có cuộc tình đẹp như mơ, đưa cả hai trở thành cặp đôi hot teen được yêu thích nhất nhì mạng xã hội. Chuyện tình cảm cũng giúp tên tuổi của Chi Pu và Cường Seven được biết đến nhiều hơn khi cả hai đều sở hữu lượng fan đông đảo. Khi còn là một hot girl, Chi Pu chọn cho mình phong cách thời trang trẻ trung theo xu hướng Hàn Quốc khá phổ biến. Cô vẫn giữ cho mình hình tượng trong sáng trước khi quyết tâm dấn thân vào showbiz. Sau khi kết thúc cuộc tình dài 3 năm cùng Cường Seven, Chi Pu tập trung vào con đường nghệ thuật bằng vai diễn trong series sitcom ăn khách 5s Online. Với khởi đầu tốt từ bộ phim này, cô quyết định Nam tiến để có thêm cơ hội phát triển sự nghiệp. Tại đây, Chi Pu lại vướng vào ồn ào tình cảm với người bạn cùng giới Gil Lê khi cả hai luôn xuất hiện cùng nhau mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh của Chi Pu cũng dần trở nên năng động, trẻ trung hơn mỗi khi xuất hiện. Bên cạnh đó, hot girl còn rất chăm chỉ tập luyện để chuẩn bị cho dự định tấn công vào showbiz với vai trò mới. Cô thường xuyên cập nhật thành quả luyện tập của mình trên trang cá nhân. Chi Pu cũng dần dần thể hiện mong muốn thoát khỏi hình ảnh hot girl qua bộ ảnh gợi cảm, trưởng thành hơn đánh dấu tuổi 21. Cô cũng không ngại diện mốt không nội y. Phong cách mới của Chi Pu phần nào khiến những người hâm mộ cô bị sốc trước sự thay đổi có phần đột ngột. Bên cạnh đó, cô bắt đầu đăng tải nhiều hơn những hình ảnh bikini trong những chuyến du lịch. Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn nhưng Chi Pu vẫn luôn biết cách chọn góc chụp khéo léo che khuyết điểm. Thay vào đó cô có thể khoe trọn những đường con cuốn hút qua những bộ bikini gợi cảm. Sau khi chính thức gây bão bằng phẩm âm nhạc "Từ hôm nay" và bị cộng đồng mạng ném đá kịch liệt vì chất giọng không ấn tượng cùng những màn hát live quá yếu. Bẵng đi một thời gian, nữ ca sĩ lại khiến cộng đồng mạng dậy sóng với bộ ảnh mang tên "Thanh xuân" ra mắt vào giữa năm nay. Đây là lần đầu tiên, người hâm mộ thấy hot girl Hà thành xuất hiện với hình ảnh nổi loạn. Cách tạo dáng của cô cũng khiến không ít khán giả nhận xét phản cảm, gây tranh cãi lớn. Nhiều người nhận xét, bộ ảnh mới của Chi Pu giống những bộ ảnh “lolita” (các cô gái đã trưởng thành có phong cách chụp hình sexy nhưng mặc trang phục trẻ em) gây tranh cãi của nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc - Sulli hay nữ diễn viên Thư Kỳ. Khi dư âm về bộ ảnh vẫn còn chưa lắng xuống, nữ ca sĩ quyết định bùng nổ vào dịp cuối năm bằng MV với tựa đề vẫn úp mở bằng chữ viết tắt #MAVTE. Tuy chỉ mới bật mí 15 giây đầu tiên, giọng ca “Đoá hoa hồng” đã khiến fan đứng ngồi không yên vì hình ảnh quá táo bạo. Không chỉ sẵn sàng cởi đồ khoe da thịt trước ống kính, cô còn để ngực trần bay, chạy, nhảy ngoài trời. Ống kính cũng ghi lại cận cảnh nữ ca sĩ cởi áo ngực, bế chú heo nhỏ khi đang tình trạng bán nude.

