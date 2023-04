Vẻ đẹp quyến rũ của ca sĩ Phương Linh ở tuổi U40

Nổi lên từ cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2005 với vị trí Á quân dòng nhạc nhẹ, Phương Linh trở thành nữ ca sĩ được khán giả ưu ái nhờ có cả thanh lẫn sắc. Vài năm sau đó, dù không tuyên bố giải nghệ nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1984 ít xuất hiện tại các sân khấu ca nhạc mà lui về "ở ẩn". Vóc dáng của Phương Linh so với khi cô mới nổi tiếng tuy có đẫy đà hơn chút xíu nhưng lại được khen là ngày càng quyến rũ. Không sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng ba vòng của Phương Linh rất bắt mắt. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ từng khoe số đo hiện tại của mình sau khi bị tăng cân: "Số đo hiện tại của nàng Linh đã đạt tới những con số không tưởng trong suốt 20 năm qua: 87-67-97. Giảm cân thần tốc. Cần lắm một trận thất tình. Thật sự". Ở tuổi 39, nhờ chăm sóc da kỹ lưỡng nên trông cô trẻ hơn tuổi rất nhiều. Khuôn mặt xinh xắn có đôi chút lạnh lùng của Phương Linh cũng là một điểm thu hút của cô. Làn da trắng mịn cũng giúp Phương Linh ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Sắp bước sang tuổi 40 nhưng nhìn Phương Linh được khen trẻ hơn so với tuổi thực rất nhiều.Ca sĩ Phương Linh sở hữu rất nhiều hình xăm nhỏ đáng yêu trên cơ thể.Xem video: "Em gái Phương Linh hát Missing you". Nguồn Vietnamnet

