Vẻ đẹp mê đắm lòng người của 10 mỹ nhân trong "Tây Du Ký 86"

1. Hằng Nga Tiên Tử

Hai chữ Hằng Nga vốn đã mang ý nghĩa là một vẻ đẹp trường tồn. Trong Tây Du Ký 96, nhân vật Hằng Nga Tiên Tử do diễn viên Khâu Bội Ninh đóng, thật sự đã thể hiện được vẻ đẹp trong sáng thoát tục của một Tiên nữ nhà Trời. 2. Mẫu thân của Đường Tăng

Mắc dù vai diễn này có thể không được nhiều người nhắc tới, nhưng phải thừa nhận mẫu thân của Đường Tăng rất đẹp. Vai diễn được do diễn viên Mã Lan đảm nhận. Trong bộ phim, mẫu thân của Đường Tăng là một tiểu thư của một gia đình lớn, được diễn viên Mã Lan thể hiện là một cô gái có khí chất cao quý. 3. Ngọc Diện Hồ Ly

Nhân vật tiểu thiếp của Ngưu Ma Vương, khiến Ngưu Ma Vương ngày ngày ở bên mà không quan tâm tới Thiết Phiến Công Chúa, có thể thấy vẻ đẹp của Ngọc Diện Hồ Ly không phải là đồn thổi. Ngọc Diện Hồ Ly do diễn viên Trịnh Ích Bình đóng, dung mạo tuyệt đối không thua kém các đại minh tinh. 4. Vạn Thánh Công Chúa

Vạn Thánh Công Chúa là con gái của Long Vương đầm Bích Ba, vợ chưa cưới của Bạch Long Mã, nhưng lai tư thông với Cửu Đầu Trùng. Vạn Thánh Công Chúa do Trương Thanh đảm nhận, với ánh mắt rất kịch và vẻ đẹp khí chất của một thiếu nữ. 5. Ngọc Thỏ Tinh

Trong phim, Ngọc Thỏ Tinh mang vẻ đẹp của mình kết hợp với điệu nhảy trên nền nhạc thật sự đã làm trái tim của bao chàng trai thời đó rung động. Ngọc Thỏ Tinh do diễn viễn Lý Linh Ngọc đảm nhận diễn xuất. 6. Quốc vương Nữ Nhi Quốc

Có lẽ đây là một trong những vai diễn để lại ấn tượng nhất trong lòng người xem. Không chỉ do những tình tiết xoay quanh nhận vật này rất ấn tượng, mà vẻ đẹp cao quý của Quốc Vương cũng làm mê hoặc lòng người, thậm chí còn khiến cả sư phụ Đường Tăng động lòng phàm. Vai diễn này do diễn viên Chu Lâm đóng. 7. Hạnh Tiên

Hạnh Tiên vốn là một cây hạnh thành tinh, tự gọi mình là Hạnh Tiên, nhưng bản chất không hề xấu. Chỉ vì dung mạo của Đường Tăng mà chìm đắm vào dòng cảm xúc, nên sau mới bị Bát Giới đánh chết. Vai diễn Hạnh Tiên do diễn viên Vương Linh Hoa đóng. 8. Cao tiểu thư của Cao Lão Trang

Chính là mỹ nhân đã khiến Bát Giới mê mẩn thất hồn, ngày đêm mong nhớ. Vai diễn này do Ngụy Tuệ Li đóng. Mặc dù chỉ là một người phàm nhưng không thể không thừa nhận Cao tiểu thư rất xinh đẹp. 9. Chuột tinh

Chuột tinh mang thân phận là con gái của Lý Thiên Vương, em của Na Tra Tam thái tử, không chịu chăm chỉ tu hành mà chỉ muốn chiếm hữu lấy Đường Tăng cho riêng mình. Vào thời điểm đó, Chuột tinh xuất hiện với cử chỉ nhẹ nhàng và khuôn mặt xinh đẹp của một mỹ nhân. Vai diễn được do diễn viên Thương Thanh đảm nhận. 10. Rết tinh

Yêu quái duy nhất trong Tây Du Ký có thể khiến Như Lai bị thương. Một khúc tỳ bà phát lên khiến Tôn Ngộ Không không thể chịu nổi, chiếc đuôi độc phóng ra khiến Ngộ Không chỉ có thể bỏ chạy. Nguy hiểm là thế nhưng Rết tinh lại có dung mạo không thua kém gì Quốc Vương Nữ Nhi Quốc.

1. Hằng Nga Tiên Tử

Hai chữ Hằng Nga vốn đã mang ý nghĩa là một vẻ đẹp trường tồn. Trong Tây Du Ký 96, nhân vật Hằng Nga Tiên Tử do diễn viên Khâu Bội Ninh đóng, thật sự đã thể hiện được vẻ đẹp trong sáng thoát tục của một Tiên nữ nhà Trời. 2. Mẫu thân của Đường Tăng

Mắc dù vai diễn này có thể không được nhiều người nhắc tới, nhưng phải thừa nhận mẫu thân của Đường Tăng rất đẹp. Vai diễn được do diễn viên Mã Lan đảm nhận. Trong bộ phim, mẫu thân của Đường Tăng là một tiểu thư của một gia đình lớn, được diễn viên Mã Lan thể hiện là một cô gái có khí chất cao quý. 3. Ngọc Diện Hồ Ly

Nhân vật tiểu thiếp của Ngưu Ma Vương, khiến Ngưu Ma Vương ngày ngày ở bên mà không quan tâm tới Thiết Phiến Công Chúa, có thể thấy vẻ đẹp của Ngọc Diện Hồ Ly không phải là đồn thổi. Ngọc Diện Hồ Ly do diễn viên Trịnh Ích Bình đóng, dung mạo tuyệt đối không thua kém các đại minh tinh. 4. Vạn Thánh Công Chúa

Vạn Thánh Công Chúa là con gái của Long Vương đầm Bích Ba, vợ chưa cưới của Bạch Long Mã, nhưng lai tư thông với Cửu Đầu Trùng. Vạn Thánh Công Chúa do Trương Thanh đảm nhận, với ánh mắt rất kịch và vẻ đẹp khí chất của một thiếu nữ. 5. Ngọc Thỏ Tinh

Trong phim, Ngọc Thỏ Tinh mang vẻ đẹp của mình kết hợp với điệu nhảy trên nền nhạc thật sự đã làm trái tim của bao chàng trai thời đó rung động. Ngọc Thỏ Tinh do diễn viễn Lý Linh Ngọc đảm nhận diễn xuất. 6. Quốc vương Nữ Nhi Quốc

Có lẽ đây là một trong những vai diễn để lại ấn tượng nhất trong lòng người xem. Không chỉ do những tình tiết xoay quanh nhận vật này rất ấn tượng, mà vẻ đẹp cao quý của Quốc Vương cũng làm mê hoặc lòng người, thậm chí còn khiến cả sư phụ Đường Tăng động lòng phàm. Vai diễn này do diễn viên Chu Lâm đóng. 7. Hạnh Tiên

Hạnh Tiên vốn là một cây hạnh thành tinh, tự gọi mình là Hạnh Tiên, nhưng bản chất không hề xấu. Chỉ vì dung mạo của Đường Tăng mà chìm đắm vào dòng cảm xúc, nên sau mới bị Bát Giới đánh chết. Vai diễn Hạnh Tiên do diễn viên Vương Linh Hoa đóng. 8. Cao tiểu thư của Cao Lão Trang

Chính là mỹ nhân đã khiến Bát Giới mê mẩn thất hồn, ngày đêm mong nhớ. Vai diễn này do Ngụy Tuệ Li đóng. Mặc dù chỉ là một người phàm nhưng không thể không thừa nhận Cao tiểu thư rất xinh đẹp. 9. Chuột tinh

Chuột tinh mang thân phận là con gái của Lý Thiên Vương, em của Na Tra Tam thái tử, không chịu chăm chỉ tu hành mà chỉ muốn chiếm hữu lấy Đường Tăng cho riêng mình. Vào thời điểm đó, Chuột tinh xuất hiện với cử chỉ nhẹ nhàng và khuôn mặt xinh đẹp của một mỹ nhân. Vai diễn được do diễn viên Thương Thanh đảm nhận. 10. Rết tinh

Yêu quái duy nhất trong Tây Du Ký có thể khiến Như Lai bị thương. Một khúc tỳ bà phát lên khiến Tôn Ngộ Không không thể chịu nổi, chiếc đuôi độc phóng ra khiến Ngộ Không chỉ có thể bỏ chạy. Nguy hiểm là thế nhưng Rết tinh lại có dung mạo không thua kém gì Quốc Vương Nữ Nhi Quốc.