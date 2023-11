Vẻ đáng yêu của cặp song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý vừa hé lộ cặp song sinh Leon và Lisa cùng đóng MV mới. Leon và Lisa chào đời vào tháng 11/2020. Hà Hồ từng chia sẻ chuyện sinh non. Cụ thể, bé Lisa từng phải dùng đến ống thở. Bé Leon còn yếu hơn Lisa. May mắn, chỉ sau 2 ngày, Hà Hồ và Kim Lý có thể gặp con thay vì phải đợi 10 ngày. Bé Lisa càng lớn càng đáng yêu.Con gái Hồ Ngọc Hà có mái tóc nâu, làn da hơi ngăm, đôi mắt to. Bé Lisa mang vẻ đẹp lai Tây. Được biết, Hồ Ngọc Hà có bố mang dòng máu Pháp Việt. Còn Kim Lý có mẹ là người Thụy Điển. Hồ Ngọc Hà cho ăn con gái ăn mặc điệu đà. Bé Leon có rất nhiều biểu cảm hài hước. Nếu Lisa thừa hưởng nét đẹp từ Hà Hồ, Leon lại là bản sao của Kim Lý. Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên Dân Trí, bé Leon rất thích được chú ý và thường xuyên "phá kịch bản" giống hệt mình. Vợ chồng Hồ Ngọc Hà cho các con ăn mặc đơn giản, đúng lứa tuổi. Bé Lisa và Leon được bố mẹ rèn cho tính tự lập từ bé. Cặp song sinh yêu thương, quấn quýt nhau không rời. Các thành viên trong gia đình Hà Hồ - Kim Lý đều có nét đẹp nổi bật. Xem video: "Hồ Ngọc Hà chia sẻ Kim Lý sẽ là người cha tốt". Nguồn Zing

Hồ Ngọc Hà - Kim Lý vừa hé lộ cặp song sinh Leon và Lisa cùng đóng MV mới. Leon và Lisa chào đời vào tháng 11/2020. Hà Hồ từng chia sẻ chuyện sinh non. Cụ thể, bé Lisa từng phải dùng đến ống thở. Bé Leon còn yếu hơn Lisa. May mắn, chỉ sau 2 ngày, Hà Hồ và Kim Lý có thể gặp con thay vì phải đợi 10 ngày. Bé Lisa càng lớn càng đáng yêu. Con gái Hồ Ngọc Hà có mái tóc nâu, làn da hơi ngăm, đôi mắt to. Bé Lisa mang vẻ đẹp lai Tây. Được biết, Hồ Ngọc Hà có bố mang dòng máu Pháp Việt. Còn Kim Lý có mẹ là người Thụy Điển. Hồ Ngọc Hà cho ăn con gái ăn mặc điệu đà. Bé Leon có rất nhiều biểu cảm hài hước. Nếu Lisa thừa hưởng nét đẹp từ Hà Hồ, Leon lại là bản sao của Kim Lý. Hồ Ngọc Hà chia sẻ trên Dân Trí, bé Leon rất thích được chú ý và thường xuyên "phá kịch bản" giống hệt mình. Vợ chồng Hồ Ngọc Hà cho các con ăn mặc đơn giản, đúng lứa tuổi. Bé Lisa và Leon được bố mẹ rèn cho tính tự lập từ bé. Cặp song sinh yêu thương, quấn quýt nhau không rời. Các thành viên trong gia đình Hà Hồ - Kim Lý đều có nét đẹp nổi bật. Xem video: "Hồ Ngọc Hà chia sẻ Kim Lý sẽ là người cha tốt". Nguồn Zing