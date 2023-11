Chuyện tình 6 năm ngọt ngào của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý

Tháng 6 /2017, sau khi đóng chung MV Cả một trời thương nhớ, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý vướng tin đồn hẹn hò. Cả hai đi du lịch cùng nhau. Kim Lý còn đăng tải hình ảnh Hồ Ngọc Hà ôm mẹ của anh. Tháng 11/2017, Hồ Ngọc Hà - Kim Lý lần đầu công khai bức ảnh trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Năm 2018, cặp đôi bị fan phát hiện hủy kết bạn trên Facebook. Sau đó, Hà Hồ và Kim Lý ngầm phủ nhận tin đồn tình cảm rạn nứt khi xuất hiện tình tứ bên nhau tại một sự kiện. Kim Lý tỏ ra hết mực chiều chuộng Hồ Ngọc Hà như tặng quà, hộ tống nửa kia đi diễn, quan tâm đến nữ ca sĩ từng ly từng tý. Vì Hồ Ngọc Hà, nam diễn viên phim Hương ga từng từ chối cởi áo chụp ảnh cùng Minh Tú trong một lần hợp tác. Kim Lý hết mực quan tâm bé Subeo - con trai của Hà Hồ và chồng cũ Cường Đô la. Ngoài bé Subeo, anh còn rất thân thiết với các thành viên khác trong gia đình của Hồ Ngọc Hà. Khi cả nhà Hà Hồ cùng nhau đi làm nail, Kim Lý xách túi nước ép trái cây mang đến cho từng thành viên gia đình nữ ca sĩ. Kim Lý có thể không phải là người giàu nhất theo đuổi Hà Hồ nhưng nữ ca sĩ lại bị đổ gục. Lý do bởi “nữ hoàng giải trí” muốn có người chung chí hướng. Dù sợ hôn nhân nhưng Hồ Ngọc Hà vẫn chọn kết hôn với Kim Lý vào đầu năm 2020. Cũng trong năm 2020, nữ ca sĩ mang bầu song sinh một trai, một gái. Hà Hồ chia sẻ, quãng thời gian thai kỳ, cô trở nên rất nóng tính khiến Kim Lý phải đau đầu vì vợ. “3 tháng đầu tôi nghén, không ăn được gì cả mà chỉ ói thôi. Không ăn thì lại đói, anh Kim không chiều được vì bê đồ ăn lên cũng bị chửi, không bê đồ ăn lên cũng bị chửi. Thái độ tôi rất khó chịu. Bụng tôi bầu to lắm, ngày nào cũng bắt anh Kim kiểm tra xem có vết rạn nào thêm không. Anh ấy đau đầu với tôi luôn. Anh ấy lúc nào cũng bảo: ‘Không vấn đề gì hết, em vẫn đẹp lắm’ nhưng tôi ngày nào cũng tra tấn anh ấy", Hà Hồ kể. 2 ngày sau khi Hồ Ngọc Hà sinh con, Kim Lý quyết định cầu hôn vợ ngay trong bệnh viện. Trong khoảnh khắc được cầu hôn, Hà Hồ rất xúc động. Sau màn cầu hôn, nữ ca sĩ chia sẻ lý do vì sao yêu và kết hôn với Kim Lý. "Em yêu anh, đó là điều em thú nhận với thế giới, vì nhìn anh đẹp trai thiệt (em không phải đứa mê trai, nhìn quá khứ biết liền). Thế nên khi giận nhau, hay cãi vã chỉ cần nhìn anh ngồi trầm ngâm, mắt đỏ vì tức hay khóc em không biết em vẫn thấy đẹp trai nên cơn điên em bớt lại. Em yêu anh, em tiếp tục thú nhận với mọi người. Vì anh thật sự làm em an lòng. Điều mà trước giờ em ít khi có về một mối quan hệ nào đó. Em không cần phải cấm đoán, dò hỏi hay phiền lòng vì anh ý thức được đã bước vào một mối quan hệ nghiêm túc đối phương cần làm gì và không nên làm gì”, cô viết. Kim Lý không hề ngỡ ngàng, lúng túng mà chăm hai con nhỏ rất khéo léo. Bên nhau 6 năm, có hai con chung, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý vẫn tình tứ như ngày mới yêu. Mới đây, Kim Lý gửi lời cảm ơn đến Hà Hồ vì đã xuất hiện trong cuộc đời của anh. Đám cưới của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý dự kiến diễn ra vào tháng 1/2024. Xem video "Hồ Ngọc Hà chia sẻ Kim Lý sẽ là người cha tốt". Nguồn Zing

