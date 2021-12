Văn Mai Hương: Tôi sẵn sàng đón nhận mối quan hệ mới

Tối 27/12, Văn Mai Hương chính thức giới thiệu MV "Let's talk about love". Trước đó, sản phẩm âm nhạc của nữ ca sĩ kết hợp với nhạc sĩ Châu Đăng Khoa, rapper Blacka đã trình làng bản audio vào đúng dịp Giáng sinh và nhận được sự yêu thích của khán giả hâm mộ. Trong MV, với sự hỗ trợ của đạo diễn trẻ Phan Nguyễn, Văn Mai Hương hóa thân thành một cô gái trẻ trung, xinh xắn nhưng có phần tự ti về bản thân và thường xuyên không gặp may mắn trong chuyện tình cảm. Nhờ sự động viên và trợ giúp của hội bạn đều đang độc thân, cô gái “ế” lâu năm dần trở nên mạnh dạn, suy nghĩ tích cực và sống vui vẻ hơn. Đặc biệt cô còn chủ động tiếp cận với người mình thích và câu chuyện có một cái kết bất ngờ. MV “Let’s talk about love” của Văn Mai Hương mang màu sắc tươi sáng với thông điệp tích cực: “Nếu bạn thích hay đem lòng yêu một ai đó. Đừng suy nghĩ quá nhiều, hãy mạnh dạn đối diện, chinh phục biết đâu sẽ đạt được kết quả như ý muốn”. Sản phẩm mới nhất của Văn Mai Hương được bấm máy ở cả Hà Nội và

TPHCM. Đạo diễn Phan Nguyễn cho biết, do thực hiện MV trong thời gian phải tuân thủ đầy đủ các quy định phòng chống dịch nên gặp những khó khăn, vất vả nhất định. Tuy nhiên anh đánh giá cao nữ ca sĩ cùng các bạn diễn, ê-kíp bởi cách làm việc chuyên nghiệp, sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ tốt nhất thậm chí cả việc ghi hình đêm khuya để đảm bảo đúng tiến độ của dự án. Trình làng “Let’s talk about love” vào đúng dịp Giáng sinh và năm mới cận kề, nữ ca sĩ bày tỏ sản phẩm như một món quà để tri ân những khán giả đã yêu thương, ủng hộ cô trong suốt thời gian qua. Đồng thời ca khúc và MV cũng là lời động viên của Văn Mai Hương đến những cô gái còn độc thân hay từng trải qua những trắc trở, không may mắn trong chuyện tình cảm. Văn Mai Hương thừa nhận, bản thân từng là cô gái trải qua đầy đủ những cung bậc cảm xúc như hạnh phúc, vui buồn, tan vỡ trong chuyện tình yêu. Từ những trắc trở không ai mong muốn, hiện tại nữ ca sĩ sống cởi mở hơn, sẵn sàng đón nhận mối quan hệ mới nếu tình duyên đến. Xem MV “Let’s talk about love” của Văn Mai Hương. Nguồn Youtube/ Văn Mai Hương

