Vai diễn ấn tượng của Thủy Phạm trước khi qua đời ở tuổi 34

Một trong những vai diễn ấn tượng của diễn viên Thủy Phạm là Ngân “điên” trong phim Màu cát. Ảnh: Người Đưa Tin. Trong Màu cát, Ngân bị nghiện, si mê Phong nên cố ý gài bẫy lên giường, bắt anh chịu trách nhiệm với cái thai và lấy cô làm vợ. Ảnh: Người Đưa Tin. Thủy Phạm chia sẻ về vai diễn: “Đôi khi tôi cảm thấy mình nhập vai tới mức khi thoát vai mà thấy mình cũng hơi điên điên như Ngân. Vào vai nghiện ngập, tôi không sợ mất hình ảnh mà còn tự hào vì mình có thể hóa thân thành nhân vật khác so với đời thường”. Ảnh: Người Đưa Tin. Thủy Phạm cũng cho biết, cô học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm diễn xuất từ các bậc tiền bối đóng phim Màu cát. “Với Lương Thế Thành, anh cũng là người rất dễ mến và hỗ trợ cho bạn diễn rất nhiều”, cô chia sẻ. Ảnh: Vietnamnet. Thủy Phạm từng đóng vai con gái ông trùm, cùng Nhan Phúc Vinh trong Đặc vụ ở Macau. “Chính lối diễn đầy cuốn hút của Vinh đã tạo cho Thủy sự hòa nhập và gieo cảm xúc thật nhanh”, cô chia sẻ. Ảnh: HTV. Trong phim Cơn giông, Thủy Phạm đảm nhận vai nữ chính Thủy - một cô gái mồ côi phải vất vả bươn chải kiếm sống. Khi lớn lên, Thủy gặp Bằng (Trung Dũng đóng)…Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh. Thủy Phạm chia sẻ trên Thế Giới Điện Ảnh, cô đã dành rất nhiều thời gian nghiên cứu kịch bản, tiểu thuyết chuyển thể, nghệ thuật hát bội... Ngoài ra, cô còn chú ý rèn luyện sức khỏe vì bối cảnh phim phần lớn trên sông nước và lội trong sình lầy rừng ngập mặn Cần Giờ. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh. “Để có khoảng 1 phút trình diễn hát bội trên màn ảnh, Thủy đã phải tập luyện rất nhiều với diễn viên hát bội chuyên nghiệp, cộng thêm hơn 3 tiếng trang điểm nhiều lớp cầu kỳ và trang phục diễn rất nặng. Hay những cảnh quay phải canh giờ theo con nước lên xuống, có khi 4 giờ sáng cả đoàn đã gấp rút quay trong trời trưa lạnh, ngày thì nắng cháy da đen nhẻm không cần hóa trang”, cô chia sẻ. Ảnh: Thế Giới Điện Ảnh. Thủy Phạm (bên trái) đóng vai công an Hồng trong phim Hoa hồng thép. Ảnh: Dân Việt. “Thủy đã cố gắng trong nhiều pha với số lần quay không ít và thậm chí xin quay không cần cascadeur, để nhận bị thương, song vẫn không hề làm Thủy nhụt ý chí”, cô chia sẻ. Ảnh: FBNV.Hình ảnh Thủy Phạm bên các bạn diễn Phan Thị Mơ, Phi Huyền Trang và Huỳnh Kim Khánh trên phim trường Hoa hồng thép. Ảnh: Pháp Luật PLus. Xem video: "Diễn viên Thủy Phạm nấu ăn lúc sinh thời". Nguồn Vietnamnet

